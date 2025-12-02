寄一片海景到歐洲 「海洋台灣：風景與繪畫」特展

【圖／文．台灣光華雜誌】

16世紀中，歐洲人橫越大洋，見到蔚藍海洋中綠意盎然的島嶼──台灣，驚呼「Ilha Formosa！」（美麗之島）。時至今日，當飛機自雲端降落，從機窗俯瞰這片海上國土，「台灣就是海洋國家」的印象依舊鮮明。

海洋不只是邊界，更是道路。它讓台灣與世界相連，串起跨國交流。呼應「2025年歐洲台灣文化年」活動，以「海洋台灣：風景與繪畫」為題，外交部邀請曾任巴黎台灣文化中心主任的廖仁義、聞名國際的設計大師林磐聳，及藝術史學者劉碧旭共同策展。利用台灣駐歐洲23館處的公共空間，展出趙國宗、柯鴻圖、李振明、林章湖、莊連東、林磐聳等六位藝術家作品，把台灣的海景、濤聲，產地「直送」歐洲。

策展人廖仁義表示，「海洋台灣」特覽專程遠渡重洋，邀請歐洲觀眾一同感受台灣土地與人文的魅力。 （林格立攝）

台歐匪淺的緣分

「一個四面環海的國家，必然是開放的，不可能鎖國。」廖仁義開門見山地說。長久以來，台灣的發展，既是積極吸收國際養分的結果，也是一個逐步建立、強化自我主體性的過程。以美術繪畫為例，此次展出的媒材——水彩、油畫——皆源於歐洲，經日本傳入台灣，或有藝術家直接赴歐學習；就連東方的水墨傳統，畫家也融入西方的透視法，呈現東西交會的特色。「我們這座島嶼始終以開放姿態面向世界，與歐洲文化對話。」

藝術交流的脈絡亦有深厚歷史。劉碧旭說起，從15世紀文藝復興時期，藝術家常以「文化使節」的身分遊歷各地，像米開朗基羅、達文西、拉斐爾，他們都離開故鄉到不同的地方去做文化外交。這回，台灣以「海洋民族」之名，將海洋文化與藝術帶往歐洲，延續這段跨文化的交流，更添歷史意義。

把海岸染成鮮綠的春天色彩，是台灣北海岸季節限定的風景。 （外交部圖庫資料）

畫家筆下的海洋台灣

這次遴選參展的畫家，展現跨世代、跨媒材的面向，且在藝術領域上各有專精。而同以台灣北海岸為描繪場景，不同角度、不同的詮釋風貌，卻又各異其趣。

年紀最長的是1940年出生的趙國宗，擅長油畫與瓷畫，風格以童趣著稱。這回展出〈觀音山〉與〈野柳地質公園〉兩幅作品。在〈野柳地質公園〉作品中，看那抽象又寫實的「女王頭」，讓知道的人會心一笑，沒到過台灣的人，勾起了好奇；而那一朵朵唇形的色塊，只要實地到台灣的野柳，就會發現那因風蝕而成的蕈菇型岩石，有多搶眼。

而曾經在一枚枚的郵票中畫下台灣地景的水彩畫家柯鴻圖，寫實的筆觸兼融入詩意。這回被選中的作品有〈富貴角燈塔〉、〈雄鷹振翅〉兩幅。富貴角燈塔是台灣本島最北端的地標，它不僅是航海的指引，廖仁義特別解釋：「燈塔具有散布光芒和引導航行的意涵，一如台灣在國際世界，是座持續發出光亮的民主自由燈塔。」

同是1955年出生的林章湖跟李振明兩位畫家，都以水墨畫著稱，但風格迥異。師承林玉山的林章湖，廖仁義指其「善於用水墨畫的方式畫海洋、海浪跟礁石構成的風情。」〈遙望杙峰 和平島地質公園〉、〈燭臺雙嶼〉兩件作品，均以現代水墨但富細膩的筆觸，刻劃台灣東北角地質的嶙峋奇岩景觀。

擅長自然生態的李振明，廖仁義說，「他的作品中富含一種生態美學。他細膩觀察台灣濕地的生物，如何在自然的險惡之中生存下來，畫中帶著一份佛教疼惜生命的精神。」從〈石門洞〉和〈野柳地質公園〉兩幅作品裡，可見透過畫家之眼，彰顯大自然造化的深邃和生命的韻味。

既是策展人也是參展藝術家的林磐聳，被大眾所熟悉的是其設計之筆，這回以墨水筆點描出〈水仙凌波淡水河 珠圓玉潤觀音山〉、〈自然韻律 石門老梅綠石槽〉兩幅作品，將山的壯闊、水的靈動、石的韻律，透過無數的手繪黑點，將台灣的風景凝結在畫紙上。

頂著一頭標誌的橘髮，莊連東擅長的是水墨畫。只是傳統水墨畫中常出現的是悠閒的白鶴，他卻愛畫被台灣人稱為「暗光鳥」的夜鷺，十足的草根性格，筆下的鄉野樣態也是台灣農村才有的土地與溪流。這回展出的作品〈野柳地質公園〉、〈和平島地質公園〉，台灣特殊的奇岩異石海蝕地景成為畫家眼中的謬斯，在畫布上成就了風、水、土、石的交響。

寄一片海景到歐洲

在台灣，開車一兩小時就能望見海天一色的景致，感受大自然的鬼斧神工；但在歐洲大陸，除了少數的沿海城鎮外，親近海洋並非易事。此回，藝術家將台灣著名的海岸風光，透過「海洋台灣」展覽遠渡重洋，邀請歐洲觀眾一同感受這片土地與人文的魅力。

然而，駐外館處並非專業的美術場館空間，佈展並非易事。劉碧旭解釋，為兼顧保存與空間限制，此次展覽並非採用原畫展示，而以藝術微噴輸出。這項技術幾乎能重現藝術家的筆觸與肌理，讓觀者彷彿與原畫面對面。

「台灣是科技大國，其實我們也是個藝術大國。」廖仁義說。這次的「海洋台灣」特展，讓歐洲知道台灣是高科技晶片製造的原鄉，同時也孕育了精采的藝術果實。「2025歐洲台灣文化年」的Logo便是結合了歐洲象徵性的羅馬柱與晶片電路圖，拼組出「Taiwan」字樣，傳達出文化與科技的交會。

「海洋台灣」不僅是寄了一片海景到歐洲，更像是一張邀請函。近期到台灣駐歐館處洽公的朋友，不妨可就近探探，去看一眼台灣的海景，去聽聽拍岸的濤聲，嗅聞鹹濕的海風；或許下一趟，可以親身踏上這座美麗之島。