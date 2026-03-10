快訊

千秋陶坊林永勝 南投陶百年窯火的守護者

【圖／文】台灣光華雜誌

名聲響亮的鶯歌燒，從工藝發展成產業，從小吃用的生意碗做到太空梭外殼。但罕人知的是，同樣起源於清嘉慶年間，以生活陶為主的南投陶，也有著200年歷史的綿長。

林永勝是南投人，30年前，才從學校畢業後的他，因利用等待服兵役的空檔到陶瓷工廠打工，而開啟了陶藝之路。退伍後，他回到工廠上班，開始向由鶯歌回到南投的陶藝家曾樹枝學習。

「一個颱風天，我在老師家做陶，其他學生都不在，老師就在我的身邊，開始講起南投陶的故事，就連在地人的我也從來沒聽過，」林永勝說。而當他閱覽由南投文化局所出版關於南投陶的田野資料，越來越了解曾有的輝煌，「從那天以後，我就把南投陶的使命扛在肩上。」

「南投陶」在哪裡？

然而，某年一趟日本陶鄉信樂的旅行，與當地清右衛門窯的陶人聊天，信樂燒的500年歷史，以及南投陶的200年，讓兩人頗有共鳴，然席間對方一句反問：「過去的南投陶很精采，但現在的南投陶是什麼樣子？」卻讓他啞口無言。

畢竟，窯廠早已關閉，老師傅凋零，土廠也已消失，論製作的工序、設備、美學，也與傳統不再相同，唯一可確認的是，老師傅的製陶技術仍留在他的身上。

以「變」為南投陶續命

不同於鶯歌陶瓷有在航太、建築等五大領域的拓展，南投陶始終維持生活陶的初心，除了獨特的「續坏」工藝，更以製作「習字磚、陶棺、防空缸」等大型物件而馳名。

然南投陶會邁向消失，最大的原因，在於未能與時俱進。

作為南投少數的陶藝家之一，這段歷史被林永勝銘記於心。因此，打從1997年自立門戶成立千秋陶坊，他就從來不抗拒時代的變化。

對於技巧純熟的他而言，「重點不在於要用什麼樣的樣貌去呈現（南投陶），而是想要留什麼東西下來。所以，一定要轉型，要符合現代人使用的東西，才有辦法繼續延續下去。」林永勝認為。

花器，是千秋陶坊最早開始推出的作品，原因無他，因為當年在工廠學做即是花器。

因應南投茶產區、飲茶文化的風行，他也開始製作起茶道具。

而後，為同樣南投出身的米其林主廚蕭淳元發掘，林永勝與眾多星級名廚投入大型餐會「野臺繫」，負責器物製作，口碑漸傳，不少高檔西餐、日本料理店、街邊小吃開始排隊上門客訂器物。

近年，他也開始製作燈具、建案所用的大型裝置藝術品，產品類型多元。

「為什麼大家都會來找我呢？因為我做的東西裡『沒有我』。」林永勝認為。不抗拒變化，與時俱進，在這名陶人的堅持守護下，南投陶的200年窯火才能持續燃燒，不至熄滅。

