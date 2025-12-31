從紀實到藝術 《光華》影像對話專欄50年流變

【圖／文】台灣光華雜誌

攝影是記錄的工具，在早期印刷品盛行的時代，《光華畫報》雜誌是一個大開本的刊物，在沒有網路的年代，郵寄至海外的光華，是華人眼中最珍貴的台灣風景。從十大建設的開端，到豐富的農村樣態，各種風土民情、山海美景，透過影像，了解台灣在這個世界所展現的姿態。

從土地長出的影像

1986年開始，已故攝影家張照堂開闢了「影像的追尋」攝影專欄，三年期間先後介紹了30位1960年代活躍的台灣攝影家，經過訪談整理，我們得以重新觀賞老攝影家們當年的創作。他在專欄結束後寫下這些文字：「這些塵封許久，且幾乎消逝的影像紀錄，不但呈現創作者稟性互異的技藝心靈，結合台灣攝影發展的承續，而且提供給我們難以忘懷的成長回憶與時代見證。」

新聞攝影顯現社會樣態

1987年12月號，《光華》製作了封面故事「七六年新聞光影」，徵集了當年度重大的新聞照片，將國內各大媒體的新聞攝影記者的佳作，以36頁的專欄刊載，包含解嚴、開放中國大陸探親、股市熱潮及環保等等議題。跟創刊時新聞畫頁的政策宣導風格相異，更加貼近民眾關注的社會議題。1991年1月號的〈妙「鏡」生花——民國七十九年趣味新聞攝影〉，則是定錨攝影抓取決定性瞬間的張力，集結各種令人莞爾的新聞照片。

攝影藝術家開枝散葉

爾後，《光華》秉持「攝影專欄」介紹攝影家的精神，陸續刊登中生代攝影家的作品，如郭英聲、柯錫杰、楊文卿的濕版攝影，葉清芳、齊柏林的空拍照片，沈昭良的紀實攝影（築地魚市場、玉蘭、STAGE等）、紀國章、張良一等。展現進入21世紀的台灣攝影家之眼，關注的視角從紀實到藝術皆涵括在內。

而近十年來，編輯部也企劃了「新生代攝影師的藝術視角」，搭配藝評家的專文介紹，讓這些自海外學成攝影藝術的攝影家們，從自身返照到社會、國家，讓我們窺見攝影藝術不同的風貌。其中如陳敬寶的《時間拓墣》、朱盈樺的《機具觀看的過程》、楊順發的《台灣水沒》、鍾順龍的《路過》、李岳凌的《Raw Soul》、杜韻飛的《未來祖宗像》等等，展現鏡頭下不同的敘事，形塑他們對於世界的想像。

全民影像時代

時至今日，攝影器材及社群媒體的風行，讓攝影藝術的分享不再難以親近，為了鼓勵民眾參與，進行了三年餘的「攝影徵件」，讓台灣各地的攝影愛好者，跟著光華設定的主題，紮紮實實地集結了許多佳作，透過光華雜誌的分享，讓世界看到台灣。

攝影是見證歷史的工具，這一點在AI風行的年代，顯得更加珍貴，即便現在三兩句話就能生成影像，但光華仍會秉持求真精神，用影像視角記錄這個時代真誠的樣貌！