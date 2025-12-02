一起搖滾吧！ 台灣重金屬樂團震撼芬蘭

【圖／文．台灣光華雜誌】

當多山之島的台灣遇上千湖之國的芬蘭，兩國相距近8,000公里，緯度相差逾40度，卻有著對人權、自由、民主等普世價值的共同信念。

重金屬音樂則是台、芬之間的另一共通點。誠如駐芬蘭代表林昶佐在當地受訪時提到，「兩國不只在歷史脈絡、地緣政治有著相似性，在重金屬創作的這條路上，也有很多相似性，而且我們都做非常有品質的metal。」今（2025）年冬天，台灣即將在芬蘭舉辦「F:F:F－Formosa : Finland : Fest.」音樂節，要以重金屬音樂的熱力嘶吼，消融外頭的冰天雪地，展現台灣的文化力量。

芬蘭是舉世聞名的金屬樂重鎮，不論是樂團數還是樂迷人數，密度都是全球之冠，許多芬蘭人從小就聽著金屬樂長大。身為閃靈樂團主唱的林昶佐，曾簽約給芬蘭唱片公司發行多張專輯，並多次赴芬蘭演出。他分享自己長年的觀察，「芬蘭的重金屬十分重視融入自己的文化，所以民謠金屬可說是芬蘭金屬樂的亮點；而台灣近年來重金屬搖滾的發展也不斷融入台灣文化，造就台灣樂團風格的多元性，這在周邊的亞洲國家，如韓國、新加坡、菲律賓等並不常見。」像是閃靈的歌曲裡，融入五聲音階、台灣小調所創作的旋律，就特別吸引歐洲樂迷的注意。

台、芬之間有重金屬作為共同語彙，閃靈樂團主唱又赴任駐芬蘭代表，適逢外交部今年推展「2025歐洲台灣文化年」活動，文化總會也持續在國際推廣台灣文化，一切彷彿水到渠成，有了外交部與文化總會共同舉辦的「F:F:F－Formosa : Finland : Fest. 」音樂節（以下簡稱「F:F:F」）。

「F:F:F」領隊周慕姿表示，能把台灣的金屬樂帶到國際重鎮演出，讓更多人知道台灣的故事，兩國樂團的交流，令人期待。 （莊坤儒攝）

歌德女聲驚豔金屬樂：恆月三途

「這次赴芬蘭演出，我們非常興奮，能登上重金屬的國際重鎮，是難得的經驗。」擔任「F:F:F」活動領隊的恆月三途主唱、知名作家周慕姿說。在形象較為陽剛的重金屬音樂中，恆月三途以罕見的女主唱組合，營造華麗的闇黑唯美氛圍，格外引人注目。周慕姿婉轉悠揚的高音，唱出台灣人在歷史洪流中的情感與力量。

恆月三途的創作雖以虛構故事為主軸，卻細膩考據歷史，涵蓋了白色恐怖、二二八事件，透過架空的故事描繪小人物的掙扎與忍耐。樂團擅長將二胡的悠揚聲線融入金屬樂，營造出東方意象。身為心理師的周慕姿認為，音樂與諮商對她而言是相通的，都在處理創傷。她坦言，也許有人覺得這樣的題材太過政治，但歷史的傷痕早已刻印在台灣人的記憶裡，藉由音樂唱出那些故事，是希望大家能去接觸跟理解，也讓世界聽見台灣的故事與聲音。

此次赴芬蘭演出，恆月三途將帶來十月發行的新作〈薰篋仔內的批〉（台語，意為「煙盒裡的信」），靈感取自二二八事件受難者潘木枝醫師的故事。那封寫在煙盒裡的遺書，蘊含著時代的傷痛與柔情，正如恆月三途的創作理念，在重金屬的激昂澎湃中，繼續傳唱台灣的歷史。

視覺與聽覺的新震撼：血肉果汁機

也將啟程赴芬蘭演出的「血肉果汁機」，是近年台灣十分具國際能見度的重金屬樂團之一。2006年發跡於台中，作品多取材自信仰文化、台中地方特色，唱出人情世故、治安等各層面的社會現實，並將電子聲響與傳統五聲音階巧妙融入金屬樂中，形成獨樹一格的聲音語彙。自首張專輯《GIGO》起，屢獲金音獎與金曲獎肯定，也多次登上國際音樂節，展現台灣重金屬音樂的厚度與創造力。

血肉果汁機以民俗、宗教等在地文化為底蘊，搭配精神象徵的豬頭造型與強烈舞台風格，呈現出極具張力的音樂美學。周慕姿形容：「血肉的東西很重，很適合芬蘭，聽了很爽！」

台灣的樂團們以各自的方式，將歷史、文化與情感融入音樂，把這些聲音帶回金屬樂的重鎮。當熱血與土地交織成旋律，這場跨越語言與地域的對話，正讓世界聽見台灣的靈魂。

台灣重金屬先鋒成為駐芬蘭代表

駐芬蘭代表林昶佐自今年七月中旬抵任後，受到芬蘭各界的矚目，陸續登上芬蘭時報週刊的《Suomen Kuvalehti》、歷史最悠久的芬蘭語日報《Keskisuomalainen》、黃金時段談話節目《Efter Nio》等媒體。這些媒體最常問的，是閃靈再次於芬蘭登台的可能，「不過，我希望能夠介紹更多台灣文化給芬蘭。」林昶佐表示，這次赴芬蘭演出的台灣樂團，雖然都是重金屬音樂，也都從台灣文化汲取靈感，但融入台灣元素的方式各有不同，呈現的面貌也各具風格。

此次「F:F:F」的活動內容不只是多組台灣、芬蘭的重金屬樂團演出交流，也希望展現各種台灣的文化。像是由台灣的設計師操刀表演服裝，讓文化元素躍上織品；又或是影像設計來烘托表演，增添視覺效果。甚至還邀請料理職人在音樂節前的餐會，準備各種台灣美食，讓人大飽口福。「重金屬像是溝通的橋梁，我們在橋上還準備了其他東西，等著大家上橋來品嚐。」林昶佐說。

音樂與美食的饗宴

近十年來，台灣餐飲界不斷摸索「台灣菜」的輪廓，從精緻餐飲到庶民小吃，形塑多元面貌。擔任「F:F:F」活動副領隊並負責策畫餐點的料理達人索艾克表示，接獲邀請後，花最多時間想的，就是怎麼定調台灣味。他以「鮮味」與「燙」為核心語彙，為此次活動設計紅燒牛肉麵、鹹酥雞等經典小吃，以熱騰騰、具醬香的料理，傳遞台灣人對食物的熱度與真實日常。索艾克認為，縱使不翻玩食材，但透過小巧擺盤與簡潔餐具，讓街頭小吃也能具有時髦質感，展現當代台灣料理的自信與風格。「希望歐洲的朋友能透過這些風味，感受到台灣人懂生活、懂品味的日常。」索艾克如此期盼。