山林中的 永續辦公室 萬大電廠的木構綠建築

【圖／文】台灣光華雜誌

台灣最長的河川濁水溪，源自中央山脈的水源，百年前人們即透過上游攔水、引水，與多座電廠串聯的系統，將水位落差轉化為穩定電力，支撐中部的日常運作。

在這條水域上游的深山中，台電萬大電廠承載著早期水力開發的記憶，也持續回應當代對永續利用的需求。

利用霧社水庫及萬大溪的豐沛水力進行發電，發電後尾水流入濁水溪。

一滴水，多次發電

座落於群山之間，臨霧社溪畔而建的萬大環境教育生態電廠（以下簡稱萬大電廠），興建於日治時期，受二次大戰影響，工程被迫停工，至1959年才竣工，是台灣歷史悠久的水力發電基地。其轄管的霧社水庫，位於濁水溪最上游，作為濁水溪整體水力系統的起點，不僅供給日月潭水力發電系統，也支撐下游工業用水及農業灌溉。談起萬大電廠，廠長林瑞濱首先強調的，正是它在整體水系中的關鍵位置。

整個流域由霧社水庫、松林堰、武界壩、頭社壩、水社壩至日月潭儲水，並利用水位落差引水至發電廠發電，反覆轉化為電力，換句話說，從上游到下游，一滴水在流動過程中，已經被重複利用，發電多次了。在台灣山高水急、不利蓄水的自然條件下，這套系統展現了如何因應地形、調度水資源，發展出兼顧效率與永續的工程智慧。

走過數十個年頭，電廠仍不懈地運轉，但隨著既有辦公室與宿舍空間老舊且分散，為提升管理與溝通效率，興建新辦公室的需求也逐漸浮現。

廠長林瑞濱表示，未來台電的每一個電廠，都要以OECMs的精神，落實生態共榮的策略。(林旻萱攝)

隱身山林的木構建築

驅車轉入山徑，經過數個彎道，才抵達電廠基地。這裡海拔超過900公尺，四周環繞著原始林地。原以為新建辦公室會一眼可見，實際上，卻要花一些眼力稍加尋找，才能辨識它的身影，原來它已完美隱身在環境中。

建築師黃明威說：「這個案子最重要的，是讓建築融入環境。」從周遭汲取設計的線索，層疊的山巒成為建築師的靈感，設計讓建物的山形屋架斜面交錯堆疊，呼應山勢起伏，也像顏文字瞇眼笑「^^」的表情。

與自然互動的還有基地中的兩座水池，一為天然滯洪池，另一為鏡面水池，能映照天空與建築本體，讓景觀在水面上延伸、流動。

「來到萬大，要在這安靜場域中置入相對不小的建築量體，我認為應該是謙遜的型態。」黃明威曾如此描述。延續事務所近年投入木構造的推廣，提案以木構造為建築主體，「木頭是自然的材料，會呼吸，不蓄熱又能吸收濕氣。」他也指出，木構造在溫室氣體排放、水及污水管理、生物多樣性等面向，都相對友善，「而台電以永續發展ESG為主體概念，願意採用全木構方式，本身就是一個重要的跨步。」

大面開窗，把窗外的風景帶進室內。(林旻萱攝)

從發電到共生

萬大電廠新設辦公室，不僅材料以木構為主，使用集成材，兼具強度，也解決原木因質地不均易引起的翹曲變形等問題。全木構的房舍，減少對基地的輾壓與破壞；木構件多在工廠組裝，再運到現場結合，減少施工粉塵及噪音的衝擊，對生態干擾都降低許多，2025年獲得內政部認證的「綠建築黃金級標章」。

萬大電廠同時也是台電體系中最早取得環境教育場域認證的電廠。當年因萬松計畫新建工程而發現原生種台灣大豆，電廠同仁熱切地投入復育行動；如今，每週固定舉辦導覽，員工們親自帶領民眾走讀電廠周邊，分享長年累積的自然觀察與人文調查成果。2026年，電廠更成為林業及自然保育署首批「保育共生地OECMs」授證單位。

從工程建設到主動回應生態，萬大電廠的角色，正在悄然轉變。當電廠不再只是能量的輸出端，而是成為一處與環境對話的節點，它點亮的，不只是城市的燈火，更是關於未來的提問——在發展與自然之間，我們或許能找到一種更溫柔而長久的共生方式。