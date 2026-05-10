為土地而生的餐桌 田媽媽．台灣味

【圖／文】台灣光華雜誌

在今日，排隊品嚐名廚的料理並不稀奇；真正難得的，反而是吃到地方媽媽的手路菜。那些從產地到餐桌幾近零里程的料理，承載的是一個地方的風土、季節與生活節奏。

在台灣，這樣的滋味來自「田媽媽」。她們不是職業主廚，卻用熟悉的料理，保存了地方的味覺、記憶與人情，成為連結農業、地方與旅人的滋味。

一晴食坊的主人帶遊客玩茶山村，下雨了採姑婆芋當傘，這些日常之外的體驗，成了旅程中最難忘的片刻。(農業部農村發展及水土保持署提供)

田媽媽餐桌的誕生

田媽媽品牌的起點，來自1999年那場天崩地裂的921大地震。災後許多農村瞬間失去主要經濟來源，竹林受損、茶樹根系被破壞，農民即使留守在土地，也難以維生。政府當時構想，農村有食材，可否輔導「會種田的人」走進廚房，把在地食材變成新的生計？「田媽媽」品牌於焉誕生。

多年下來，全台已有100多家認證為「田媽媽」的餐廳。長年走跳產地的美食記者陳志東說：「田媽媽，可說是最了解土地的人。」一般餐廳主廚能闡述食材從哪裡採買，可是田媽媽的菜是自己種的，她們清楚食材生長的過程、經歷的氣候和土地的狀況等等。「她們可說是『台灣味』的代表，真的把台灣土地的味道呈現出來。」

台東的成農花田餐坊，端上桌的鬼頭刀是輪切的，讓消費者直觀地理解魚的體型與油脂分布。(農業部農村發展及水土保持署提供)

一張說出台灣風土的餐桌

隨著時間推移，田媽媽不再只是災後輔導方案，而逐漸形成一套有審查、有輔導、有退場機制的系統。2023年，由農業部辦理的「記憶中的那一味」傳承新食代選拔活動，徵選出12家田媽媽餐廳，並邀請四位米其林主廚與之交流互動，協奏出專屬的台菜滋味，並邀請美食線活躍的記者與美食作家陳志東、番紅花、馮忠恬和林嘉琪參與記錄過程與故事。

林嘉琪分享阿里山的「一晴食坊」，店家將麻竹筍殼的筍皮邊角食材，透過發酵與再利用端出的「筍香捲」，承載的不只是美味，而是一整套農村的記憶，體現過去對食材極度珍惜的生活方式。那些曾被視為過時的保存食與發酵技法，如今正與全球餐飲強調在地與永續的趨勢產生共鳴。

番紅花則指出，田媽媽多屬中價位餐廳，因此魚鮮的選項不多，但靠海的田媽媽卻展現少見的海味特色，使用鬼頭刀、飛魚，甚至自家養殖的虱目魚與石斑，「是非常台灣的味道」。馮忠恬也補充，像台東的「成農花田餐坊」，端上桌的鬼頭刀是輪切的，就是想讓消費者直觀地理解魚的體型與油脂分布。

田媽媽，吃的是在地媽媽的手路菜，承載的是一個地方的風土、季節與生活節奏。(農業部農村發展及水土保持署提供)

為一頓飯，走進山邊海角

除了品賞美食，田媽媽更有「不可不」造訪的理由，就是限時限地的農遊旅程。「現在的田媽媽都斜槓的厲害」，林嘉琪說。她造訪一晴食坊時，飯後主人用小鐵牛車載著客人飆進山徑，分享植物知識，用月桃葉做鳥笛，下雨就採姑婆芋當傘，這些日常之外的體驗，成了旅程中最難忘的片刻。

陳志東則舉在澎湖吉貝的「元貝田媽媽海上料理舫」，主人會在夕陽時分開船帶客人出海，到定置漁網旁釣魚，在船上料理起最生猛的海味，一邊欣賞黃昏的霞光餘暉。番紅花則舉台東太麻里的「青山農場」，推出讓客人帶著金針花便當爬小百岳的遊程。

馮忠恬道出，在南投鹿谷的「田媽媽小半天風味餐坊」，年輕一代返鄉後，調整服務與溝通方式，用茶席重新詮釋老茶園，不只是重振家族的事業，更擴及到整個地方產業，找回村莊的共同記憶。

台灣的田媽媽們，讓「吃」不再只是坐在餐桌前，而是一段需要為它預留時間的旅程，一如米其林三星的定義：值得為她專程造訪。

「我覺得田媽媽最棒的是，它是屬於台灣在地的評鑑系統。」馮忠恬說，當米其林的版圖多半停留在都會，田媽媽餐廳則像一張台灣鄉土的飲食地圖，邀請旅人離開城市，走進山邊海角，用一頓飯，理解一塊土地如何生活、如何記憶。