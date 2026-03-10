鶯歌工藝之家立晶窯 復刻台灣手繪古早碗盤

【圖／文】台灣光華雜誌

陶藝家蘇正立主持的立晶窯，是台灣工藝研究發展中心認證的「工藝之家」，地點在鶯歌山邊的民宅裡，老屋前一方院子，含笑花、杜鵑、櫻花等植物綠影扶疏，水塘中有荷葉與游魚，屋內有茶席、掛著字畫，充滿古意。他的作品，正如環境反映那樣。

工作室的位址約莫十年前才公開，近年才正式對外開放，在此以前，這裡都是蘇正立創作的祕密基地。

鶯歌陶瓷業第四代、立晶窯主人蘇正立。巧奪天工的藝術陶瓷與樸實親民的生活陶，都是創作特色。

藝術與生活陶瓷雙軌並行

身為鶯歌陶瓷業第四代，曾祖父就開始在鶯歌建立自家窯廠，父親蘇和雄創辦「堅信窯業」，母親也來自陶業家族。在窯廠長大的他，退伍後開始在自家工廠工作。

充滿天賦的蘇正立，初試啼聲的創作即獲得市場青睞，1995年成立個人工作室，父親為他命名為「立晶窯」，「立」代表蘇正「立」，「晶」則寓意了作品件件「晶」華、精采。

在工作室裡，有年輕時期研發的「玳瑁釉」陶器，還有幾只偌大的花瓶，鈷藍色的瓶身有著如山景般的深淺變化，再噴上獨創的「灑金釉」；還有以「翡翠釉」翻轉傳統唐草花紋的作品等等。這些代表著拔尖工藝的創作，不僅屢次在國際大賽得獎，也受到台灣、日本、韓國、阿根廷等海內外的博物館典藏。

與此同時，立晶窯也以古樸的台灣古早味碗盤聞名。

碗盤邊緣標誌性的一圈淺藍，上頭繪製的魚蝦、螃蟹、竹籬、鳳梨、柿子、牡丹、櫻花等圖樣，無不常見於台灣，發思古之幽情的韻致，不僅為富錦樹等台菜餐廳採用，不少日本客人慕名前來採購，也頻頻盛讚：「kawai！」

開口寬闊的飯碗，合乎台灣人的使用習慣。(林旻萱攝)

從家族故事找到文化根底

從藝術陶瓷轉為專注生活陶的創作，蘇正立云，在擔任中華民國陶藝協會會長時，帶隊到日本考察，受到岐阜「人間國寶」鈴木藏的感動。

日本各古窯對於傳統文化的持守，以及陶人對於陶藝的禮敬，觸發他反身思考，台灣陶瓷的根底何在，最後，他想起小時，「每天一張開眼就會看見的碗盤」，蘇正立說：「那個印記對我來說是很強烈的。」

經過向父母親學習，集家族之力復刻問世的復古碗，材質以台灣陶土與日本瓷土1:2比例製作，經過1,250℃的高溫燒製，成品質地堅實，潔白中帶著溫潤的黃。

碗型合乎台灣人的使用習慣。有開口寬闊的碗公，還有方便就口扒飯的飯碗，略有深度的平盤，以及適宜盛裝醬料的淺碟等等。

碗圈上是含鈷的水性顏料輕輕抹上的淺藍，來自蘇正立哥哥的手藝。上頭的彩繪，是今已難得看見的釉下彩工藝。有得50筆才能成形的大蝦，用上了代表鶯歌「胭脂紅」的楓葉，取材自農村生活的竹籬，以及蘇正立自己喜愛的西瓜、鳳梨等等。

手感的筆觸，承載了從過去到現在未曾改變，人們對生活豐衣足食的祈願，自帶機械製造沒有的靈性，「是有生命力的。」蘇正立自豪地說。這些具有老靈魂的器物，經過客人的使用，讓台灣文化的歷史底蘊，能綿延不斷地延續下去。