不放手，直到夢想到手 台灣拔河隊締造世運六連霸紀錄

聯合新聞網／ 台灣光華雜誌

【圖／文】台灣光華雜誌

2025年8月，在中國成都舉辦的世界運動會，滂沱大雨中，台灣女子拔河代表隊在泥濘裡踏穩腳步。強烈的攻擊決心與快狠準的踩腳，不論預賽或四強賽，場場連勝晉級。決賽中，她們以全勝之姿擊敗瑞士隊，贏得女子500公斤級金牌，為台灣創下史無前例的六連霸！

四年一次的世界運動會，台灣女子拔河隊從2005年杜伊斯堡世運起，已連續六屆摘金。而自2013年卡利世運開始，便是由景美女中與大學選手組成聯隊出賽，能連續四屆奪冠，絕非偶然。選手們日以繼夜練習，突破身材嬌小的劣勢，以技術與毅力為團隊贏得一次次的榮耀。

抓穩繩索，勇敢無懼

「從來沒有一次比賽像成都世運會這樣，下大雨、打雷，整個賽場都積水。」征戰無數國際賽的教練郭昇也驚訝這場比賽的惡劣天候，但令他驕傲的是，當其他國家因場地不佳不敢攻擊時，唯獨台灣選手能迅速進入狀況。即使繩子濕又重，她們仍拿出平日的態度，毫不猶豫，「拉就對了！」

這些勇敢攻擊的背後，是紮實鍛鍊的累積。一週六天，不論晴雨，跑步、推輪胎，個人拔河機100公斤重量拉20趟是基本。長滿厚繭的手掌、纏繩磨出傷痕的手腕、被鞋子磨破的腳趾，都是多年努力刻下的勳章。

郭昇指出，台灣拔河隊最特別的，是室內、室外都能奪下世界冠軍。其他國家通常著重一項，而唯有台灣隊兩項都稱霸，也因此吸引海外隊伍前來交流。

「運動就是累積，沒有奇蹟。」郭昇說，一流隊伍之間，技術與體能差距不大，勝負關鍵在心理素質。台灣選手長期在國際室內、室外賽事反覆參戰，練就承擔壓力的能力，才能在場上百分之百發揮。

繩力女孩的堅持

當同學在玩耍時，這群繩力女孩站在拔河機前，一次次訓練。許多選手從國小就開始拔河，抓住繩子的那刻起，從未放手。

練習的辛苦、低潮、想放棄的時刻都曾有過，但她們為了自己、也為了不辜負隊友而堅持下去。

郭昇說，拔河運動最大的不同，是沒有個人英雄。要贏，必須設法幫助最弱的那一位，多撐一秒，都可能成為關鍵。

團隊優先，是女孩們的默契。郭昇舉例，2014年美國世界盃室外賽，有位選手忍著手掌裂傷上場，直到進入四強賽才告訴教練。因為整場賽事只有一次替補機會，她知道，必須為團隊多撐一場是一場。最終，原本預賽第三的台灣隊在四強逆轉奪冠。

世界冠軍背後的支持力量

拔河選手的背後，是看不見卻同樣關鍵的力量。台灣隊能在國際賽保持穩定戰力，靠的是從基層開始的完整系統。

企業長期贊助全台五所國中拔河教練費用，讓訓練得以扎根。有潛力的國中選手，可進入景美女中持續訓練；高中若表現優異、取得國際賽成績的，又能直升台灣師範大學。白天上課、晚上回景美與教練及學妹們一起練習，以成為國手為共同目標。

郭昇表示，大專生與校友擁有豐富國際賽經驗，回隊協助能提升整體水準，形成「國中、高中、大學、國家隊」完整的四級制培訓。

若僅計算成人組世界盃賽事，郭昇已帶隊拿下31面世界金牌。他總跟學生說：「你們比我當年優秀太多了。」他鐵漢柔情地說，「是你們帶我圓了世界冠軍的夢。未來，一起拿下更多世界冠軍。」這些為拔河奮戰不已的女孩，是他的驕傲，也是台灣的驕傲。

台灣光華雜誌

