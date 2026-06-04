永續的「醫」線曙光 新北聯醫的水資源運用

【圖／文】台灣光華雜誌

在全球面臨水資源破產、氣候變遷加劇的當下，永續行動刻不容緩。新北市立聯合醫院（以下稱「新北聯醫」）近年以「逆滲透中水回收再利用」計畫，獲得亞太暨台灣永續行動獎、經濟部水利署節水商業組優等獎肯定，並赴日本廣島國際研討會交流。新北聯醫持續以行動實踐永續的多元面向。

副院長謝致政表示，永續不能做表面，而是要把精髓融入日常。新北聯醫推動各項節能措施、進行碳盤查、提升職場環境、實踐社會關懷等，致力落實聯合國的永續發展目標。

建立永續醫療的DNA

上午八點多，新北聯醫的員工陸續走進院區，沒有奔跑趕打卡的焦躁。副院長謝致政觀察，彈性上下班制度實施後，員工通勤意外減少約七成。對他而言，永續不只節能減碳，營造安心生活與工作的環境，也是一種實踐。

謝致政談起醫院投入永續的起點，其實是務實的生存需求。作為自負盈虧的公立醫院，開源不易，節流便是第一步。從空調與電梯的節能改造，到老舊燈具汰換、感應式照明等，一點一滴累積成果。

當節能內化為全院共識，永續不再只是成本考量，而是思維轉變。院方成立永續發展委員會，跨醫療、護理與行政單位共同參與，「不是表面功夫，而是要把永續的精髓融入日常，變成我們的DNA。」謝致政說。

RO中水回收用於路樹澆灌，能為地球節省許多水資源。

RO中水回收系統為地球省水

在醫院洗腎室裡，為確保病人安全，洗腎用水需經逆滲透（RO）系統淨化為純水。淨化過程中，已除去雜質，但富含礦物質的「中水」會被排出，以新北聯醫為例，每天約產生30噸的中水。明明沒用過，卻只能當廢水，流入污水處理系統。

工務室主任曾昶為表示，多數醫院即使回收中水，多半只用於澆灌，仍有大量中水被排掉。團隊不滿足於形式上的回收，而是思考如何把這些水用到極致？

他們建置可容納40噸的儲水系統，確保每日回收量不會溢流；更進一步創造附加價值。將原本取用自來水以天然氣鍋爐加熱的病房熱水，改為使用中水的電力熱泵系統。「節水本身減碳效果有限，但如果同時取代高碳排的天然氣，效益就完全不同。」曾昶為分析，RO中水回收系統一年可省下9,700噸自來水、60多萬元費用，還能減少39,000多公斤碳排。

此外，醫院也與三重區公所合作，無償提供中水作為路樹澆灌與馬路清潔使用。「只要能好好利用每一滴中水，就是幫台灣省水。」這份堅持，讓新北聯醫成為少數將RO中水全面回收利用的永續案例，獲得許多獎項肯定。