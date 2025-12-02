台灣設計走向世界 林磐聳．看見台灣設計展

【圖／文．台灣光華雜誌】

2025年9月，英國倫敦迎接全球設計界盛事──WDO世界設計組織會員大會與世界設計大會，全球的設計人匯集在倫敦參與盛會。適逢駐英國台北代表處新館舍開幕之慶，由台灣設計先驅林磐聳策劃的「看見台灣設計展」，成為島嶼對外的一封邀請函，邀請倫敦與世界的觀眾，透過設計重新看見台灣。

長年以「台灣」為創作核心的林磐聳，談起自己投入台灣意象設計的起點，仍記憶猶新。屏東東港出身的他，離鄉背井到台北求學打拚，還在師大美術系唸書時，即嶄露頭角，畢業後更全心投入設計創作中，樂在其中，樂此不疲，樂不思蜀，也小有所成。

設計，為台灣發聲的起點

1989年，他與同學去了日本和韓國考察設計趨勢，看見當時韓國剛舉辦完漢城（即現今首爾）奧運，藉由設計之力翻轉韓國的國際形象；日本則擁有完善的在地設計師協會。這些經驗讓他意識到，設計能成為文化被世界看見的重要力量。又正巧在回程的班機上，看到侯孝賢執導的電影《悲情城市》在威尼斯影展獲獎，再聯想到早幾年林懷民創設「雲門舞集」以「自己的舞」登上國際，他心想：「設計，也不應缺席。」自此之後，他以自己最專長的設計為台灣發聲，於1991年與同好創立「Taiwan Image台灣印象海報設計聯誼會」，號召同道設計師共同探索如何用設計表現島嶼的文化面貌，讓台灣透過設計浮現於國際舞台。

「台灣」是設計家的謬斯

八月下旬，在林磐聳赴英佈展前，我們相約在台師大的「臺灣設計口Taiwan Design Corner」，他聊起這回「看見台灣設計展」的主題，「主要的議題就是『台灣印象』和『國際公益』的主題海報。」除了林磐聳的作品外，另有國內26位設計師的海報設計作品參與展出，透過多元的視覺設計語彙，彰顯台灣的創意能量，也傳遞對全球議題的關懷。這場以「設計」為載體的文化外交行動，邀請世界，看見自由、多元與充滿創造力的台灣。

雖說文字能大篇幅的倡議，也能提綱挈領地論述，但圖像讓人一眼就能將意義完形，如一計猛拳直擊觀者的認知，是文字難以企及。30多年來，無數以台灣為主題的設計，在林磐聳的筆下激盪，他總能一針見血的「點」出台灣的處境、台灣的特質和台灣的靈魂。

他翻出1996年的作品〈多彩的世界，迷失的台灣〉，技法簡單，以色盲檢查表的紅綠原點，凸顯台灣的形狀，但作品影射有太多人迷失於色彩中，對國家處境與定位視而不見。2005年〈多彩的世界，美麗的台灣〉，在無數繽紛色彩線條中，浮現了台灣圖樣，條紋狀的多彩霓虹，展現台灣在電腦科技、文化創意產業的成就，讓世人看到台灣的價值與美麗。這樣的比對，也透露著藝術家長年對台灣的觀察與省思。

2007年，他成為國家文藝獎美術類得主，是迄今唯一榮獲國家文藝獎的設計家，亦是最年輕的得主。他耕耘的「台灣」，已成為多幅讓人印象深刻、念念不忘的海報設計；從2008年起，在每一趟出差的飛機上，每一個忙裡偷閒的空檔，他用手邊的自來水毛筆、鋼筆、針筆，搭配不同元素，如樹葉、花卉、藤蔓等……，點畫出他魂牽夢縈的「台灣」，這系列作品至今仍在創作中，成為他獨具風格的「台灣家書」系列。

2019年〈夢之島嶼〉，以富層次的湛藍為底，呈現海洋的深邃，他用詩意的筆點出島上的山形波折，「台灣島就是那麼漂亮，我把Island再拆成兩個字，叫做Is land， island is land of dream，所以我把它稱為〈夢的島嶼〉」

其他展出的作品則呈現設計者對全球性議題的關心，如〈和平〉，用單行道的意象闡述和平是唯一途徑，〈生命〉一圖，以簡單的紅十字鑲嵌在LIFE字中。他也選取了林宏澤的〈櫻花鉤吻鮭〉、賴岳興的〈Dove of peace〉、林俊良的〈人類與水〉等數幅海報設計，一起向世界宣告那刻不容緩的環境、永續議題，連結台灣是世界的一份子。

林磐聳一生的職志，以設計為台灣發聲。 （林格立攝）

台灣設計，共襄盛舉

台灣不是單一樣態，在這形如地瓜的島嶼上融合了漢、閩、客、原多族群，不用擔心台灣被刻板化，林磐聳表示，我們有足夠的多元能夠讓人目不轉睛。他舉此次一起展覽的作品，用月娘的陰晴圓缺拼組出台灣島的形狀，是設計家張芳榜〈看見自己的月光〉的作品。張盛權以其擅長的篆刻線條，刻畫出客家八音樂手的樣態，完成的〈客家八音〉，既古典又現代，還帶一抹爵士風。

張雅婷利用台灣建築常見的磨石子為設計元素，在〈島語記憶〉作品中，融入了茶、小籠包、台北101、蘭花、茄芷包、珍珠奶茶、藍白拖等台灣元素。陳秀真的〈台灣之美〉和施令紅的〈原住民之美〉，展現原住民的編織與服飾。徐志揚的〈閱讀台灣 色彩印象〉，以彩筆勾勒出簡易線條，再現台灣廟宇天際線。

王胤卓的〈前進巴黎奧運．台灣體育精神 藍鵲〉，是為2024前進巴黎奧運而設計的作品，以台灣藍鵲的造型，用鵲首、展翅、鵲尾設計出充滿運動感的線條。

設計路上的行者

林磐聳再翻出一張海報〈漂泊的台灣〉，是1993年的作品，也是他個人最鍾愛的創作，更是他以台灣島嶼造型為核心展開設計的起點。海報上，古地圖襯底，數個橫置的台灣島漂浮其上，強烈的意象扣合了他的思索：「我一直認為台灣在歷史上，總是處於一種漂泊不定的處境。」

「為什麼台灣是橫的呢？」他笑著解釋：「你如果去看16、17世紀歐洲人測繪的台灣地圖，幾乎每一張都是橫的。當年荷蘭人、西班牙人、葡萄牙人來到台灣，多半是從南部海域登陸，他們眼中的島嶼，自然不是直立的。」這樣的回答，點出設計背後的關鍵，設計不只是解決問題的手段，更是一種「視角」的選擇。視角決定了設計的出發點，也同時塑造了作品所能傳遞的價值。話鋒一轉，他將這個思路延伸至「2025歐洲台灣文化年」，再一次把台灣放入國際脈絡中思考。

對林磐聳而言，「台灣」不僅是一種造型元素，更是他觀看世界的位置與觀點。他始終致力於透過台灣的視角建構世界，連結國際。當年那個想以設計為台灣發聲的少年，蓄了鬍，兩鬢也發白了，但他一直在路上。