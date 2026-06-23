一粒米的產值奇蹟 池上米的華麗轉身

【圖／文】台灣光華雜誌

台東池上米遠近馳名，池上鄉農會靠著米餅、米香到米米花等加工產品，一年創下上億元的業績，開發此產品的起心動念，卻是為了去化公糧的方案。

池上鄉農會導入「稻穀分級收購」，從田間管理到出售，都有標準化作業。圖為去殼。

池上米的蛻變：生於憂患

在池上鄉農會服務超過40年的秘書黃榮欄指出，遊客來到池上旅遊，但是生鮮米沉甸甸，當伴手禮提袋率不高，各式米製零嘴成為開發的方案之一。

從米香、米餅、米粉、米麩，到可樂果米穀酥、玄米茶等40多種品項；另外，為了讓遊客方便提袋，動輒三、五公斤大包裝的生鮮米，也有150公克小包裝可供選擇，創下一年超過一億元的營收。

發展池上米加工品，始於民國2006年，背後動機其實是體制的困局與市場萎縮的壓力。1989～2005年池上米遭到仿冒、混米層出不窮；還有台灣食米量逐年下降的危機；在公糧收購機制下，公糧米價又是一灘死水，「糧賤傷農」，難以反映農民的辛勞。

正所謂「沒有壓力，就沒有動力」，黃榮欄說，池上鄉農會展開打造品牌之路，有了商標法的規範，池上鄉農會首創「產地證明標章」；接著導入「稻穀分級收購」，從田間管理到收購、進倉、出售，品質越好、收購價越高。

池上米曾經連續三年拿到米評選大賽的冠軍，創下一公斤拍賣價11,000元，折算下來，相當一碗飯1,000元的高價，成功打造池上米為「精品」品牌。

這些作法讓池上成為全台少數「農民不想繳公糧給政府」的地區，因為池上稻穀收購價遠高於公糧收購價，成就品牌化帶來的紅利。

台灣公糧政策

「稻穀保價收購制度」是由政府保證收購價，穩定糧價，並保障稻農基本收益。

政府收購公糧需要大量預算，同時面臨儲放成本與轉為陳米問題，需由農會協助去化公糧，轉做軍糧或是加工，降低財政壓力。

醬燒口味的米餅，鹹中帶甜。

池上米品牌是加工品的核心

池上米加工品售價均高於坊間大眾品牌，黃榮欄透露，農會提供「一等米」作為原料，而非加工過程中破損的大碎米、小碎米，這是因為池上鄉農會總幹事游玉櫻始終堅持，加工品的核心競爭力來自原料的「血統」。

例如目前年銷售額可達上千萬元的米餅，銷量第一的椒鹽米餅，酥香中藏著台稉2號的清甜，第二名口味結合台東特產紅藜，主打超級食物的概念。入口即化的牛奶小饅頭銷量排名第三。與米大師聯名的湯泡飯，瞄準宵夜經濟與年輕族群，以「取代泡麵」為目標，選用一級香米，即時食用，擁有如同現煮的Q彈風味。

池上鄉農會推廣部主任陳雨禎指出，湯泡飯規劃之初，還擔心無法回收開發與包材成本，沒有想到促銷時，消費者試吃後就馬上訂一箱，成為明星商品。近日消費者敲碗「素食」米泡飯，米大師將原本想淘汰下架的「味噌豆腐」口味，重新用池上米製作，反而起死回生，證明池上米的Q彈風味是逆轉勝的關鍵。

池農的跨域嘗試

池上鄉農會將舊有穀倉改造成「豆之間」、「米之間」以及農會直銷驛站，請消費者實際品嚐標榜國產非基改黃豆九度的濃豆漿、豆漿冰淇淋，以及各式豆製品。

從池上米跨界到東台灣的雜糧，黃榮欄特別指出，這不是與民間爭利，而是為了響應去化國產大豆，減少休耕面積，發展六級產業，帶動地方就業的政策。

結合池上得天獨厚的自然風光，讓「池上」不僅是米的產地，更是一種美學生活品牌，帶動觀光客的購買慾。

米食新生命

黃榮欄強調，米加工品的成功，都離不開「池上」兩個字。「場域體驗」更是帶來加乘效果，包括池上秋收稻穗音樂節、慢城文化、數位遊牧族居台東，每年數萬名旅客帶來令人振奮的銷售量。

從一粒米到一片餅，從承載糧食安全的公糧蛻變為席捲市場的台灣品牌，池上鄉農會在重寫稻米價值之餘，證明回到土地、尊重品質，台灣農業也能綻放出驚人能量。