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場景插畫家諾米 畫筆下魔幻寫實的台灣

聯合新聞網／ 台灣光華雜誌
林旻萱攝
林旻萱攝

【圖／文】台灣光華雜誌

台灣溽熱的夏季街頭可以有如彈珠汽水那樣的清涼；雜亂無章的夜市可以保有奔放的生命力又不失和諧。建築科班出身的插畫家諾米（本名陳于峰），以14年的場景繪製功力，讓台灣染上了魔幻寫實的色彩。

以建築類型的插畫走跳於插畫圈的諾米直言：「本來對建築是沒感覺的。」

喜歡畫畫的他，高中唸的是廣告設計，直到進入台北科技大學建築系就讀，才打開了建築師之眼，學會用人文的眼光來欣賞一座座水泥盒子。

畢業後，諾米也曾進入建築師事務所工作，這段經歷讓他明瞭，業界並非他的心之所嚮，果斷地成為插畫家。

但科班訓練仍在他身上留下痕跡，從第一本畫冊《旅人島》，到《貓老闆的路邊攤》、《貓老闆的書店》，以及以個人品牌「諾米Nuomi」的創作，精準的透視，對環境、空間的嫻熟掌握，都是他作品的鮮明特質。

色彩的魔法，柔和了夜市的張狂與喧嘩。(諾米提供)
色彩的魔法，柔和了夜市的張狂與喧嘩。(諾米提供)

理性腦先決

沒有創作者常見的浪漫直覺，說自己總是「理性腦」的諾米，創作之前都經過一番縝密的考量。

早年，為了儘早讓大眾認識他，故強調建築系出身，刻意在畫面使用誇張效果的仰角或廣角。到現在，多用長焦鏡頭的角度來表現，少了畫面上的張力，卻更予人安定感。

考量到市場需求，他也從入行之初只用黑白，開始學習用色。也因應趨勢以及商用之便，從手繪大刀闊斧轉往電腦繪圖。

不擅長畫人物的他，刻意將此標榜為個人的風格特質，為了避免畫面過於安靜，而在畫裡「裝」上黑貓與黑熊（其實用色都是早年黑白手繪時期的痕跡），沿用至今，漸漸成為粉絲指認他作品的重要符碼。

完全不避諱別人的關注，選好位置，直接在街頭作畫的諾米。(諾米提供)
完全不避諱別人的關注，選好位置，直接在街頭作畫的諾米。(諾米提供)

不完美，但卻是感性所在

四處走走畫畫的諾米，台灣的鄉鎮，東京、首爾，是最常取景的場域。

畫久了以後，他對於不同國家的街景也自成見解。

關於台灣，他說：「騎樓一定要有盆栽。如果拿掉了盆栽，你會懷疑這是哪裡？另外一定要有的是機車，還有偶爾可見延伸到騎樓的攤位。」

關於東京，「街道很乾淨又理性，一切都是規劃好的，大樓的垂直水平抓得很漂亮，但反而因此沒有我的發揮空間。如果畫東京，我反而偏好新舊交融的場景，譬如說拿淺草的商店街搭配晴空塔，亂亂的反而有活力。」

關於首爾，「首爾因為沒有地震，建築的跨距可以抓得很大，建築的型態跟台灣與日本又不大相同，街景上，則介於台灣與日本之間。他們也很擅長使用Led廣告燈來妝點街景，流行色彩強烈。不過，每個國家在進入現代化以後，建築的差異不會很大，我比較想畫的是傳統的場景，譬如說廣藏市場。」

以前畫的多是知名的地標景點，現在的他更偏好巷弄中的日常風景。有著書法字體招牌的小店、九重葛盛開的花牆、暮色低垂時夜市的其中一隅⋯⋯。

「台灣其實很好畫。」諾米說。

在社群平台上相當活躍的他，每每貼出新作，往往能引發台灣人記憶深處中的共鳴。台灣街景的混亂中散發出的活力、張狂的飽和色彩、多樣到讓人眼花的字體，透過畫筆的修飾與轉譯，成為一種既熟悉又魔幻的景致。那難以言喻卻能觸動人的氛圍，或許一言以蔽之，就是時下流行的台灣感性吧？

將在地食材化為一道道展現風土與創意的台灣新風味料理，讓餐桌說出地方的故事與生命力。（吳琴馨設計）
將在地食材化為一道道展現風土與創意的台灣新風味料理，讓餐桌說出地方的故事與生命力。（吳琴馨設計）

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