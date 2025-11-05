古蹟．漁港．藝術季 頭城老街

【圖／文．台灣光華雜誌】

宜蘭頭城被稱為開蘭第一城，僅600公尺長的老街，卻是全宜蘭文化資產密度最高的老街；五漁港造就的海洋文化，在老街匯聚。

時勢變遷，頭城從沒落到振興，農曆七月聲勢浩大的頭城搶孤、邁入第十屆的頭城老街文化藝術季、逐年湧入的衝浪客與新住民，讓頭城展現了多元又平靜，熱鬧又穩重的風貌。

台鐵海風號近幾年新闢的台北到宜蘭之旅，會在頭城鎮停留，在地創生團體「金魚厝邊」安排老街導覽與拓碑體驗，許多遊客反映，來頭城這麼多次，不知道頭城這麼豐富！

金魚厝邊創辦人彭仁鴻幾句話即點出頭城的特色：頭城老街是蘭陽平原第一條商業街，頭城鎮沿線擁有全台灣最多的七個火車站、五個漁村，還有世界12大天然形成的孤島龜山島、亞洲新興的衝浪海灘，頭城是一個新舊文化融合的場域。

林正芳長期研究頭城搶孤、民俗傳承，也是老街歷史保存運動的重要參與者。

開蘭第一城的沒落

漢人吳沙進入蘭陽平原開墾時，所建立的第一個聚落就在頭城。蘭陽博物館前典藏組組長林正芳說，原是以噶瑪蘭族為主的蘭陽平原，大約20年之間，就變成以漢人為主的社會。根據1810年的調查，漢人已有六萬人，噶瑪蘭族大概是兩萬人。

不論是從草嶺古道翻山越嶺入宜蘭，或是離開宜蘭的最後一站，頭城一直是對外交通很重要的節點，烏石港是清朝時期宜蘭對外貿易的主要出入口，讓頭城成為宜蘭最大的商港。龜山島等漁業的發達，亦維持著頭城的繁榮與發展。

「頭城現在剩下的，只有歷史。」曾擔任《宜蘭市誌》、《續修頭城鎮志》總編纂的林正芳不諱言地說。

他解釋，因為烏石港淤積，失去了宜蘭第一商港的地位；鐵路通車後，頭城不再是交通上重要的節點；蘇澳漁港後來取代了頭城附近的小漁港，甚至漁獲都送到南方澳去賣。

可是各種形式的文化資產，都可以在頭城老街找到。林正芳一一細數，古蹟有嘉慶元年（1796年）完工的「慶元」宮、當地人稱為「盧宅」的盧纘祥公館；歷史建築如「新長興樹記」；最近出現的私有老屋改造，如清嘉慶年間興建的十三行街屋。

文資搶救的現場：史雲湖

長年投入文資搶救運動的林正芳再進一步說，頭城老街就是《文化資產保存法》不同階段修法的見證。

他舉例，現任國立台灣博物館（以下簡稱「台博館」）館長陳登欽曾進行頭城文化史蹟調查，他曾建議，深具歷史意義的「頭城穀倉」應該要保存，當時的縣長游錫堃也下令全力搶救，但頭城農會已經完成拆除的法令程序，經過多年協商與交涉，還是拆了，穀倉所在地就是現在頭城農會大樓。

「那時候真的很挫敗，現在會有人說，當初如果不拆的話，該有多好。」林正芳苦笑著說，「文資搶救的過程裡，通常不幸的佔大多數。」

但頭城地標、盧宅前面的史雲湖，卻是幸運的例子。水池旁遮蔭的大榕樹下，還有人釣魚、烤香腸，四隻大白鵝站在石頭上曬太陽，一派的平靜閒適。

外地人不知道當時保留這座水池的暗潮洶湧。

這座由宜蘭第一任縣長盧纘祥命名為「史雲湖」的池塘，屬於盧家所有，但盧纘祥身為頭城的領袖，沒有加上圍牆，希望將這處「公園」開放給居民。

史雲湖不只被認為是清代頭圍港的遺址，很多頭城人覺得它是「風水池」，是風水寶地。

雖說是風水池，盧家後代炒股票「跑路」，包括盧宅與水池拿去合作金庫抵押貸款，很多年沒有繳利息，合作金庫準備拍賣前，先知會文化部門，縣政府趕緊把盧宅指定為「古蹟」，但是沒有包括「水池」。

歷任縣長也都不同意開發，直到也是頭城人的呂國華縣長第一任期快結束時，建商等太久，受不了，2009年準備填土，引起地方民眾聚集抗議，鬧出一番動靜後，「水池」也被縣政府指定為文化資產，隨後宜蘭縣政府與建商纏訟多年，最後以「容積移轉」方式，才將史雲湖保留下來。

海洋文化的記憶

近幾年，宜蘭縣政府展開「頭城五漁村」的振興計畫，嘗試建立「頭城五漁鐵」慢活旅遊品牌，翻轉石城、大里、大溪、梗枋、外澳等五漁港的風貌。

五漁港皆隸屬於頭城鎮，林正芳指出，盧宅旁的十三行街屋，便是頭城地區海洋時代的一個記憶。

他解釋，貿易商沿路收集蘭陽平原的農產品，主要是稻米與苧麻，最後聚集在頭城老街的「行口」，在烏石港出口，賣到福建，再從福建進口高檔布料、瓷器等物件。

林正芳引史學家許倬雲的研究說，蘭陽平原很早就建立以出口為導向的農業經濟。指的就是稻米不只內銷，還可以外銷。台灣知府楊廷理有首詩形容：「村舂夜急船初舶，岸湧晨喧雨欲來。」就是講水淺的烏石港，船隻必須趁著漲潮的時候，趕快進港裝貨，並且趕在退潮之前出海，漲潮即使在半夜，也得趕著裝貨。

搶孤與海洋文化

具有普渡眾生意涵的頭城搶孤，林正芳認為，與海洋文化也存在一定的關係。他舉例，有人常會問，搶孤的柱子為什麼這麼高？因為這是取自沉船的桅杆。

搶孤很重要的儀式「放水燈」全台最好看的就在頭城，其他地方都在河口，只有頭城在出海口，因深受潮汐影響，時間上要算準，趁著退潮的時候，把水燈帶到海裡，順海而流，向水路的孤魂野鬼發出邀請函，來參加普度。

台灣人重視中元祭典，尤其在宜蘭宗教的「fu」特別濃，路口吊上普度燈，讓孤魂野鬼認路，家家戶戶普渡很多次，家裡「普」一次、廟一次、上班的公司一次，搶孤時又一次。

林正芳認為，人在鬼月的祭拜其實是很矛盾的，很怕萬一招待不周，被這些惡鬼捉弄；又怕招待太過，鬼吃到後半夜不走，怎麼辦？因此供桌上有一道「空心菜湯」。有一種解讀是因為無心，代表「我沒有很想招待你們」；有些廟還會放一些草料，招待戰馬吃。

頭城孤棚上安置的13支孤棧，上面繫掛了雞、鴨、豬肉、蝦、蟹、魷魚、肉粽等祭品，其中海鮮類代表來自中原社區沿海養殖業。

彭仁鴻認為，頭城藝術季進入第十個年頭，是跟地方做好厝邊的承諾。

一切從老屋說起

與搶孤齊名的，還有「頭城老街文化藝術季」（以下簡稱「頭城藝術季」），主辦單位是駐紮頭城十年的創生團隊「金魚厝邊」。

說到家鄉頭城，執行長彭仁鴻話匣子打開，便停不下來。但這一切，先從「老屋」說起。

彭仁鴻當兵是「研發替代役」，服役的方式，是擔任由政治大學主理、結合18位教授、十所學校的「區域智慧資本三年計畫」的宜蘭駐點人員，當兵第三年，他聽說頭城老鎮長邱金魚的古宅，要被拆掉改做停車場，基於保留老屋的邏輯，便承租了下來，取名「金魚厝邊」，就是好厝邊的精神，因為這個空間本來就是老鎮長跟大家泡茶聊天的所在。

金魚厝邊讓彭仁鴻留在了頭城，作為小鎮企業體，自許為「小鎮外交部」，推動友善雙語店家，開辦雙語學堂，協助外國人在頭城創業。同時每年十月舉辦藝術季，出版單張報紙《金魚島》，除了小鎮消息，還介紹在地的店家與職人。

德安堂中藥房第三代孫媳婦賴淑貞，用拼布製作迷你的布製謝籃等文化作品。

頭城在地的能量

第一年，青年返鄉的他，遇到中年返鄉的迪士尼動畫導演、筆名「鉛筆馬丁」的插畫家黃興芳，兩人相挺於藝術季，抒發屬於自己的鄉愁。

彭仁鴻將頭城代表性的職人與藝術家，廣納進藝術季的活動中，例如傳承百年的書法世家、第四代康潤之的書法；德安堂中藥房第三代孫媳婦賴淑貞，用拼布呈現噶瑪蘭文化、搶孤祭典，製作迷你的布製謝籃，介紹長輩薛金再收藏的謝籃文化；負責製作鐵門、鐵窗的鐵工第二代徐宏達，彭仁鴻稱他是頭城的「木村拓哉」，同樣也是頭城大神尪神明會興安堂的會長，將鐵花窗藝術在藝術季呈現。

彭仁鴻將金魚厝邊定位為中介組織，藉由大家的專長或者需要，形成創新的服務，包括協助住在頭城的外國人，解決生活與創業的需求。

頭城漁村，他鄉變故鄉

話說「鉛筆馬丁」黃興芳有天提到：「頭城還有一個外國人叫馬丁」，彭仁鴻發現，曾入圍第28屆金曲獎的明馬丁（Martin Musaubach）想成為頭城人，卻不知如何申請。

曾在中國表演，認識台灣製作人來台的阿根廷籍音樂家明馬丁，想找一處房價低、靠海邊，離台北不會太遠，又適合創作的地方，因為明馬丁太太的故鄉就在阿根廷的一個漁村，藉由Google搜尋，Google把他們全家帶到頭城的大里漁村。

熟門熟路的彭仁鴻，2020年開始幫明馬丁詢問。「沒有想到一直鬼打牆，戶政事務所公務員經驗不足，還建議他娶台灣人當太太。」那時明馬丁小孩都出生了。

其實，內政部有「高級專業人才」歸化中華民國國籍的政策，彭仁鴻說，「不是我的事，我都很敢講，」他去拜託台博館館長陳登欽為明馬丁寫推薦信，第一階段審查通過後，列印200多題考古題，幫他家教、復習，明馬丁考了98分，一波三折後，終於在2022年拿到身分證。

一拿到身分證的明馬丁，就以「新台灣人」的身分受邀至印度音樂節演出。2023年金魚厝邊主辦跨12部會「亞太社會創新高峰會」的主題曲，就由明馬丁操刀，一展身手。2024年，文化部邀請他跟阿爆等音樂家參加法國文化奧運。

外澳是衝浪和飛行傘的熱門據點，吸引國外旅客和青年相繼移入。

頭城是創就業，好生活的地方

彭仁鴻覺得更有意義的是，擔任行政院青年諮詢委員期間，把鄉下的需求，讓中央政府知道。

金魚厝邊先是承接國發會的地方創生青年培力工作站，收集移居者與在地居民的需求時發現，靠海的頭城，因為衝浪，或是安靜閒適的環境適合創作，吸引了許多外國的移居者，這些人有著安家就業的需求。

彭仁鴻說，以明馬丁為例，為他排解法規，拿到身分證，可以在頭城創作，安居樂業，就可以好好生活。

尼爾木浪板工作室的職人張尼爾（Neil Roe）則是「創就業」的代表。

南非籍的張尼爾，原本只想來台灣度假三個月，後來留下來教英文，喜歡衝浪的他，來到頭城，現已超過17年。

頭城很像他的家鄉南非德班（Durban），有溫暖的氣候和充滿魅力的海灘。張尼爾一直想找一個工作室，用老屋拆遷和家具工廠的廢棄木材、回收的衝浪板作為材料，客製化衝浪板。

彭仁鴻說，花了一年多，終於在梗枋的半山腰，將一家曾是卡拉OK店改做工作室，但還要協助他設立公司行號，進行營業登記。

現在衝浪工作室可以舉辦小朋友衝浪營、青年壯遊的基地，連頭城藝術季也插上一腳，除了曾與書法家康潤之進行藝術共創外，還提供衝浪板鑰匙圈DIY，今年還為藝術季提供英語導覽。

老街藝術季，呈現在地亮點

這些職人與音樂家不只是藝術季的班底，彭仁鴻邀請這些落地生根的老外，組成F4，成為當地人的英文老師，協助金魚厝邊開辦英語學堂，推動店家的星級英語檢定，例如為餐廳設計中英雙語的菜單、英語對話寶典，英語不流利的店家，拿出「寶典」，用手指著寶典對話，也可以溝通。

身兼台灣地方創生工作促進會理事長的彭仁鴻說，經營地方的精神，就是「取之於在地，用之於在地」。

2023年的亞太社會創新高峰會主講人、美國東西方中心主席Suzanne Vares-Lum，接受電視採訪分享，亞太峰會結束後，她收到康潤之寫的「新興亞洲」的書法卷軸，現就掛在辦公室。她說，那是她收過最有記憶的台灣味禮物。

為什麼要堅持十年舉辦藝術季？彭仁鴻說，這就是一個滴水穿石累積的過程，雖然找歌星辦演唱會、放煙火比較快，「可是，這不是我們想要的頭城，我們想要的頭城，是能夠呈現在地人文故事、在地生活感的頭城。」

「藝術季的幕後很像『尋人啟事』，把頭城有趣的人事物找出來，成為對外的亮點。」彭仁鴻認為，藝術季就在凝聚地方的共識，連結起地方的脈絡。

頭城老街保留大量紅磚古宅、拱廊、十三行遺址，充滿閩南建築風情。

藝術季是互動的平台

頭城藝術季更成為頭城與外地互動，提升小鎮能見度的平台。由於頭城與台東都蘭，正好兩地都有很多外國人，都有衝浪運動，都是適合生活的小鎮。2022年兩個小鎮相互邀請移居的藝術家駐村。

2023年「藝驛山海街」，邀請同樣是青年回鄉，用專業與熱情成為地方創生典範的富里天賜糧源的鍾雨恩、基隆星濱山共創工作室的林書豪，與鹿港囝仔的張敬業，將他們的理念帶到頭城，與在地的藝術家共同創作，交織相識。

2024年更將互動版圖擴及日本，主打《藝驛．緣鄉──世界來作客》，只要跟頭城有關係、有緣分的人都納進來，彭仁鴻邀請日本宮城互辦文化祭，開啟了雙城共好交流，實現他全球加上在地「Glocal」的理想。

2025年10月18到25日的藝術季主題為「拾光道聚」，十週年，邀請20位職人到頭城相「聚」，還要擴大與日本宮城的交流。

金魚厝邊還跟台鐵合作，將頭城站、外澳站、龜山站、大里站火車站，作為藝術季的展場，也有活絡小車站的用意。藝術巴士會行駛在十個展館之間，從老街到漁村，職人上車做介紹，再下車看展覽。

彭仁鴻引他的人生導師、也是宜蘭人的政大名譽教授吳靜吉的話說，不要再叫「宜蘭是台北人的後花園」。後花園好像是台北人來宜蘭偷情的地方，應該要叫「桃花源」，桃花源就是創意城鄉，是吸引創意人來到這邊冥想、修行與啟發靈感的地方。

這也是金魚厝邊希望旅客到頭城可以感受到的。