香菜加不加？有膽來挑戰 北斗香菜玩出 你沒吃過的新滋味

【圖】／文】台灣光華雜誌

每年2月24日，全球有一群人會慶祝一個奇妙的節日「國際討厭香菜日」。科學考據，有些人討厭香菜，是基因OR6A2的關係，會讓香菜嚐來像臭蟲、肥皂。但對台灣人來說，這抹綠意卻是台式料理中不可或缺的一味。

莊浚勝利用香菜先生顏佑任研發的香菜粉推出香菜咖啡，原定限賣兩週，卻意外爆紅，成為店內熱門商品。(林旻萱攝)

讓香菜站C位

香菜原生於距離台灣約一萬公里遠的地中海地區。在地中海與土耳其等地，人們多半將香菜種子磨成粉，摻入食物中提味；到了台灣，則取其新鮮的莖葉切成細碎入菜，是台灣餐桌上熟悉的綠色點綴。

在台式小吃裡，香菜多是配角。它是肉圓、米糕、麵線上的一抹綠意；而淋上醬汁的豬血糕，裹著花生粉與香菜一同入口，滋味簡直是天作之合；花生捲冰淇淋、清明時節的潤餅，也都少不了它的提味點睛。

儘管媽媽總叮嚀「不要玩食物」，但這幾年，台灣市場以香菜為主題的產品如雨後春筍般冒出，像是跳進一場既創意又帶點惡趣味的味覺實驗。

這股風潮，最早從香菜的故鄉彰化北斗開始。

家族三代都在北斗種植香菜的青農「香菜先生」顏佑任，成立「北斗香菜生產合作社」，開發香菜粉、研發香菜拌麵，打開香菜加工的更多可能。

而與在地店家「偑巷咖啡」的合作，更讓香菜正式跨足飲品界，是台灣最早推出香菜飲料的創始店。從香菜咖啡、歐蕾，到香菜馬卡龍、月餅與巧克力，讓香菜不再只是料理配角，而成為創意食品的主角。

偑巷咖啡創辦人莊浚勝笑說：「當初只打算賣兩週就結束，沒想到一賣就是九年。」推出前，他還特地向媽祖擲筊請示，獲得首肯後，才把香菜加入咖啡。如今每逢大甲媽與白沙屯媽祖盛會，他都會準備上千杯香菜飲品，免費進獻給隨香信眾。

香菜熱潮也一路蔓延。北斗鎮農會總幹事陳瑩昇帶領團隊，從香菜水餃出發，陸續開發出香菜豬肉包、香菜炸醬麵、香菜抓餅與香菜肉圓，今年更與乖乖聯名推出香菜乖乖，一上市便引發搶購。

坊間陸續出現牛排、牛肉麵、蛋塔、奶茶、多力多滋、太陽餅等的香菜口味。從料理、甜點到街頭小吃，這些都不是愚人節玩笑，而是一場讓香菜翻身的味覺大拼鬥。

北斗鎮農會總幹事陳瑩昇帶領團隊翻玩香菜產品，從農田走向市場，為農民開創更多收益，也讓北斗的地方特色被更多人看見。(林旻萱攝)

香菜與它的產地

來到香菜的故鄉——北斗，陳瑩昇說：「台灣七成的香菜都出自北斗，目前種植面積約有300甲。」

香菜一年四季皆可種植，約40至50天即可收成，但夏季炎熱產量較差，也特別怕雨水。每年11月至隔年三月價格較低時，農會便趁機收購，再經冷凍乾燥製成香菜粉。

「一百公斤做起來，只剩八公斤，成本其實很高。」他說。

位居中台灣的北斗，氣候條件適宜，因此種出的香菜香氣濃郁、口感脆嫩，讓這裡成為全台最重要的香菜產地。

台灣餐桌上熟悉的那一抹綠，許多來自彰化北斗；田間農民採收的身影，正是地方農業日常最真實的風景。(林旻萱攝)

在地隱藏版香菜料理

驅車來到香菜田，青農許庭宇解釋，香菜本身帶有辛香味，因此少有蟲害。

香菜通常長到約20公分便可採收。他指向不遠處一株已拔高近50公分的香菜，枝頭點綴著細小白花；再過不久，便會結出香菜種子，成為農家下一季留種的來源。

而香菜最可口的季節，其實是在冬天。北斗在地還有一款冬季隱藏版料理，讓香菜的莖（在地人稱為「香菜芒」）繼續長高長粗，約小拇指般粗細時再採收，撕去外層較粗的纖維後，拿來炒肉絲或清炒，都美味。

當下沒有肉絲，也沒有爐火，我們索性直接剝去纖維，折一小段送入口中；「天啊！好甜！」濃郁香氣隨即湧上，比葉片的滋味更為濃烈。若冬天造訪北斗，這一味，絕對值得親自一嚐。

從麵線上的一抹綠意，到如今席捲全台的創意食品，香菜早已不只是料理裡的配角。它既承載著北斗的土地風土，也映照出台灣人對食物的創意與玩心。