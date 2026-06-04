遊歷紙上市井風光 跟著羅寗發現台灣「活所在」

【圖／文】台灣光華雜誌

不管有事沒事，路過都想走進去逛一圈的便利商店；不需要多說，就能端出常客必點的那一套餐點的早餐店；能享受挖寶樂趣的二手書店；彷彿封存了時間的鐘錶行……。

翻開插畫家羅寗的圖文集《台灣活所在》，細膩且樸實的畫面，就像進入了台灣人共享的儲思盆，總能觸動記憶裡的最深處。

成長在新竹山邊，大學因就讀於實踐媒體傳達設計學系，才開始到台北生活。羅寗說，長大才圓了小時對於都市生活憧憬的夢想，但這一份「外來者」的身分也有不少好處，讓她走在都市裡，總保有一份如同旅行者一般的好奇與熱情。

猶如羅寗化身的黃鼠狼，也推出相關周邊產品。（林旻萱攝）

記錄庶民街巷店鋪

羅寗自云，創作緣起最早可以追溯到大學。科班的訓練，讓她有機會接觸到動畫背後的故事、場景、角色、分鏡等不同環節，「發現自己最有興趣的，其實是場景。」羅寗說。

《台灣活所在》，即是台語的「好所在」（hó-sóo-tsāi），她費心搜羅了形形色色台灣街頭巷尾的商店，舉凡機車行、鎖匙店、五金行、文具行，「這些店家給人很強烈的生活感，平常在小吃店用餐，到文具店買文具，換季了就到洗衣店洗大棉被，這些不就是構成在地人生活的重要元素嗎？」羅寗認為。

而畫面中，常見一隻喜愛提著茄芷袋的「黃鼠狼」串場。與身材高瘦，戴著一副圓眼鏡的她，有著幾分肖似。那是她從大學時代，在個人的插畫日記上，根據自己的形象所設計出來的角色。

彷彿就存在於生活周邊，可以聞到食物香氣的麵攤。（2023 羅寗）

物件堆疊，如臨現場

作為羅寗的第一本創作，《台灣活所在》確實是慢工出細活，書中一共50幅作品，費時5年才完成。

原因在於，「創作之前，我會先取材。」羅寗說。她以自己生活的街廓為根據地，即興尋找標的；也可能鎖定特定目標，刻意前往取景。最後依照自己的偏好、記憶、美感，如同電影的美術設計，透過畫筆將物件一個個組裝到畫面中。

這些作品細節豐富度之驚人，恰如其分地展現出她對於物件的愛戀。就像小女孩悉心剪下報章雜誌上憧憬的物品，再貼到剪貼簿上一般，「如果不能擁有的，那只好畫下來。」羅寗毫不否認地笑答。

正因如此，不論是物件描摹的細膩度之高，好比如真實存在的某張音樂專輯、曾經相當流行的電視劇流行語「甘安捏」等等；以及在用色上盡可能貼近原件的真實，最終得以創造出如臨現場的質地，就像文資工作者凌宗魁說的：「如果把畫中的色彩提取出來做成色票，幾乎可以按比例組合出純正濃厚的台灣氛圍。再多看幾眼，似乎連氣味都能聞到。」

有如場景設計師的羅寗，將畫面細節填得縝密，高度還原台灣市井的氛圍、色彩。（2020 羅寗）

對故鄉的溫柔注視

羅寗說，在成長過程中努力當個好孩子的她，其實沒有太關注外在世界。直到大學到加拿大遊學，得向外國人介紹自己故鄉，才發現自己的一無所知。

由此啟發的「活所在」系列創作，是她對家鄉風景真誠溫柔地注視。

包括色彩奔放、自由與混亂僅相距一線之隔的街頭；從擺放、陳列，甚至在展櫃上擺上非賣品的個人收藏，展現出老闆個人風格的店家；還有絕對不會放棄「搏眼球」的機會，用上諧音梗的店名等等。「其實都可以感受到台灣人的率真。」她說。

「我也喜歡去日本玩，東京也很漂亮，但商業大樓林立，相較起來，我更喜歡台灣，各種物件堆疊的樣子。」「有人說，台灣太自由、太凌亂，但或許，我就是被這樣自由的風氣所吸引了吧。」站在街頭的羅寗，就如同行走在畫作風景中，有著得其所在的自在。