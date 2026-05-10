有機．生態．永續 東亞第一座有機農業研究中心

【圖／文】台灣光華雜誌

台灣位處亞熱帶，由於病蟲害較溫帶多，因此從育種、耕作技術、資材與農業機械的開發，建立一系列的有機耕種知識與體系，有機耕地面積的佔比在東北亞居冠。在全球追求有機農業的潮流下，台灣成功的經驗可以提供給同為亞熱帶國家參考。

坐擁花東縱谷與海岸山脈的花蓮壽豐鄉，山高天藍，仿此地勢而建的「有機農業研究中心」是東亞第一座有機農業研究中心。

場內設有八間環境調控的溫室，踏進其中一間，一陣涼意襲來。綠意盎然的藤蔓植物，已開出小巧玲瓏的白色花朵，農業部花蓮區農業改良場（以下簡稱「花蓮農改場」）場長楊大吉指出，這是台灣首次自行培育的啤酒花。

國產啤酒花有著特殊風味與香氣。

位居亞熱帶的病蟲害挑戰

由於啤酒花屬於溫帶植物，地處亞熱帶的台灣全依賴進口。在台灣培育啤酒花會遭遇溫帶種植不會有的病蟲害問題，這是地處亞熱帶農作物共同的宿命。

花蓮農改場副場長宣大平「平靜」地說，溫帶因為天氣寒冷，病蟲害一場大雪就覆蓋掉了；台灣雨量多、有機質分解快，病蟲害防治相對難度高。

國內農友想從慣行農法轉作有機種植，前五年最大的門檻就是病蟲害防治。

花蓮農改場場長楊大吉認為， 有機農業對環境生態的意義更大，應該將生態環境深化到有機農業的推動上。

由上而下，政府推動

1994年，農糧署在花蓮縣富里鄉學田村協助稻農簡明志，從一甲地開始全台第一塊有機種植的稻田。中興大學昆蟲學系畢業的楊大吉記得很清楚，1986年到花蓮農改場服務的第一個任務，就是要對付有機水稻的害蟲。

30年後，全台有機耕作的面積達17,365公頃，有機稻田佔了四分之一，其中，台灣每出產的兩包有機米，就有一包出自花蓮、宜蘭產區。

從育種到病蟲害防治，農政單位已為30多種作物發展出「有機種植寶典與體系」，包括適地適種，病蟲害防治、施肥等整合性作法，可以提供同屬熱帶的印度、亞熱帶的東南亞國家參考與解方，拓展有機種植的面積。

花蓮農改場培育的啤酒花，以不同種溫度與日照條件，探索適合種植的時間點，與開花的溫度臨界值。

「天然ㄟ 」尚好！

以病蟲害防治來說，各地農改場研發出有機可用的「資材」來取代農藥、除草劑，包括微生物肥料、微生物製劑、植物萃取物等。

楊大吉舉例說，萃取自苦茶油粕，再加入祕密配方製作的植物萃取物，所製作的HLST合劑是蚜蟲、粉蝨、紅蜘蛛、薊馬等小型害蟲的剋星，噴一噴，有助抑制蔬菜、果樹、花卉的病害，對文旦與柑橘類的黑點病與綠黴病等病害也有效。

還有很多農作物一旦染上細菌性的軟腐病，形同「無藥可醫」，讓農民很頭痛。目前已有一支微生物製劑「HL_PBS」，正在進行農藥有機驗證的登記，這也是國內唯一針對青蔥、葉菜類等菜蔬軟腐病有效的製劑。

楊大吉說，台灣研發的資材，例如針對枯草桿菌的微生物製劑具有廣效性，已有廠商計劃在台灣生產，外銷至馬來西亞、越南等國。

有機農業研究中心設有環境調控的溫室，精進有機耕種的技術。

成功的台灣經驗，多管齊下

2009年農糧署提出「有機農業倍增計畫」，在政策的鼓勵下，有機種植面積，三年內從2000公頃增加至5000公頃。

農糧署2017年起祭出補助，鼓勵中小學營養午餐使用有機蔬菜，有機蔬菜耕種面積至今已超過有機水稻的面積。還有宜蘭羅東、花蓮鳳榮地區生產有機豆奶，提供給在地鄉鎮學校學童作為飲品，也間接鼓勵有機種植的大豆農友。

憑藉著研發克服亞熱帶病蟲害等有機資材，政策的推動與扶持，讓台灣在全球綠色農業開拓一片天。