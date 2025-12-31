見證以人為本的台灣醫衛 光華半世紀

【圖／文】台灣光華雜誌

2025年全球醫療照護指數（Health Care Index），台灣再度蟬聯第一。這樣的成果，並非僅來自先進的醫療設備或高超的手術技術，而是半世紀來，台灣社會不斷追求「健康權」與「人本照護」的努力。《光華》50年的報導，完整見證了這段由制度改革、科研創新到人文關懷的歷程。

《光華》用文字與圖像記載台灣醫衛如何從艱困起步到走向世界。

記錄醫衛的時代軌跡

1970年代的台灣，醫療技術尚待發展，光華在1979年的報導〈開心．開心！〉記錄了台灣心臟手術的突破，並分享美國讀者投書在台手術的感言，令人聞之振奮。同一年，台灣成功完成亞洲首例的連體嬰分割手術，光華詳實寫下忠仁、忠義的感人故事，以及手術過程的艱辛。在醫療資源不普及的過去，光華記錄了農民健康保險的推動，描寫偏鄉醫療的處境，也捕捉醫師深入山區義診的畫面。那是台灣社會開始思考「健康是一種權利」的年代。

1995年全民健康保險實施，開啟「人人享有醫療」的新時代。光華跟隨政策腳步，報導改革過程的爭議與期待，記錄醫界與民間的對話。例如〈重建醫病倫理〉、〈「巴氏量表」的善與惡〉、〈醫療刑責合理化〉、〈創造醫、病、健保三贏〉、〈白衣天使請留步！〉等，不論是護士出走潮、醫病關係的爭議、醫療改革的拉鋸，長期以來，光華詳實地記錄，持續關注著如何讓台灣的醫衛環境更好。

光華醫藥小百科

光華雖然不是醫學期刊，但在資訊不發達的年代，編輯們深入淺出地介紹各種疾病、傳遞醫衛新知，儼然像是一部「連載」的醫藥小百科。

在憂鬱症與亞斯伯格症仍易被誤解的年代，透過報導讓大眾認識，並以真實故事，寫下對抗疾病的孤寂與勇氣；在愛滋病仍受污名時，光華製作深入的報導，如〈加入一場世紀戰爭！──AIDS在台灣〉、〈你得了AI「P」S嗎？〉，用理解消弭恐懼。

從肝炎、不孕、唐氏症到失智症等，這些報導都不只是介紹疾病知識，還爬梳台灣治療發展現況，經由訪談第一線專家，或是病友的經驗分享，用溫暖細膩的筆觸，傳達對病友的人文關懷。

2025年9月已不幸離世的徐超斌，曾在光華報導裡說：「是這些病人教會我如何當一個好醫師，我又怎能不用生命去回應他們呢？」光華用圖文，留下他視病如親的身影。 （林格立攝）

在崗位上守護生命

在光華的鏡頭裡，醫療現場不只有尖端技術，更有無數守護生命的雙手。許多第一線醫護人員與研究者的專訪，讓我們看見不同時代裡的執著與理想。像是曾獲頒顯微手術界的諾貝爾獎「龐克獎」、被美國整形外科學會譽為傳奇醫者的魏福全，如何在顯微重建手術創新，造福無數病人。又例如獲「威爾許化學獎」的前中研院院長翁啟惠，投身醣蛋白研究，發明「程式化一鍋式酵素反應」，為生物與醫療領域帶來重大貢獻。

其他還有畢生奉獻南迴偏鄉的超人醫生徐超斌、引領台灣癌症研究的彭汪嘉康院士等。因為眾人一點一滴的付出，才有今日台灣醫療環境的進步，而光華很榮幸能參與其中，寫下醫者們視病如親的感動。

全球爆發新冠疫情之時，台灣捐獻醫療物資，展現「Taiwan can help」的精神。 （陳美玲攝）

台灣醫衛溫暖走向世界

當台灣的醫療逐漸成熟，也開始回饋世界。

早在1978年，台北榮民總醫院便派遣醫護人員赴沙烏地阿拉伯王國的新吉達醫院服務。一流的醫療水準與好口碑，開啟了1970年代台沙醫療團的契機，這段深化台、沙情誼的佳話，光華寫下〈我國駐沙工程與醫療隊贏得友誼與信任〉。

而在〈無畏千里之遙──台灣醫療援外開步走〉一文，則記錄了國合會從1962年首批六名軍醫派駐利比亞，協助該國改進醫療與軍醫組織，台灣對非洲國家的醫療援助，至今已超過60年。而羅慧夫顱顏基金會的海外援助、首屆外交替代役男連加恩在非洲布吉納法索醫療團的見聞，也都在字裡行間，為台灣的醫療援助行動留下溫暖的見證。

前幾年，全球新冠疫情肆虐，光華再次見證台灣的行動，從口罩捐贈，到清冠一號的研發與分享，展現「Taiwan can help」的精神。台灣持續向世界貢獻一己之力，而光華也用一篇篇報導交織出台灣醫衛的點點滴滴，展現這座島嶼以人為本的台灣精神。