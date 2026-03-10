郭瑋的大腦在想什麼？深度解構台味的時尚造浪者

【圖／文】台灣光華雜誌

當觀落陰、柑仔店、鹽水蜂炮、辦桌、海女、歌舞伎……遇上服裝設計，會是什麼樣子？

INF設計師郭瑋總有奇思妙想，他從文化中汲取創意泉源，屢屢讓人驚喜。

一頭長髮搭配一襲黑衣，外型上收斂到近乎壓抑的郭瑋，像是把活躍的精神思維都壓抑在內在。

黑色是他的主色，也是INF的基本色，2011年，還在就讀實踐大學服裝設計系的他，踏著前輩創業的風潮，創辦了個人服裝品牌INF。

傾心先鋒風格（avant-garde）的他，一度決定把所有的服裝都定調為黑色，「可以讓人們把注意力放在設計的細節上。」郭瑋說。

一衣多穿，極致的變形

郭瑋笑著說，雖然這樣的決定，後來「被市場教育了」，而多了許多其他色彩，但他仍遵循先鋒風格的解構特色，將服裝解構而後變化，細節多得令人驚訝。

郭瑋的大腦儼然不曾停下。每一次新品發表一結束，「就會開始討厭作品。」他說：「因為會想到更多可以改進的點子」。

如此經年累月不間斷的創新、嘗試，讓INF累積出可觀的能量。

光就變形來說，可以從早年的輕變形，常見的長袖變短袖、長褲變短褲，演進到一件衣服變化出五種穿法，T恤可以變成包包，褲子可以變裙子。四季皆宜，還能情侶共穿，而且，好看、機關簡單，30秒內可以變化完成。

除了玩創意，郭瑋更認為，這也是從源頭開始的永續時尚。利用設計工藝，竭盡可能為一件衣服延展出不同的穿法，以期延展產品的生命週期。

這樣的衣服，怎麼會退流行？它已走在時尚的最前端。

搬演沉浸式文化腳本

2021年，逢疫情來襲，各大時裝週紛紛改由線上展覽，INF將服裝秀結合微電影，邀請金馬影后陳淑芳演出，結合同志、愛情議題的《時光機》，除了在紐約時裝週大獲好評，還獲13個影展提名，拿下八個獎項。

從服裝跨界到電影，其實有跡可尋。有著理性與講究大腦的郭瑋，一向特立獨行。他不像多數設計師多從視覺影像中攫取靈感，思維先行的他，喜歡以文本閱讀為契機，為社會現象進行源頭式的探索，他想知道：「是什麼東西在造就這個社會？是什麼東西滴水穿石打磨這個社會？」繼而發展為故事，最終才設計出服裝。

說來不可思議，2021年的《時光機》，以及翌年推出的又一部時尚微電影《觀落陰》，故事腳本都源於他的靈感發想。

在台灣生活的關係，地利之便，自然從台灣掘取到不少創作素材。包含歷年所推出的觀落陰、柑仔店、鹽水蜂炮、辦桌、海女，甚至是輻射到鄰近日本的歌舞伎等主題。

不也說，越在地，越國際嗎？有人稱郭瑋是「台客設計師」，這些草根味強烈的作品，卻有七成都是外國客人買單，尤其特別受到歐美以及中東女性客人的喜愛。

一件衣服，一則故事，像是帶著郭瑋腦中的疑問與好奇，傳到了更遠的地方。