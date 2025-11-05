用紀錄片展現台灣精神 《造山者──世紀的賭注》

【圖／文．台灣光華雜誌】

2025年夏天，一部沒有華麗包裝，卻以真誠平實打動人心的紀錄片《造山者──世紀的賭注》在台灣上映，不到三個月，票房已突破三千萬，並持續創下佳績，躍升台灣紀錄片史上的前五名。這部紀錄片跨越世代與領域的鴻溝，觸發民眾對這片土地的情感。無論是科技界的重要CEO、產業先驅，或是一般觀眾，都在這部影片中看見了台灣半導體的起源、艱辛過程，以及展望中的未來新局。

由金馬獎導演蕭菊貞耗時五年拍攝的《造山者》，走訪台灣科技業的傳奇人物，從歷史縱深出發，探討台灣半導體產業的發展軌跡。

還原歷史，點燃台灣熱潮

影片描述了台灣半導體從零開始，逐漸走向全球科技舞台的奇幻旅程，也觸及當今國際地緣政治緊張、全球化分工轉變的局勢，以及台灣半導體面臨的挑戰與新機遇。

電影名稱「造山者」，源自半導體產業中象徵「護國群山」的典故，而台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱「台積電」）則是「護國神山」的代表。蕭菊貞強調，她並不是在塑造英雄神話，而是致力於還原歷史，呈現最接近真實的面貌。

在《造山者》首映前，所有受訪者都未提前看到成片。她回憶：「我與兩位製片有共識，不給任何人先看片。最後有問題，我來扛。」即使是在電影中的主人翁之一，清華大學榮譽教授、前台灣工業技術研究院院長史欽泰，直到5月10日首映當天，才第一次在大銀幕上看到自己被呈現在歷史長河中的畫面。前台積電董事長張忠謀也是後來自掏腰包買票進戲院觀賞。她的堅持，讓《造山者》在各種利益糾葛之外，保持了難能可貴的獨立性。

史欽泰年輕時看見阿波羅號登月畫面，深受衝擊。赴美留學期間更感受巨大落差，立志學成返台貢獻。

西方取經的RCA計畫

史欽泰是早期由政府派往美國無線電公司（RCA）受訓的19人之一。當年，他擔任「製程組」的領隊兼司機，因為只有他和少數兩至三位成員曾在美國待過且持有駕照，其他大多數成員則是首次踏上美國土地。

當年，他們到美國時，充滿了新奇與衝擊，彷彿劉姥姥進大觀園，「原來高速公路是這個樣子」、「原來美國的路燈到了晚上也不關」。但也在這樣舉目可見的落差中，感受到台灣的不足，明白必須加緊腳步、迎頭趕上。

1976年，這群被派到美國學習的年輕人，雖然平均年齡不到30歲，但他們都深知肩上擔負著重大的使命。當時的台灣，仍以勞力密集的傳統產業為主，科技基礎十分薄弱，所以「起步非常重要」，史欽泰說。正是這份簡單而純粹的信念，激勵著他們全力以赴，不敢輕忽每一個進步。沒有人預料到，這次赴美取經，竟對台灣半導體業生存與發展，有著決定性的重大影響。

外界曾經質疑這是一場「偷盜」，但史欽泰澄清，他們幾乎都擁有碩博士學歷，赴美絕非僅是拿著說明書照抄照做，而是深入理解背後原理，甚至到了後期，還協助RCA工廠解決技術問題。幾個月後，他們回台在工研院建立示範工廠，短短半年良率就達七成，遠高於RCA的五成。技術順利落地，奠定台灣積體電路產業基礎。

「一來，我們很用心去學習；二來，我們知道可以有新的做法。」史欽泰說。示範工廠的設備與製程經過改良優化後，已不同於美國。這份成果，讓政府信心大增，1980年，工研院將晶圓技術和研發團隊轉移並成立「聯華電子」，成為台灣第一家半導體製造公司。而後，台積電的成功，也正是從這些小小的種子開始。

1984年「超大型積體電路計畫」興建的第一座六吋晶圓實驗工廠。後續成為台積電一廠，被稱為「台積電起家厝」。

不只是成功，而是逆境求生

產業的起點，從來都不是一條平坦的道路。《造山者》打動人心的，不僅是展現台積電的商業成就，而是帶領觀眾回到台灣1970～1980年代那段充滿險阻與震盪的艱困歲月。

1965年，美援終止，對台灣經濟造成沉重打擊； 1971年我國被迫退出聯合國；1972年與日本斷交，台灣在國際上孤立無援；1973年又遇上第一次石油危機，在風雨飄搖之際，經濟遭遇重創，產業結構陷入困境。當時，政府官員們焦慮萬分，不斷尋求出路。就在這樣的絕境中，台灣決定押注半導體產業，把它作為國家的救命稻草。這個決策幾乎像是一場豪賭，但也在危機中孕育出翻轉命運的奇蹟。台灣半導體的崛起，正是在這段充滿挑戰與困難的歲月中孕育而成。蕭菊貞感歎：「如果那時候國家很安逸，台灣就不會有半導體產業的奇蹟。」

每當想到前經濟部長孫運璿臨行前叮嚀：「只許成功，不許失敗」時，影片中，近80歲、曾是當年赴美RCA團隊總領隊的楊丁元，仍忍不住哽咽落淚。事實上，不僅是他，許多科技界前輩回憶起當年的國家使命，仍難掩激動與感慨。1970年代的年輕人懷抱著家國情懷，背負國旗出征，把科技的種子帶回台灣。那份巨大的壓力與責任，是現今年輕世代難以想像的。

有些人會認為，他們的成功只是幸運或巧合。但這些成就，「絕非無心插柳，而是使命必達的堅持與奉獻。」蕭菊貞說，在訪談這些前輩時，親眼見證他們埋藏心中50年的情感，終於得以釋放，因為有人願意用心傾聽，而且懂得他們肩上的重擔。這份理解與共鳴，應是她作為導演的成就感。

集體的堅持與傳承

當然，並非所有努力都能一帆風順。例如，世界先進積體電路公司曾以微米技術發展DRAM，但因市場競爭激烈，價格崩跌，公司陷入虧損，最終黯然退出。蕭菊貞透露，這段歷史曾在她的剪輯版本中「三進三出」，她多次考慮刪除，但最後決定保留，因為「計畫沒有只會成功，不會失敗的」，挫折是必經之路。這讓觀眾更能體會到台灣半導體產業的繁榮得來不易。

台灣半導體能夠屹立不搖，不是倚靠單一的傳奇，而是源於集體的堅持與傳承。從RCA計畫開始，到工研院示範工廠，再到聯電與台積電的誕生，接著勇於投入資本市場，直面競爭，持續創新技術與全球佈局。每一個關鍵階段，都有一群人默默耕耘、挺身而出，將火炬棒傳遞下去。

史欽泰指出，台灣半導體的崛起，是科技政策、人才佈局、產業策略與國際關係交織而成的果實。資深財經作家林宏文認為，台積電之所以能成為全球晶圓巨頭，不僅在於技術，更在於合作與信任，與全球夥伴共同創造價值，打造共存共榮的產業生態。與世界共好，才是突破發展困境的解方。

這段歷史，不僅彰顯台灣人在科技領域的成就，更是整個台灣精神的最好寫照。

導演蕭菊貞沒料到，一部科技產業史紀錄片會因世界局勢劇烈變化，而拍成了一道時事題。 （CNEX提供）

文化書寫與時代見證

《造山者》從產業史切入，卻在這拍攝的五、六年間因國際局勢變化，意外變成了一道「時事題」。導演坦言，在2019年開始籌拍這部影片時，根本無法預料接下來會發生如此巨大的變局。

以2019年為例，當時三星、台積電與英特爾的市值大致相當，沒有人料想到隨之而來的新冠疫情引發全球晶片荒，以及後來人工智慧技術的崛起與ChatGPT的爆發、電動車、機器人，甚至地緣政治風暴等大事接連發生。不僅如此，也沒有人能預見台積電憑藉卓越的晶片供應能力，多次登上國際頭條，成為全球政經焦點。這幾年來，來台訪問的國際人士中，無不熱議晶片，大家都希望能分享、甚至擁有台積電所代表的成就與影響力。

「從來沒拍過一部紀錄片像這樣，核心主題不斷有新議題冒出來，而且都是震動全球的大消息。」蕭菊貞每天都在思考如何調整、修正內容，受訪者人數也激增至80多位，製作規模遠超預期。甚至在今年三月，影片已完成剪輯，她卻看到台積電董事長魏哲家走進美國白宮，隨後又來到總統府的畫面時，她清楚意識到，這或許是台灣，甚至全球科技發展的轉折點，這個關鍵瞬間不能被忽視。因此，即便首映日期迫在眉睫，她仍果斷做出調整，因為她希望這部紀錄片不僅回顧過去，更是對未來的啟示與借鏡。這段歷史不僅讓人了解台灣是如何走出困境，也提醒人們：世界已經改變，不能沉醉在過往的成功裡。

影像工作者的文化使命

蕭菊貞說，她原本對科技題材並無太大興趣，直到參加台灣半導體重要推手胡定華的追思會，聽到產業界大老們深情回憶年輕時的革命情感，她才真正看見冷硬技術背後，這些鐵漢柔情扛下重擔的勇氣，於是下定決心展開拍攝。這部影片並非由政府或企業委託，而是懷著文化書寫的使命，希望永久留存1970～1980年代台灣轉型的寶貴記憶。那是一個科技拓荒的年代，也是民主轉折與文化革新的重要時期，許多親歷者如今已年過七旬，逐漸凋零，亟待有心人趕緊將這些故事完整保存。

在《造山者》製作期前後，許多前輩相繼離世，包括曾向蕭菊貞提議拍攝台灣產業史的前清大社會所人文社會學院副院長吳泉源，以及許多半導體學子的啟蒙者施敏和另一位半導體先鋒杜俊元等。

蕭菊貞表示，影像工作者常忽略理工題材的深遠影響，然而紀錄片的藝術性、娛樂性與文化性同等重要。影像能展現的文化力量，既是理工人不可忽視的，也是真正值得文化工作者珍惜的價值。

蕭菊貞說，造山者精神就是在困境中堅守理念，並願盡一己之力奮戰到底。

造山者的精神

蕭菊貞說 ，這部電影不是要讓人們只看到台灣的成功，而是希望傳達：造山者的精神在「生於憂患」。當眾人不相信你，甚至在你被看衰時，你是否願意盡一己之力守護信念，為國家、事業或家人？「你願意為它奮戰到底，就是『造山者』的精神。」

與此同時，史欽泰期盼政府更務實地關注中小企業的發展，加強人才培育的投入。台灣有台積電等大品牌固然令人驕傲，但中小企業也充滿活力、創新與彈性，每一個在自己專長領域中都能成為不可或缺的關鍵螺絲釘。此外，國際合作也非常重要，台灣要吸引投資、分享技術，追求合作共贏。

下一座山在哪裡？台灣是否準備好迎向下一次更艱難的挑戰，追求更高、更遠的夢想？前人的腳步和信念，啟發決策者和新世代繼續勇敢前行。

文化力量的迴響

《造山者》如此生硬的題材，卻激發觀眾的熱烈反響，除了台積電今日排名世界前十大的市值外，更觸動的是台灣人深藏心底的集體記憶、家國情懷與社會認同。

一位準備出國留學的年輕人說，看完後，他終於知道該如何驕傲地介紹自己來自台灣；一位工程師重看三次電影，第一次是帶著父母，因為1970～1980年代是父母奮鬥的歲月；第二次帶了孩子，因為他工作繁忙、經常加班，希望家人諒解背後的付出。電影結束後，導演蕭菊貞問小孩：「你知道爸爸很辛苦了嗎？」小孩點點頭，工程師則滿眼欣慰地注視著孩子。蕭菊貞也深受感動。

她指出，許多人批評台灣人工作狂、像血汗工廠般的加班文化，「但我們應該將這段歷史放在大時代背景中理解。」台灣人在許多領域，不僅是科技產業，都是以拚命三郎的精神努力奮鬥，那是一種「我必須比別人付出更多，才能掙得生存之路」的集體共識。在那個年代，台灣已經沒有退路，不拚盡全力，就可能一無所有。

有一次，片中的女技術員「姐姐們」意外出現在映後座談上，現場觀眾嗨翻天，氣氛熱烈，掌聲如潮。散場後，其中一位姐姐說：「我現在好熱血！」「如果公司打電話問我要不要回去工作，我好擔心自己會答應。」導演趕緊拍拍她的肩膀，笑著說：「妳已經退休很久了，冷靜下來。」許多觀眾看完都說，影片讓人熱血沸騰，就像去年台灣在世界棒球12強賽奪冠時，充滿激勵人心的力量。

蕭菊貞表示，這就是文化的力量，喚起每一個台灣人的共同身分感與榮譽感。這讓人再次看到，關於生存與尊嚴的DNA，早已深植內心，成為台灣的精神符號。