在沙漠種花的人 巧克力天后吳葵妮

【圖／文】台灣光華雜誌

在近年崛起的台灣巧克力產業裡，吳葵妮，是一個難以被忽視的名字。2020～2024年，她四度蟬聯世界巧克力大賽（International Chocolate Awards, ICA）總決賽金牌，為史上亞洲第一人，稱其「巧克力天后」，實至名歸。

2022年，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，據聞相當喜愛巧克力的裴洛西，收到的外交贈禮之一，就包含吳葵妮所創辦「Q Sweet」的巧克力禮盒。

(林旻萱攝)

母胎巧克力控的創業夢

科班念的是商，因外型亮眼還拍過廣告，有著創作的靈魂，學過服裝、珠寶與室內設計。吳葵妮毫不諱言，一直夢想如Coco Chanel那樣，能突破專業領域多以男性主導的限制，擁有足以展現美學品味的個人品牌。

雖說不擅廚藝，卻對甜點有著無比熱情，入行後，年紀輕輕的24歲，就打破年齡、性別、學歷的框架，當上連鎖品牌的產品總監。

任職品牌總監時，讓她與精品巧克力擦出火花。懷有創業夢的她思考自己的初衷，「我是母胎巧克力控。」吳葵妮想起。母親在懷她的時候特別愛吃巧克力，以及小時，父親到國外出差必定會帶巧克力回來當伴手，說來，擇定巧克力創業的原因很個人，「吃起來就是有幸福的感覺啊！」吳葵妮笑著說。

離職後，她到比利時巧克力學院進修，也在歐陸各地尋原料。2015年，終於在繁華的台北信義路上開設「Q Sweet」，主打粉紫羅蘭色的巧克力專賣店，置身其中，就像進入女性色彩十足的旖旎夢境。

吳葵妮2023年在ICA大賽，「女力」系列作品「黑巧克力霸──草莓茉莉花」。 (林旻萱攝)

藍海市場經營不易

然而，彼時台灣市場仍是商業巧克力獨大，罕見精品巧克力的蹤跡，光是教育消費者，就得費上不少心力。尤其，「一塊蛋糕的不同層次可以花好幾分鐘慢慢品嚐，一顆巧克力可能超過百元，放在口中幾秒鐘就融化了。」吳葵妮說。

與此同時，還得面對人才不足的窘境。雖然巧克力隸屬甜點，但吳葵妮直言，習慣製作一般蛋糕的甜點師傅，未必能駕馭製作需要分秒必爭、動作務求精細精準的巧克力。對於嚴格要求產品的她，拿出廚房裡的尺認真地說，即使是外殼0.1公釐的誤差，都能讓成品整體的口感差之千里。

面對從生產到消費都尚未成熟的藍海市場，渴望消費者的看見與肯定的她，一路走來挫折難免，尤其當早年精品巧克力市場尚未打開，讓她比喻：「就像在沙漠裡種花，何時天降甘霖，都不知道。」

(吳葵妮提供)

顛簸不斷的冠軍路

2019年，正逢事業的低潮，本對比賽毫無興趣的她，「只想做自己喜歡的東西，對自己的作品負責。」卻在想要宣告歇業前夕，聽從內心聲音參加，有如「巧克力界奧斯卡獎」的「世界巧克力大賽」。豈料卻一路過關斬將，還在競爭激烈的全球總決賽摘下兩銅。她將當時參賽的靈光一現，歸功是來自「上帝的聲音」。

而後，她更上層樓，在2020～2021年的總決賽奪金，卻逢百年大疫來襲，「好不容易邁向世界顛峰，隔天卻得關門大吉。」

2022年第三回參賽，她先在亞太區14個國家的競爭中，摘下四個項目冠軍，「台灣」之名在賽場揚眉吐氣，但進軍總決賽時，員工卻紛紛確診，人力缺乏的情況下，她只得獨立完成作品送件。

幸而最終，在全球總決賽仍拿下金牌等共計11面獎牌，獎項涵蓋黑巧克力、牛奶巧克力、白巧力，包括了夾心巧克力、巧克力霸到果乾巧克力，成為大賽中獲獎類別最多元，同時也是獎項最多的亞洲巧克力師。