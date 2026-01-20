453公斤的堅持 健力世界冠軍─楊森

【圖／文】台灣光華雜誌

2025年成都世界運動會，健力選手楊森在超重量級蹲舉項目，舉起453.5公斤，加上臥推、硬舉，以總和1118.5公斤、總分108.9分，刷新世運會紀錄，拿下金牌。

453.5公斤，等於楊森用雙手各舉起一輛重型機車，舉起超過他體重近四倍的重量，這位肩負世界紀錄的勇者卻溫柔輕聲地說：「很高興為台灣拿到一面沒有拿過的金牌。」

2017年時，楊森綁著一束衝天炮髮型，讓人想到聖經裡的大力士參孫。參孫剪掉頭髮會失去力量；但剪了頭髮、頂著個小平頭的楊森，蹲舉卻從400公斤一路衝上453公斤，這50公斤的進步，連他的教練、同時也是健力選手出身的許小莉也不免驚嘆地說：「很可怕」。

解碼體能優勢

許小莉認為，近幾年台灣健力選手不論是個人或是團體，都在國際舞台上拿到很好的成績。以她投入健力界30年的觀察，以往楊森所屬120公斤量級的選手，頂多拿到亞洲第一。要在世界盃跟人家比拚，通常只在單項勝出，但楊森在2025年世運會是以總和成績站上凸台，而且連續四年，一直破紀錄。

能夠達到這樣的巔峰，許小莉分析，排灣族的楊森，天生有著獨特的爆發力，以及優於常人的協調力與運動神經，他還是位不怕吃苦的選手。

挫折的重量

楊森就讀來義高中體育班時，蹲舉已達到400公斤，成績一直上不去，有些迷茫的他，長達兩年時間練練停停，這是他運動生涯的第一個低潮期。

在家人鼓勵下，他決定再試試，而後參加健力比賽，「破紀錄」成為「家常便飯」：2013年亞洲盃健力錦標賽蹲舉破了亞洲紀錄；緊接著2014年破全國紀錄；2015年IPF世界盃健力錦標賽（以下簡稱「世界錦標賽」），拿到四面金牌，總和破男子組紀錄。

接著，人生的低潮再次重磅來襲，2019年他在杜拜舉行的世界錦標賽，硬舉是他的弱點，成績在十名外。2021年在挪威舉辦的世界錦標賽，硬舉三把失敗，比賽不算成績。連續比賽受挫，對楊森心裡造成很大打擊。

「我直接就怪自己，練不夠！就是練不夠呀！」消化了這些敗績，不擅言辭的他說：「就是不能氣餒，越氣餒越沒有結果，只能回去再多練。」

孤獨的淬鍊：從420到450

「每天告訴自己，『好好訓練』。」楊森說。

這句聽似輕如鴻毛的話，楊森每天在鳳山的「筋戰所」平均三、四個小時，蹲舉基本舉出400公斤，重複做一樣的事情，持續了五年。

每天面對的是冷冰冰的槓鈴和舉重架，唯有真實的重量回應他的血汗。

練就一身高敏感度肌肉的楊森，在2024年世界錦標賽，蹲舉452.5公斤破了世界紀錄，2025年成都世運舉出453.5公斤，再破了自己的紀錄勇奪金牌。

「蠻開心的，內心也很感動。」楊森說，世運是四年一次的比賽，以120KG量級而言，為台灣拿了一個從來沒有拿過的冠軍，而且證明他重新定義了努力的重量。