從台南果園到義大利餐桌 番茄出國去．為國爭光

【圖／文】台灣光華雜誌

「你看，紅真珠體型最小；玉女紅通通的皮膚吹彈可破，皮薄肉嫩，又很甜；麗莎清甜清爽。」乍聽之下，以為是選美大會，從農友種苗培育人員口中說出來，原來意指番茄。

台南科學園區附近，從大馬路繞進產業道路旁的一處農場，這裡是台灣農友種苗公司接待國外客戶的「立體實境型錄區」；對番茄育種者而言，這是一處祕密基地。

因為這裡，至少培育了40種品種、銷往170個國家品種的番茄，展現了台灣農業科技育種的實力。

橢圓型、高球型、雞蛋型

農友種苗公司副總經理游煜華指出，各國青果商、經銷商單看「平面」型錄很難了解品種的特性，來到這裡可以實際品嚐，好比「選秀大會」，眼見為憑。

從我們眼中看起來都「一樣」的番茄，農友種苗公司台南研究農場場長黃俊傑卻能一眼叫出名字，番茄們就像是他的孩子一般。

黃俊傑指出，不同於台灣，國外將番茄視為蔬菜，例如中南美洲主要是「高球型」的大果番茄；羅馬型番茄更是地中海料理的主角。

銷售東南亞以橢圓形、雞蛋形的番茄為大宗，做沙拉或是加入料理中，最大的特色是番茄植株矮，不僅好採收、好管理，而且採收時間集中。

義大利人眼中的掌上明「珠」

相較於國外的「小番茄」比較圓，農友種苗創辦人陳文郁為銷售考量，採取差異化策略，開發橢圓、短橢圓的小番茄。由於口感甜美，甚至進一步影響歐洲、日韓的市場，也流行起長橢圓的小番茄。

歐洲人喜歡串採的小番茄，因甜度不高，橄欖油淋上去，煎一下，或放入烤箱烤，再淋上巴薩米克油醋，就是一盤可口的菜餚。農友公司特別研發縱使下雨、濕度高，也不會裂果的串採品種，希望能推廣至歐洲市場。

義大利人對美食既堅持又挑剔，有酸有甜的風味，又有鮮甜感的「錦珠」，因為皮薄容易裂果，加上不抗病，很難栽種，卻非常受到義大利等地青果商的歡迎。

還有玉女的前輩、1997年育成的「慧珠」，原本的品種編號是FS-189，她的後輩品種已經排到FS-2011，但是這位「老人家」還在市場上引領風騷，原因是風味好，義大利客戶仍指名要這個品種，真是老而彌堅，風韻猶存。

最受澳洲消費者喜歡拿來做沙拉的朱麗，曾參加全美全球最具規模的品種選美比賽「全美園藝新品種大賽」（All America Selections，AAS）獲獎。

氣候暖化的挑戰

番茄本來是溫帶水果，農友公司為了讓台灣夏天也有番茄可以吃，推出愛女、夏珠與惠女等三個耐熱品種，並因全球暖化，成為時代的新寵，也有少量耐熱品種銷售到日本。

正如目前全球農夫均遭遇天氣越來越熱，病毒越來越多，以及土壤病害、鹽化等多重挑戰。育種人員也要為番茄的品種「強身健體」。

黃俊傑舉例，印尼多山的地理環境，開發適合中海拔栽種的品種，由於當地土壤盛行青枯病，番茄植株要耐青枯病，上半身的葉子又要耐另外的病害。

下回，當你在義大利、印尼咬下多汁番茄時，請別驚訝，這令人著迷的風味，可能就來自台南產業道路旁的那座祕密基地。