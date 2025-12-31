原鄉與時代流轉 《光華》筆下的原民報導軌跡

【圖／文】台灣光華雜誌

《台灣光華雜誌》50年來持續關注原住民族議題，累積超過250篇相關報導。從山林風情到文化自覺，從原民祭儀到文學藝術，這些文字見證了原民從被描寫的「風景」，逐步走向自我詮釋的「主體」之路，也折射出台灣社會價值與視野的變遷。

再現：從風景明信片到田野現場

1970年代，台灣現代化起步，《光華》筆下的原民報導多以 「山水美景」與「民俗風光」為主，或是藉由攝影家作品、文物收藏等，展示原民是台灣「萬種風情」的一部分。1976年2月號〈烏來風光〉裡兩位穿著傳統服飾的女子照片，是最早在光華登場的原民身影。

1980年代，《光華》開始走入部落，報導達邦鄒族（早期稱「曹族」）豐年祭與賽夏族矮靈祭等祭儀活動。1986年推出「台灣先住民系列報導」，透過實地訪查與學者分析，從地理環境、歷史文化等面向，窺見原民真實生活的樣貌。

1996年奧運歌曲使用阿美族歌手里望（漢名郭英男）與妻子以蓋所吟唱的〈老人飲酒歌〉，引發侵權爭議。（外交部圖庫資料）

覺醒：主體發聲與權利回歸

隨著台灣民主化進程的推動，原民運動逐漸興起，《光華》開始聚焦更多具體人物與其生命故事。1987年2月號刊登田雅各以族名為題的短篇小說〈拓拔斯．搭瑪匹瑪〉，隱喻呈現布農族人如何在現代與傳統間掙扎，是原民文學作品首次被直接呈現在頁面上。1990年代，當城市吹來山上的風，原民創作在現代藝文場域百花齊放，《光華》專文介紹「原舞者」舞團，以及泰雅族作家瓦歷斯．尤幹的散文，讓創作者能夠以自身視角傳遞文化經驗。

1993年適逢聯合國「國際原住民族年」，《光華》以「回到部落 VS. 愛在他鄉」為封面，關注都市原民生活與返鄉復振的浪潮。1996年封面故事〈亞特蘭大．台灣原住民發聲！〉，探討奧運宣傳歌曲〈返璞歸真〉使用阿美族郭英男夫婦的歌聲所引發的著作權爭議。而「還我祖先的名字」、「還我舊山河」等系列報導則記錄原民在政治與權利層面上爭取恢復傳統姓名、族群正名和找回狩獵文化等歷程，反映身分與文化意識的覺醒。1994年〈一個前所未有的記者訓練班〉記錄了公視舉辦的原民記者培訓，「讓原住民自己掌握攝影機和麥克風」，為族群爭取更多媒體話語權。

在原民運動風起雲湧的街頭與吶喊之後，《光華》深入報導阿美族馬太鞍與太巴塱、宜蘭泰雅族碧候社區等部落的再造案例，並隨著原運青年返鄉深耕的腳步，記錄了達悟族作家夏曼．藍波安回歸蘭嶼學習海洋文化、排灣族撒可努回到新香蘭部落建立青年會所、西拉雅族段洪坤帶起群族正名運動等「回到部落」的實踐，呈現新一代原民努力在現代與傳統間尋求平衡，重新連結自身與土地的關係。

2005年《原住民族基本法》通過後，〈那魯灣的呼喊──原住民族運動20年〉回顧原運成果，作出階段性的總結，指出「首要的是原住民『自信』的恢復」。自1990年代中期以來，部落湧現數百個文化工作室，豐沛的創意與能量為群族帶來新的希望。

蘭嶼達悟族的文化傳承，是要找回與海洋的連結。（外交部圖庫資料）

試煉：漂泊、遷徙與重建

原民部落大多處於地質不穩或土地發展受限的區域，漂泊與遷徙成為無奈的常態。〈松鶴半村遷移記〉與〈遷村？誰說的算？〉追溯從日治時期、921大地震到七二水災的遷村過程，記錄中部山區部落面臨生存困境與文化延續的挑戰。〈流浪到橋下〉等文則描寫三鶯部落阿美族都市原民離鄉謀生、漂泊遷徙的現實。

2009年莫拉克風災重創南部與東部山區部落，《光華》以〈那瑪夏：重建的三角習題〉與〈團結力量大──霧台魯凱遷村記〉等報導，長期追蹤重建歷程，深入分析族人在「原鄉不棄、文化不滅、族群永續」之間的艱難抉擇。

《光華》再度造訪排灣族與魯凱族部落，通過〈雲深不知處──騎行霧台〉報導，呈現他們如何凝聚族人共識，以自然為師，發展在地特色，重振部落經濟與活力。

連結：從台灣原鄉到南島世界

2020年11月號封面故事探討原民文化的創新與傳承，並透過「新南向文化沙龍」──「從部落走向世界──原民影像、音樂再發現」研討會，探討台灣原民與世界的文化互動。自1987年〈在時空中定位──解開先住民的身世之謎〉以來，《光華》多次將視野延伸至南島世界，報導包括紐西蘭毛利人以及夏威夷等地的文化關聯。2022年〈不插電的傳統紋身技藝〉展現排灣族與馬紹爾群島間相似的拍刺文化，具體展現跨越國界與海洋的文化脈絡與身分線索。

排灣族宋海華將傳統技藝「拍刺」傳授給同屬南島語族的馬紹爾群島與大溪地學生。 （林旻萱攝）

永續：古老智慧與未來解方

近年來，社會重新關注原民族與土地的關係。從「傳統領域」到「林下經濟」，從「環境共治」到「生態永續」，《光華》也反映了這項時代趨勢。