島嶼的外交力 從文化出發與世界對話

【圖／文．台灣光華雜誌】

台灣如何被世界理解？是晶片之島？抗疫模範？性別友善的社會？還是民主自由的象徵？

這道題目沒有唯一解，也不是單選題。

因為台灣的樣貌，正在世界的注視中，不斷被看見、被重寫。

在全球政治的棋盤上，台灣的國際處境常被貼上「艱難」的標籤。當國與國之間的對話被地緣政治的冰冷藩籬阻擋時，我們選擇另一條路——讓外交走出會議室，走進博物館、電影節、音樂廳，甚至是網路平台。凡是文化能開啟對話的地方，都是台灣外交的新現場。

外交部長林佳龍提出「總和外交」的理念，其中「文化外交」尤其關鍵。它不以權力為語言，而以創意、情感與價值為橋梁。先打動人心，再啟發理解，讓台灣與世界建立真誠的夥伴關係，成為一股能發聲、能感動、也能啟發的文化力量。

以文化為錨，展現多元共榮

「台灣的外交需要走向世界，不過也遇到很多的障礙，但是文化是最好的媒介。」林佳龍說。

過去幾年，台灣以文化為橋，積極在國際舞台上展現多元價值。從2024年巴黎奧運場外的文化奧運，台灣表演藝術團體讓歐洲友人驚豔。2025年上半年，在日本大阪全球矚目的世界博覽會上，以TechWorld館展現台灣與人共好、與自然共好、科技創新共好的價值與願景。下半年，更有捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展，預期在歐洲引起一股台灣熱。

還有台灣國樂團音樂劇表演、羅馬藝術節「優人神鼓—金剛心」表演、「Gloria光榮頌：謝省民宗教暨HOPE台灣藝術展」、「當東方遇見西方」音樂會等藝文活動，以及「海洋台灣：風景與繪畫」在台灣駐歐洲23館處的特展，一連串的文化活動，都像是一封封從島嶼寄出的溫暖又堅定的邀請函。

「文化強調的是一種互相認識、彼此欣賞，所以文化產生認同，認同就有主體性。每一個民族都有他自己的文化，都可以互相來交流跟分享。」林佳龍說。

他進一步指出，歐洲文明的發展，正是多元共榮的成果，語言、歷史與民族在交融中創造出璀璨的文化，如同彩虹的美，源於多色並存。文化外交的主軸，就是在多元之中尋找共鳴，讓台灣以自身的創意與價值，成為世界文明對話的一環。

外交部長林佳龍受訪指出，「文化外交」不以權力為語言，而以創意、情感與價值為橋梁，讓台灣與世界建立真誠的夥伴關係。

尋找交集，從價值外交走向加值外交

從上任以來，外交部長林佳龍馬不停蹄地走訪各國，他笑說，最常被問的是，「台灣的半導體要不要來我們這邊投資？」

「科技島」的形象已經深植世界印象；然而，林佳龍認為，接下來台灣需要在更多面向被世界理解，這正是他所推動的「總和外交」精神。

「和不同的國家或地區，要用不同的方法、不同的重點，去找出彼此的交集。」林佳龍說。以他近期出訪波蘭參加「華沙安全論壇」為例，除了探討歐洲再工業化與再造全球民主供應鏈，他也強調台灣作為理念相近的民主夥伴，能在智庫交流與政策對話上發揮關鍵作用，這便是「智庫外交」的具體實踐。

而在南向的外交行動中，林佳龍舉菲律賓作為「總和外交」的案例。「總和外交，就是結合價值外交、同盟外交與經濟外交。」林佳龍解釋。

他指出，台菲同為民主國家，彼此共享價值觀；在安全面上，兩國同屬第一島鏈，面對中國的威權擴張，命運緊密相連。如今，台海局勢的任何變化，都會牽動整個印太地區的穩定。

在此基礎上，雙方更進一步推動經濟合作，讓人民的生活獲得實質提升。台灣並提出「台菲經濟走廊」的構想，與美、日、菲所推動的「呂宋經濟走廊」對接，深化區域夥伴關係。

「這也是台灣外交應該從『價值外交』走向『加值外交』的原因。」林佳龍說。他強調，理念相近固然重要，但若能彼此創造附加價值、讓合作帶來更實際的利益，那才是台灣在新時代外交中最具說服力的力量。

外交部長林佳龍於「華沙安全論壇」發表演說。 （外交部提供）

跨越鴻溝，讓台灣被世界記得

上個月，島嶼上發生了一場令人心碎的災難，卻也照見了台灣社會的韌性。颱風樺加沙外圍環流夾帶的雨勢，導致花蓮縣馬太鞍溪的堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉災情嚴重，洪水淹沒街區住屋，使當地居民頓失所依。

但來自全台各地的志工紛紛投入救災，一鏟一鏟清理家園，民間力量化身為「鏟子超人」，以行動展現出島嶼社會的凝聚力。這新聞登上國際版面，災害或許無情地衝擊了人民的日常，卻也展現台灣社會最動人的一面。

這樣的力量，正凝縮著台灣外交的意志與韌性。在無法自由參與國際組織的現實下，台灣持續以創意與行動突破侷限，用文化與人情的方式與世界對話。林佳龍說：「因為台灣被排擠，不能自由地參與這個世界，可是其實用各種方式，我們都要想辦法走出去。我們呈現台灣這方面的實力，這是外交裡很重要、可以感動人的力量。」

文化外交的目的，要讓台灣成為一個「被需要、被想念、被記得」的存在。

正如花蓮的「鏟子超人」重建家園一般，台灣正以連結取代對抗，透過一次次文化交流與合作，編織出屬於自己的國際理解之網。這場柔性出擊的文化戰略，台灣正用最溫柔的方式突破國際困境，贏得國際社會最深層的理解與尊重，並重新定義自己在世界舞台的樣貌，展現「台灣無所不在，台灣是世界的台灣。」