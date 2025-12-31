東南亞報導的時代脈絡 《光華》的半世紀旅程

快訊

燦爛時光書店的地板圖書館，每週日下午一點準時開張，只借不賣，希望身在異鄉的移工與新住民，可以在閱讀的時光裡找到自由的感覺。2019年11月號〈從台北車站直達東南亞：走訪印尼街與泰國街〉。
【圖／文】台灣光華雜誌

常有人問我說：「你們一篇文章究竟能代表什麼？」在國際間資訊量爆炸的現在，一篇報導常常淹沒於無數的資訊海當中，但再多的資訊，仍無法掩蓋一篇高質量、忠於現地的實況報導。

而這篇報導所能「代表」的，是作者對於當時社會現況的近身觀察，再加上如果能對「同一類」議題，持續不斷10年、20年，甚至40年以上的深度追蹤，這對於整體社會的現象與趨勢，或許就可看出一些端倪。

充滿熱帶風情與原始色彩的印尼，不但是觀光的好去處，也是各國競相爭取的海外市場。1987年4月號〈出印尼記〉。（外交部圖庫資料）
走過半世紀，東南亞報導的階段性轉變

《光華》（中英文版）最早的東南亞報導出現於1987年4月號的〈出印尼記〉。內容並非報導印尼有美麗的海灘，或是美味的沙嗲、繽紛的蠟染，而是台灣中鋼和榮工處在印尼所興建的第一座冷軋煉鋼廠，當時煉鋼廠是我國技術輸出層次最高的一次。

1970～80年代台灣經濟蓬勃發展，高質量技術的海外輸出獲得國人的高度重視，「經濟」層面也就成為這時期光華對東南亞報導的主要面向之一。

1980年代另一跟東南亞相關的報導，則是在華語文學。當時，東南亞華語文學受兩大因素影響，一個是中國五四運動的白話文運動，另一個則是1980年代中期，受到台灣華文創作的啟發。這波創作能量得回溯於1950～60年代，台灣現代主義興起後，《現代文學》、《劇場》、《人間》等雜誌的陸續創刊，以及「五月畫會」的成立，讓台灣各類藝文創作充滿活力。

1990年代後，有關東南亞的報導內容漸趨多元，包括1990年3月號刊出的〈大馬的過埠新娘〉，關注台灣跟東南亞國家通婚的議題（當時馬來西亞的「留台生」總數超過三萬名，其中與「寶島姑娘」共結連理者不下3,000人），還有1991年12月號的〈新加坡華語運動再進階〉及1998年3月號的〈東南亞的台商心聲〉。報導面向已逐漸從經濟、文學，轉向為兩國婚姻與教育的情況，但此時的報導角度仍是向外看：看不同國家，看不同文化如何克服種種困難等等。

2000年後，光華轉向探討台灣內部新移民、新住民的生活層面。這時期的採訪文章有〈永遠的新娘？東南亞來的台灣媳婦〉、〈叫我資優生──「外配」之子顏永全〉（12歲時獲得第五屆總統教育獎得主）、〈新移民的台灣年〉，以及〈新住民家鄉味，寶島飄香〉等，可以說是更深入、更多元，而這時期的台灣社會也正經歷不同族群間相互適應與磨合的過程。

《光華》名人座談：新南向文化沙龍，新住民在台灣，不只豐富了台灣文化的多元，也展現了無窮的生命力。2020年10月號〈新南向文化沙龍：以人為本的新住民雙向交流〉。 （林格立攝）
《光華》東南亞語版的誕生

2015年12月，為呼應我國新南向政策的推動，創刊了《光華》東南亞三語文版（越南文、泰文、印尼文）雙月刊，除報導東南亞台商的成功故事，也關注在台東南亞移工、新住民之生活，如〈來自彩虹大地的筆〉、〈阮金紅用影像記錄人生〉、〈泰拳教育在台灣〉、〈新南向文化沙龍：以人為本的新住民雙向交流〉、〈新南向文化沙龍：原民影像、音樂再發現〉等，讓議題更趨在地化。

有趣的是，這時的報導角度開始慢慢轉變，從台灣看東南亞到這是「台灣本土」發生的事，再轉變為這是台灣「多元族群」中的一份子。這其中的轉變，跟新住民朋友的「身分認同」息息相關，涵蓋了新住民「自我價值」的認同，以及台灣社會對新住民的「接納與認同」兩個層面。

面對數百萬人潮的跨年輸運，外籍志工滿懷熱忱協助鄉親。2020年5月號〈樂在客鄉服務：東南亞志工群在台灣〉。（林旻萱攝）
深刻於心的文化使命感

在台灣，原住民、閩南人、客家人、外省人及新住民在不同階段與時期，分別落腳於這塊土地上。因為語言、習俗、信仰的不同，以及經濟資源的相互競爭，每個時期的融合，不僅需要長時間的積累與適應，更可能在過程中引發對立與衝突。

當然，族群融合的議題，受到政治、經濟、社會、文化等各層面的影響，並非單一因素就可全盤理解與解決。《光華》所能做的，就在於呈現出各族群間較深層的一面，以促進彼此間的相互理解，並尋求一平衡點。

在台灣這塊土地上，各族群彼此合作，也共同努力著，如印尼華僑吳俊星在擔任央廣主持人期間，為印尼移工解決生活上與工作上的疑惑；來自台東均一實驗高中的師生們，藉由募集東南亞語言書籍，無償提供移工借閱，用移工熟悉的文字，緩解思鄉的情緒；在美食上，一道菜餚背後，都象徵著一個超乎想像的文化系譜，原生、移民與殖民的交融，廣納各方的台灣飲食，逐漸形塑出具台灣特色的「台灣菜」。這種種的一切，相互交織成一幅幅動人的景象，在這屬於大海的國度中不斷地上演。

在每年跨年捷運輸運的人潮中，也會看見許多東南亞移工自發性地擔任志工的身影，大家不論來自何方，對這塊土地的向心力，正一點一滴地凝聚當中。我們相信，透過「文字」的力量能將隔閡慢慢消融，而這也是多年來《光華》不斷在東南亞議題上，持續精進不懈的深層動機與核心理念。

《光華》成立50週年，以歷年封面呈現光華記錄台灣歲月的故事。（蕭郢岑設計）
