寺廟的第一眼邂逅 看見台灣門神藝術之美

【圖／文】台灣光華雜誌

走入台灣的寺廟時，你一定會注意到門板上總有兩位威風凜凜，或是慈眉善目的「守門者」迎接你。這是台灣人一生中看過無數次的「日常風景」，對第一次來訪的旅人，或許你會好奇他們是誰？

門神，神聖空間的守護者

台灣門神最常見的是秦叔寶和尉遲恭。相傳是唐太宗因惡夢纏身而請兩位大將夜間守門的故事。後來畫師將兩人形象繪於門板，用以驅邪護宅。

而傳說中最早的門神是神荼、鬱壘，典故出自《山海經》，是管理萬鬼的神。道教廟宇中常見的門神還有護衛玄天上帝的四大元帥；佛寺則常以四大天王、韋馱、伽藍或哼哈二將為守護。不同信仰有各自的「守門者」，但台灣因佛道混融，一座寺廟裡常同時供奉佛教與道教的神祗，門神也就佛道一家親了。

康鍩錫解釋，門神彩繪常因天候或廟宇修繕就消失了，成了「一期一會」；為此他長年記錄台灣各地廟宇門神圖樣更顯珍貴。

與門神的「一期一會」

長年奔走於古建築現場的文史工作者康鍩錫，記錄台灣各地數千扇廟宇的門神圖樣，彙整成《台灣門神圖錄》一書。聊起記錄的動機，他說：「若沒有保留下這些影像，這些門神，風吹日曬雨淋，很快會消失。」

門神彩繪是一座廟宇的精髓所在，是繪師們畢生功力的淬鍊。他們傳承文人畫的傳統，又各具特色與創意。康鍩錫舉例，出身花蓮的陳秋山為屏東南州如意宮繪製的神荼、鬱壘，以惡制惡、形貌畸異，恫嚇力十足。台北芝山巖惠濟宮的四大天王，腳下踩著一臉衰像的小鬼，充滿戲劇性，是來自高雄的卓福田別具心裁的創意。

寺廟多為開放空間，木石材質不易損壞，但彩繪就不同。加上廟宇約50年一大修，彩繪常被塗掉重繪，許多門神與人竟成了「一期一會」；正因如此，康鍩錫的記錄顯得格外珍貴。

三十六宮將是保生大帝的部將，故常見於奉祀保生大帝的廟宇，圖為台南興濟宮邊門(龍虎間)門神，陳壽彝繪製。

門神名家

台灣各地的門神彩繪，也隨著地方匠師的傳承脈絡而有不同風貌。南北風格殊異、名家輩出。

在台南開元寺可見蔡草如（1919-2007）留下的韋馱、伽藍和四大天王。台南八吉境道署關帝廳三川殿的秦叔寶、尉遲恭，是出自潘麗水（1914-1995）之手。台北龍山寺的四大天王是陳壽彝（1934-2012）在北部地區初試啼聲之作。於士林慈諴宮可見陳壽彝之父陳玉峰（1900-1964）在北部僅存的作品。

中台灣的畫師則以郭新林（1902-1973）為首，其中鹿港龍山寺彩繪是其嘔心瀝血之作。北台灣則有三重畫師許連成（1919-2002），北投慈后宮、大稻埕慈聖宮的門神是他晚年的作品，可見其古樸純拙的畫風。

新莊慈祐宮的門神可見兩位畫師截然不同的筆觸與風格。左面門板的神荼出自黃陳邦之手。右面門板是陳壽彝繪製的鬱壘。

對場作：在神明前較勁

廟宇裡的彩繪非僅出自一人之手，「對場」的形式讓作品更添故事性。康鍩錫解釋，對場是1960～1970年代民間建廟常採用的方式；當時經濟正好，廟方有時會邀請兩位匠師一起施作，畫師為了名譽，力求表現，二來也可減省施工時間。

桃園大溪福仁宮門神當年是李登勝和許連成的對場作品。康鍩錫曾訪問畫師李登勝，當年才27歲的他，對上62歲的許連成，可說是一場精采卓絕的龍虎之爭。只可惜2014年廟宇重修，此景已不復見。

如今還可見對場的寺廟，康鍩錫指引我們探訪新莊的慈祐宮，這裡留有陳壽彝與黃陳邦的筆跡。踏入古意深濃的廟堂，一眼就能辨識三川殿明間的神荼、鬱壘門神，線條、設色迥異的風格，已斑駁的門板仍不掩兩位畫師筆下不滅的神采。

對場，讓兩種筆意在同一扇門上相遇也相映，彷彿再現了畫師當年將生命注入筆尖，一筆一畫成就了時間帶不走的非凡。