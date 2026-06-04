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台北赤峰街 戴上文青濾鏡 每一處轉角都好拍

聯合新聞網／ 台灣光華雜誌

【圖／文】台灣光華雜誌

台北赤峰街，過去因汽車零件維修與回收產業群聚，被在地人稱作「歹鐵仔街」，如今卻已華麗轉身。

巷弄裡，產業的痕跡仍在，光影灑落老屋與斑駁鐵窗，處處有著悉心栽種的綠意，新興的個性小店、咖啡書店完美融入其中，閒散的氛圍在街廓間流動。在這裡，每個轉角、每間店，都像套上了LOMO濾鏡，吸引國內外旅客取景拍婚紗、拍網美照，散發獨特的文青氣息與生活質感。

陳靜筠把社區長輩當成至親好友，見了面總是笑聲不斷，沒有冷氣的二手汽車材料行，可以感受早期居民胼手胝足的刻苦精神。
陳靜筠把社區長輩當成至親好友，見了面總是笑聲不斷，沒有冷氣的二手汽車材料行，可以感受早期居民胼手胝足的刻苦精神。

歹鐵仔街：廢鐵變黃金的日常

「很多人以為這裡是產業沒落才轉型，其實不是。」身兼里長與赤峰商圈理事長的陳靜筠開門見山地說：「是第二代、第三代子孫有不同的生活目標，才讓這裡長出新的樣子。」

赤峰街的產業發展可追溯至1960～1970年代，承德路拓寬後，大量汽車材料與音響業者進駐，形成聚落。師傅們將廢舊車拆解、分類，好的零件可以重新組裝販售，不堪用的則回收賣錢，靠著經驗讓「廢鐵變黃金」，因而有了「歹鐵仔街」之稱。

陳靜筠侃侃說起街區歷史，生動又帶有傳奇色彩。經驗老道的師傅戴著聽診器，能聽引擎聲找出汽車故障來源，就像汽車的醫生；也有人遠赴國外挑選零件，即使語言不通，仍能憑眼力識貨。勤奮堅韌、不服輸的性格，是這個曾以基層勞力產業為主的社區，最可靠的底氣。

更為人津津樂道的，是老一輩「相挺」的氣魄。老闆鼓勵員工自立門戶，還會提供貨源與技術。同行不相忌，反而互相牽成，因而形成赤峰街綿密的人情網絡與獨特的產業脈落。如今，這些堆疊著汽車零件、音響的角落，不僅見證過去，更成為年輕人最愛取景的復古打卡牆。

文化藝術翻轉老舊街區

然而，長久以來，排水不良、巷道狹窄、房屋小又舊的赤峰街，背負著老舊、雜亂的負面印象。轉變的契機，來自社區長期的環境改造。

陳靜筠就任里長後，從最基礎的排水工程著手，改善淹水問題，並推動建成公園與心中山線形公園整建，調整地勢與動線，美化公共空間。

除了翻新硬體，她也引入文化與藝術的力量。透過策展活動，將過去的產業記憶轉化為新的文化符號。例如運用廢棄零件創作裝置藝術，翻轉「歹鐵仔」的刻板印象，也讓在地居民重新認同自己的社區。

植栽、老屋、用心布置的店面，閒散的氛圍錯落在赤峰街每個角落，到處充滿台灣感性的味道。
植栽、老屋、用心布置的店面，閒散的氛圍錯落在赤峰街每個角落，到處充滿台灣感性的味道。

老屋裡長出的文青風景

環境與氛圍的轉變，吸引了許多年輕創業者進駐。長輩發揮互助精神，幫年輕店家代收包裹；年輕人充滿活力的關心，逗得老人家笑呵呵，溫暖人情在赤峰街蔓延。

巷弄裡，書店、咖啡館與選物店一間間出現，新舊產業自然交融，絲毫不突兀。像是老屋新生的咖啡書店「奎府聚」，營造悠閒閱讀氛圍，坐在裡頭喝咖啡會不自覺放低音量，緩下步調；也有由老裝訂行改造的美學場域「赤空間」，保留昔時的裝訂機器與工具，與當代的藝文小物並置，創造典雅的文化空間。這些店家看中的，不只是赤峰街的文化氛圍，更是一種對理想生活的嚮往。

就像陳靜筠所形容，赤峰街最大的魅力，不只是產業或風格，而是人與人之間的連結。「這裡有一股善的力量，可以喚起生命的熱情，傳遞希望與勇氣，就像一陣春風。」

在老屋裡讀書喝咖啡：奎府聚書店

隱身赤峰街巷弄的「奎府聚書店」，店名取自日治時期的舊地名「下奎府町」。獲得2025年台北老屋新生大獎的BEST 10，店內空間靜謐而內斂，桌面與吧檯檯面使用台灣蛇紋石，吧檯外觀則以台北北部山稜線作為裝飾符碼。店內選書以台灣文史、攝影、地方誌為主，構築出貼近土地的閱讀風景。

赤峰商圈裡除了奎府聚，還有春秋、浮光、詩生活等多家書店，有趣的是，書店間並不互相競爭。奎府聚店長蔡舒婷提到，彼此選書的主題和形式不同，吸引各自的讀者，會帶來聚集經濟的效應。所以，反而是一起把市場做大，把愛閱讀的人都吸引過來。

老屋再生的藝文想像：赤空間

前身為志文裝訂行的「赤空間」，主理人Nadia就是愛上老屋與街區的文化氛圍而選擇進駐。她盡可能地保留昔日的設備，紅磚牆、檜木工作桌、鎖線機、壓書機、糨糊槽等，並將當代藝術作品、文創設計小物共存於同一空間。過去的產業痕跡不被抹去，而是轉化為展覽與生活的一部分。

赤空間集結許多台灣品牌，如嘗試創新的老玻璃行「明順」、將台灣原生植物製成山海氣味香水的「立霧」、具有深厚工藝的台灣漆器「光山行」等，讓遊客一次飽覽富台灣文化意象的選品。充分展現出赤峰街那股新舊融合，既復古又時髦的氛圍。

植栽、老屋、用心布置的店面，閒散的氛圍錯落在赤峰街每個角落，到處充滿台灣感性的味道。
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