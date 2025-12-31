台灣製造誰與爭鋒 細數50年 從代工到創新之光華報導

【圖／文】台灣光華雜誌

當美國吹響「製造業回流」的號角，世界產業鏈重新洗牌。 「製造」不再只是成本的競賽，而是國力、科技與信任的角力。 在這場全球製造的競技中，一個名字始終被提起──台灣。

半個世紀以來，台灣靈活的中小企業撐起驚人的製造實力，從昔日的「塑膠王國」、「玩具王國」、「洋傘王國」，一路走到今日的半導體強國。

台灣製造不僅撐起了產業的根，也鍛鍊出一種韌性：能快速調整方向、找到定位，並以夥伴之姿，參與全球供應鏈的交響。

棒球手套、高爾夫球具及電子產品，都曾是台灣外銷的代表性產品。 （林旻萱攝）

曾經的王國

說來或許你會感到驚訝──台灣曾經是「XX王國」，而這個「XX」可替換的名詞多達十數個。翻閱自1976年創刊、長年記錄台灣發展軌跡的《光華》雜誌，在那個資源有限卻滿懷希望的年代，島嶼上的人們胼手胝足、苦幹實幹，不放過任何一個出頭天的機會。

1978年的報導寫道，台灣的洋傘製造業超越了日本。1979年指出，小小的鈕扣也能為台灣賺進可觀的外匯；自1960年代塑膠工業起步以來，到1980年台灣的塑膠鞋產業發展如火如荼，外銷量之大甚至讓部分國家對台產品設限。

不只如此，台灣在家具、玩具、五金等產業，也各自寫下「王國」的傳奇，被稱為「外銷王國」。「Made in Taiwan」三個字，讓全世界對這西太平洋小島印象深刻。

早期的產業多以勞力密集為主，升級轉型成為必然。1980年〈中華民國千斤頂輸出居冠〉的報導，正是當時政府導入標準化與品質管理的成果，千斤頂曾經名列台灣十大外銷產品之一。從那時起，台灣製造邁向了從「量」到「質」的升級之路。

加工出口區見證了台灣人胼手胝足、一步一腳印拼經濟的歷程。 （外交部圖庫資料）

產業政策的關鍵推手

政府擘劃的策略藍圖，也在那個年代發揮了關鍵作用。1976年，光華刊出〈十年有成的加工出口區〉一文，指出兼具工業區與自由貿易區雙重功能的加工區，不僅成功吸引外資，更拓展對外貿易，為國內經濟注入強大動能。

那是「出口擴張」的年代，許多民生與電子消費產品，早年都在高雄加工出口區生產，再由高雄港銷往世界各地，成為「Made in Taiwan」的起點，也為台灣培育出第一代產業人才。

時間推進至2022年，光華再度回訪這座見證時代變遷的園區。園區外的牌子已更名為「科技產業園區」，發展重心轉向產業升級、智慧製造與永續創新，迎向「創新驅動」的新時代。台灣的IC封測產業正是在加工出口區奠下基礎，經歷轉型與蛻變後，成為今日台灣重要的科技產業聚落。

光華亦追蹤報導政府為產業升級而研發創設的研究機構，如新竹科學工業園區是高級精密工業的搖籃。你知道嗎？光華在1978年就推出〈他們製造了積體電路〉的報導，當時「台灣積體電路製造公司」（TSMC）創立時還暫棲身在工研院電子所內；1980年，台灣第一家IC公司聯華電子是由工研院的研發班底摸索著掛牌開張的。而台灣排名全球前段班的顯示科技、面板產業，都與工研院關係密切，乃至後來台灣在全球電子紙產業之舉足輕重，都可說上一段與工研院的淵源，改寫了台灣產業的面貌。

台灣製造，再進化

在全球化的浪潮中，台灣沒有被沖失，反而一次次轉型，站在風頭的浪尖，找到屬於自己的定位。從紡織到自行車，兩大產業正是台灣製造的典範。

1983年，光華以〈機杼聲中話紡織──紡織是夕陽工業嗎？〉為題，報導當時紡織業擁有完整的上、中游產業鏈，但因人力成本與外部競爭，一度被視為「夕陽工業」。然而，正是在困境中，產業重新佈局，為未來的創新埋下伏筆。

進入21世紀，紡織業以技術研發和永續創新翻轉命運。2018年光華報導，台南業者運用廢棄魚鱗開發兼具手感與機能的環保纖維；2019年〈紡織矽谷在台灣〉指出，全球七成機能布料來自台灣，而紡研所開發的專利纖維如LumiLong（螢光）、Aquatimo（涼感吸濕）、Protimo（抗菌消臭）等，展現出驚人的創新能量。

下一波浪潮則是智慧衣的誕生，這時衣物已經進化如「穿戴式的電腦」，成為人體訊號的介面，可以感測心率、脈衝、情緒、溫度、壓力等。在2019年、2022年的報導中，一件衣服解放了想像，宛如科幻電影中的標配，紡織業早已超越傳統製造，成為結合科技與生活的創新舞台。

而今與綠能、永續畫上等號的自行車，是台灣最引以為傲的產業之一。光華從1983年追蹤台灣自行車產業的起落，見證了從代工起家的「自行車王國」，蛻變為世界高階自行車的產業聚落，這個產業鏈串聯無數零組件廠商，在合作與競爭之間建立起獨特的生產網絡。

2023年10月號「解讀單車王國」的封面故事，報導台灣的自行車業者如何應變全球的競爭，再細數尖端單車零組件廠商的傲人成績，而下一輪與永續並肩的智慧電輔車也在路上了。台灣不僅是全球高階自行車零件的中心，更重新定義了「單車文化」的價值。

台灣的自行車產業是由眾多的隱形冠軍，撐起了無數的創新，成為今日世界高階自行車的產地。 （莊坤儒攝）

成為世界的夥伴

1981年德國管理學家赫爾曼．西蒙（Hermann Simon）提出「隱形冠軍」的概念，指專注於特定產品或服務，具全球領先地位的中小型企業，在台灣則以「中堅企業」稱之。

光華曾在2014年4月號、2021年3月號、2023年8月號以「隱形冠軍」為主題，報導這些低調內斂、但高度專業的隱形冠軍，包括義隆電子、美利達工業、薛長興工業、李長榮化工業、中國砂輪、祥儀企業、泉碩科技、長興材料等等。每一則報導都述說著，企業主如何突破困境，在各自的領域上追求卓越。而且，閱讀這些報導發現，台灣廠商除了在技術品質上的執著外，更專注在客戶端的需求，不太計較訂單數量的多少，這是台灣企業主和世界交陪的方式。以2021年報導台灣扣件產業為例，受訪者告訴我們：「世界的創新我們都有參與到，你有你的想像力，我有我的執行力，只要客戶把圖畫出來，我們都願意去幫客戶落實構想。」

在一頁頁的產業故事裡，《光華》寫下的不只是製造業的傳奇，更是台灣人一次又一次調整腳步、再上路的毅力，承載著一個島嶼的創造力與韌性；展現台灣人的「古意」（台語kóo-ì，忠厚老實），是一份你好我好的共榮，一份台灣是世界夥伴的心意。