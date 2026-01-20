世界冠軍的精神領袖 永不放棄的拔河隊教練郭昇

【圖／文】台灣光華雜誌

當大家腳步一致、越退越多時，我們都知道「勝利要來了！」——景美女中拔河隊教練郭昇。

「腳推直！」「壓低！」場邊的郭昇大聲指揮，嚴格要求每個動作與態度。他是景美女中拔河隊心中的魔鬼教練，也是精神領袖。

師大體育系畢業的郭昇，自2003年執教景美拔河隊後，帶隊奪下2010義大利室內、2010南非室外、2012瑞士室外、2014愛爾蘭室內、2016瑞典室外、2017波蘭世運等多座國際金牌，是名副其實的金牌教練。

郭昇對拔河動作高標準要求，叮囑每個細節，鍛鍊出選手們強大的心理素質。

然而2018年，他在武嶺遭酒駕貨車撞落山溝重傷，頸椎嚴重受損，多位醫師宣告全癱。但他不向命運低頭，在家人與學生陪伴下，忍著劇痛復健，從只能動手指到重新站起。

景美女中前校長黃贇瑾邀他重返教練崗位，讓他的生活再次有了方向。看著選手奮力練習，也成為他復健的動力。「因為我想把拔河隊帶好。」從必須用麥克風發聲，到如今能中氣十足喊出指令，他一步步重返拔河場地。去年郭昇在太太協助下參與公益路跑、走完1公里，不放棄的身影鼓舞了無數人，也成為選手最好的身教。