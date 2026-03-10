這一「脈」相承的綠 VERDE重新定義台灣蛇紋岩時尚

【圖／文】台灣光華雜誌

從聯合國大會的講台、桃園機場入境大廳的柱面、阿公阿嬤家的椅子、人行道上的地磚……一抹偶有可見的黝綠，常是如影隨形，有點老派、有點懷念，它，來自台灣。

蛇紋石，有著從幽綠到青碧的綠，質地中纏繞著或白或黑錯綜複雜的紋理。日本人在花蓮發掘它，因花紋與蛇皮肖似，將其命名為「蛇紋石」，是台灣墨玉的近親。

早年相當普及的蛇紋岩，也被用於桃園機場大廳的柱面上。(林旻萱攝)

回憶深處的綠

台灣是除了義大利、印度以外，蛇紋岩世界唯三的產區之一，礦脈就在中央山脈，在進口石材選擇不多的當年，是台灣相當常見的建材，應用在公園的石桌石椅，人行道的鋪面，華廈、大樓大廳的地面，與木頭鑲嵌的家具等等。

不過，近20年隨著環保法規的日趨嚴謹，多數礦業公司選擇急流勇退，使得蛇紋石的蹤影，漸漸淡出台灣人的日常。

花蓮的「三泰礦業」與「高陽益實業」，是台灣坊間碩果僅存的蛇紋石建材廠商。踏入工廠，來自花蓮玉里礦山的石材，在開採後送上大卡車，經過溪谷運送到此，4×2公尺、重達數噸的原石，猶如積木一般壘壘堆疊在戶外；廠內，是經過鏈鋸機削切成的平整石板。

碎石堆疊，猶如山林。這裡，曾經是張芷毓小時的遊樂場。作為礦業的家族後代，2019年，她以義大利文的「綠色」為名，推出台灣蛇紋石品牌VERDE。

張芷毓從英國回到台灣，繞了一大圈，才發現習以為常的蛇紋石，正是文化根底所在。(林旻萱攝)

翻轉老氣石材為摩登小物

對於花東女兒的張芷毓而言，蛇紋石曾是自然到不多留心的存在，直到去英國念了文化創意碩士學位，又回到台北工作，才驀然回首身邊這相濡以沫的石頭，並未被人們知悉，但它，卻是文化根底所在。

由舅舅創辦的三泰礦業，早在建材市場擁有一片天，但建材市場終究有限，懷抱著推廣蛇紋岩的起心動念，讓她決定投入生活、居家用品的開發。

草創第一年，張芷毓辛勤地市集跑攤，觀察客人反應，雖然年長客群的反應平淡，但對蛇紋岩陌生的年輕人倒是充滿好奇，「這也讓我了解到，品牌的當務之急，就是要讓大家不再覺得這是很老氣的石頭。」

恐龍造型擺飾，是VERDE創立初期的代表作。蛇紋岩的「綠」以古生物的形象展現，有著耳目一新的童趣感。除了作為裝飾之用，因為天然石材具有毛細孔，還能當作擴香石。

而後，她與設計師合作，開發發財樹擺件，「想做一個具有台灣味，又不俗氣的產品。」張芷毓說。玉石、翡翠，都是發財樹常見的材料，經過蛇紋岩重新詮釋，再結合托盤的功能，時髦又喜氣，產品在募資平台「嘖嘖」上推出，獲得了極高的迴響。

至於基本款的盤、杯、碟等產品，也少不了。這些產品，受到若干渴望呈現台灣特色的飯店業者青睞，被採購放置在客房中。

還有被她稱為設計細節最繁多的石板烤盤，一體成形的盤面上，有著凹凸的橫紋，以及導油的弧面。雖然加工難度頗高，但張芷毓說，蛇紋岩既天然又耐高溫，是料理的好幫手，當年的蛇紋岩烤盤，可是外銷美國的熱門產品。

這些大材小用的生活物件，相較起大型建材，製作上除了要經過機器的雕刻，還要經過手工的研磨，甚至因為物件小巧，反而製作難度更高。

但惟有如此，這來自蒼翠多山島嶼的一份子，獨特的文化DNA，得以轉化為更輕盈的當代語言，走進人們的生活日常。