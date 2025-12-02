台、芬加分 幸福滿分 芬蘭商務辦事處代表 Lauri Raunio

【圖／文．台灣光華雜誌】

「F:F:F－Formosa : Finland : Fest.」音樂節11月將在芬蘭首都赫爾辛基登場。

派駐台灣三年的芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Raunio，以下簡稱「Raunio代表」），聽過駐芬蘭代表處代表暨閃靈樂團主唱林昶佐的音樂後說：「非常有活力的樂音，恰如其分地契合芬蘭人的喜好。」

芬蘭商務辦事處位於台北世貿中心國貿大樓的22樓，從窗外可以清楚望見藍天白雲中，巍然矗立的台北101大樓。辦事處的接待廳陳列著三罐芬蘭知名大廠的啤酒，以及著名插畫家朵貝．楊笙（Tove Jansson）剛好創作80週年的玩偶嚕嚕米。

以音樂連結彼此

來自世界上擁有最高密度重金屬樂團與樂迷的芬蘭代表Raunio說，他聆聽各種風格的音樂，包括美國1990年代的老歌、台灣歌手熱狗的饒舌音樂，也喜歡透過歌詞理解不同的文化故事，但重金屬音樂某種程度定義了芬蘭人，在嚴寒長冬與極夜的孤寂環境下，強烈旋律與快節奏的金屬音樂，總可以振奮人心，心情隨之昂揚。

對於11月的「F:F:F－Formosa : Finland : Fest」，他相信，可以讓本來喜歡重金屬音樂的芬蘭人更加了解台灣。

「音樂與文化是可以連結彼此、相互啟迪的最佳橋梁。」Raunio代表說。今（2025）年七月正巧他休假返回芬蘭，與前駐芬蘭代表處代表、現任外交部國際傳播司司長張秀禎，共同參加了高雄市國樂團在芬蘭人口不到五萬的米凱利市「Festival X」藝術節音樂會。

高雄市國樂團以「繽芬台灣」為題，與芬蘭當地合唱團共同演出芬蘭作曲家西貝流士創作的〈芬蘭頌〉，以及〈望春風〉等充滿台灣情懷的國樂樂曲。

Raunio代表說，這是一個十分難得的機會，讓芬蘭人民更加了解台灣的音樂能量，他希望，未來芬蘭樂團也可以到台灣演出，隨著日益頻繁的交流，彼此可以更加了解，也讓芬蘭人對台灣更加關注與嚮往。

直航協議，交流共好

致力推動台灣與芬蘭的往來，Raunio代表提到，他最感到自豪的是促成台灣與芬蘭《航空服務協議》的簽署，這是台灣與北歐國家第一個建立的直航協議。

這項協議推動多年，終於在今年三月由交通部民用航空局與芬蘭民航局在赫爾辛基簽訂。未來直飛如果成行，從台灣到芬蘭只要十小時的航程，可以節省旅客不少時間，在赫爾辛基機場轉機，短距離轉機優勢，也能讓台灣旅客到北歐、波羅的海國家更加便利。

縱使沒有直飛航班，台灣旅客到芬蘭進行商務、度假或是留學的人數與往年相比，呈現二至三倍增加的趨勢。他推測，應該是台灣民眾聽到有關芬蘭的好，想要到芬蘭親眼目睹。

例如教育一直是芬蘭福利社會的基石，Raunio代表認為，台灣也培育了許多具有國際競爭力的優秀研究生，但兩國的教育系統十分不一樣，若可以彼此學習，一定可以相得益彰。

科技合作，共創雙贏

「或許高科技是台芬最有合作潛力的項目。」他指出，芬蘭不只有Nokia，論智慧製造、數位化、微電子，甚至包括量子電腦，在「全球創新指數」（Global Innovation Index, GII）專利密集度的評比，芬蘭連續六年全球名列前茅。台灣硬體製造實力強大，結合芬蘭軟體技術，兩國能共創雙贏。

他進一步解釋，台灣在半導體、電晶體製造已經領先全球；同樣涉及「0與1」運算架構的量子電腦，能夠解決複雜模型和大型運算的難題，芬蘭已在晶片設計、相關演算法與軟體的應用，以及超低溫冷卻技術，形成難以取代的量子運算生態系，是全球深具優勢的競爭者。

因此，芬蘭作為台灣在北歐第三大貿易夥伴，今年已邁入第12屆的「台灣芬蘭經濟合作會議」，從去年與今年都以「量子科技」為題，在台灣、芬蘭舉辦量子科技論壇，雙方派出陣容堅強的產官學界代表，交流討論，帶動合作契機。芬蘭商務辦事處商務顧問張弘毅指出，台灣半導體研究院（TSRI）有向芬蘭採購量子電腦，台芬在量子技術上是合作夥伴。

多元風貌與人情味

Raunio代表在派駐台灣之前，曾在新加坡攻讀工程學位，又被歐盟工程顧問公司派駐到中國與越南，業務範圍遍及東亞與東南亞，在亞洲打拚了20年，台灣對他來說，有許多特異之處，也有與芬蘭相同之處。

他說，十二月、一月在台北覺得很冷，同一天搭高鐵南下台中，感覺卻像夏天。「這非常獨特，在這麼緊湊的空間裡卻包羅萬象，可以涵蓋這麼多不同的地形和城市。」東部海岸的鄉村，以及現代感十足的大都市，因為有優異的基礎建設，從城市到高山、到南部海邊都十分輕鬆容易。造訪過台灣雪霸國家公園、日月潭等景點，只能感嘆，沒有太多時間可以常常造訪。

擁有超過18.8萬座湖泊而被譽為「千湖之國」的芬蘭，造就芬蘭人喜歡大自然。經常爬山的Raunio代表發現，台灣許多步道容易親近，維護得很好，而且安全。最特別的是，大多數人總是親切和善地向迎面走來的人道早安、打招呼，對曾在很多國家工作、居住過的他來說，是其他國家不太看得到的現象。

他觀察到，周末時走步道，總是擠滿了人潮，許多不同年齡層的民眾，帶著飲料和小點心，悠然自得，享受大自然的美好，這點與芬蘭頗有共通之處。

至於人口不到六百萬人，卻有超過二百萬間「桑拿」的芬蘭，Raunio代表是否曾嘗試在台灣泡溫泉？他敬謝不敏地說：「台灣的夏天，戶外就是一個大烤箱。」這樣已很夠了。

馬拉松高手在馬拉松密度最高的國家

Raunio代表最喜歡的戶外活動還是路跑。他說，河堤旁是最佳的跑步路線，可以在任何時間、任何季節，隨時開跑。

「我覺得台灣可能是全球以人均數量計算，有最多路跑賽事的國家。」今年十二月即將第四次參加台北馬拉松的Raunio代表，可不是來湊湊熱鬧的，今年二月他挑戰金標賽事台北超級馬拉松，在「六小時奔日組」跑出78.184公里的好成績，笑傲群雄，獲得男子組冠軍；另外，他也在9月中華奧會舉辦的「2025奧林匹克路跑」中，獲得半程馬拉松組的第一名。

跑得快，卻走低調路線，2023年，台灣太平洋友邦帛琉在中華民國路跑協會的協助下，舉辦帛琉第一屆國際馬拉松。Raunio代表自費買了機票到帛琉參賽，拿到全馬的冠軍後，主辦單位才發現，原來冠軍得主是芬蘭駐台商務辦事處代表。

幸福的祕訣

說到拿金牌，輕輕露出微笑的Raunio代表寓意深遠地說，芬蘭連續八年，在聯合國發布的「世界幸福報告」中排名居冠，這並不是說芬蘭人隨時隨地都掛著笑容，而是芬蘭社會能在在日常生活所需中，落實公平正義與資源共享的堅持，無論貧富貴賤，都能享有同等優質的教育，這些看似簡單的元素，成為人民幸福的根基。

芬蘭人說話直接，拘謹內歛也是一般對芬蘭人的傳統印象，「但我們非常重視誠實與正直。可能一開始難以立刻交心，但相處久了，當你獲得芬蘭人的信任，他們的忠誠可靠，是可以相伴一生的好朋友，但若失信，所有信任將蕩然無存。」

說到誠實，Raunio代表認為台灣和芬蘭在這方面也有相似之處，「不管答應什麼，都會遵守承諾，你說了會做，我便相信你必定做到。因為信任對方，也讓事情變得容易。」他舉出在台灣日常中有趣的觀察，在咖啡店，很多台灣人會把價值不菲的手機放在桌上預留座位，然後去點餐，這反映了社會信任的氛圍，沒有人會因為手機放在那裡就偷走它，「這種誠實是許多大城市做不到的特點。」

說起來，芬蘭是全世界人均咖啡消費量最高的國家，Raunio代表說，台灣也有很多不錯的咖啡館與甜點店。雖然台灣沒有芬蘭人一日三餐的主食黑麥麵包，但他用中文數點著，擔擔麵、鍋貼、牛肉捲與火鍋，只要點這幾道菜，都不會令人失望，所以對他來說，食物從來不是問題。

就像他所強調的，無論身處何地，尊重當地的歷史與文化，嘗試理解每件事情背後的理性與邏輯，是他重要的生活態度。就像芬蘭文化所體現的「sisu」，是芬蘭人幸福的祕密。