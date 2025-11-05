金黃閃耀的浪漫山城 絢燦與質樸並存的九份

【圖／文．台灣光華雜誌】

你心中的九份是什麼模樣？

是石階旁高掛紅燈籠，摩肩擦踵的熱鬧？還是有著動畫《神隱少女》相似場景的奇幻？也許是電影《悲情城市》裡的淒美？又或是夜晚遠眺海上漁火的靜謐？九份這座曾因淘金採礦而繁盛的山城，幾經起落，仍不斷吸引人們在此駐足、定居。九份的美，千變萬化，一百個人就可以說出一百種迷人的樣貌。

若想不帶地圖漫遊九份，熟記口訣「三橫一豎丰」準沒錯。三條橫向道路是基山街、輕便路、汽車路，一豎則是縱貫其中的豎崎路，恰似一個丰字。不同於多數經規劃而整齊筆直的台灣老街，九份的街市則是自然形成。依山勢而建的屋舍，混亂卻又迷人，不僅道路蛇行蜿蜒，還有上有下，店面大小不一，有種不羈的魅力。

沿著豎崎路的曲折石板階梯，拾級而上，右拐基山街，不久便能看見一座老屋出現眼前，讓人瞬間忘卻來時的喧囂。這是百年歷史建築的九份茶坊，入內可體驗道地台灣茶席，或由專人導覽古蹟的身世。九份的過去與未來，在此與旅人有了連結。

洪志勝認為，九份有礦業的歷史脈絡，還可欣賞多層次的美景，深具魅力，於是他開設茶坊，邀大家共賞。

百年老屋裡喝茶的浪漫

走進九份茶坊，時間彷彿慢了下來。石牆、木窗、老家具，以及妝點在牆上的藝術品，與滿室的茶香漫成逸趣。不時可見外國面孔，啜飲台灣茶、品嚐茶點，享受東方人文氛圍。

九份茶坊創辦人洪志勝表示，日治時期的九份，曾有段輝煌的採金歲月，小小一座山城，人口一度高達三、四萬，而此屋正是昔日瑞芳礦業事務所所長翁山英的故居，當時作為住家兼指揮所，見證了九份的起落。

人稱「阿瓠仔桑」（台語）的翁山英，曾統籌上萬名的礦工，是地方上喊水會結凍的頭人。指揮所外的基山街，商店林立，滿足各種民生需求，店家會為多雨的九份撐起雨棚，小小的街道因而遮天蔽日，故有「暗街仔」之稱。然隨著礦業衰退，翁山英故居由遠方親戚改做水池仙診所，後來荒廢破敗，基山街也逐漸沒落。直到洪志勝買下並費心修繕，老屋才有了重獲新生的機會。

洪志勝笑說，起先買下屋子時，地方居民還盛傳九份來了個傻瓜，竟然在蕭條的老街買屋，想必是錢太多。當初聽聞翁山英的故事，一眼就愛上這間老屋，而隨著修繕，洪志勝發現更多建築裡隱藏的身世。根據學者研究，老屋其實原是兩落屋舍，由面對老街的雙併連棟式街屋，和可通豎崎路的石砌樓房組成，且建築年代不同，一落來自採金年代約110年歷史，另一落則可能是更早樟腦產業的時代，距今150年之久。在九份茶坊裡，可以閱讀歷史肌理，像是神明廳、福州杉木板牆上的礦漆等，而喜歡蒐集老件的洪志勝，也在店裡放入古早的梳妝台、八腳床，讓老屋更添古色古香。

山城裡的九份金礦博物館，外表樸實，內藏豐富礦業軌跡，是老礦工曾水池用畢生守護的心血。

茶、陶、畫，打造第二波黃金年代

說起與九份的緣分，學藝術的洪志勝，學生時期就曾跟著老師上九份寫生，那是1979年，已經褪去淘金光環的山城。「我覺得這個村子很特別，在半山腰又可以看海。可為什麼這麼多房子，卻又十室九空？」好奇的洪志勝，從居民那聽說了礦業的過去，更增添九份在他心中的風采，埋下追夢的種子。

後來，在城市經商的洪志勝，沒日沒夜的工作，「每當覺得被生活壓得喘不過氣時，我就會躲到九份畫畫。」九份成為洪志勝充電的所在。沒幾年，兩伊戰爭爆發，原料價格飆漲，洪志勝的事業停擺，他又再次回到九份，開始全心作畫。這時的九份更為蕭條了，親友紛紛告誡，留在九份畫畫沒前途，勸他放棄。

然而，洪志勝卻深深為九份著迷，他說：「台灣是一個海島，海島看海其實很平常，但在九份的山上看海，你會看到近景、中景、遠景。」層層疊疊的屋舍，眼前可見基隆山，視線再往遠方延伸，寬闊的大海、基隆嶼、和平島、七星山等在眼前開展，形成多層次的立體視覺。

九份變化莫測的氣候更添景致的變化，春天清晨的雲海，就在腳底翻湧；夏天吹來平流霧，讓山城與海面若隱若現；隨著季節霧氣有時從山下緩緩升起，有時卻自山巔傾瀉而下，四季的景色不同，有時甚至一天之中，就能見到截然不同的風貌。洪志勝認為，九份坐擁得天獨厚的景致，又有礦業的歷史，山城的再興，應該是天時地利人和。於是他異想天開地決定留在九份開茶坊。

看似大膽的決定，洪志勝其實也有縝密的思考。在茶坊開幕前，他喝遍了全台400多家的茶藝館，也對來九份的外地人做了900多份市調，蒐集他們對再遊九份的興趣。這些，都成了他日後經營茶坊的底氣。

愛好藝術的洪志勝，融合茶、陶、畫，將九份茶坊定調為五感體驗的浪漫空間，在1990年代算是十分新穎。這也讓九份茶坊迅速成為熱門景點。

洪志勝笑說，「九份茶坊開始的時候是很寂寞的，到了第四年，老街幾乎每個禮拜都有新的店在敲敲打打。」原本蕭條的九份再次復甦，茶館、咖啡館、小吃店、特色小店紛紛進駐。可以說，九份茶坊帶動的觀光開啟了九份的「第二波黃金年代」。

曾譯嫻在模擬坑道生動地解說礦工日常，矢志傳承阿公留下的礦業文化。

歡迎來到礦事現場

飲茶的浪漫，讓人忘卻塵囂，但要真正了解這座山城的靈魂，就得走進它最驕傲、也最滄桑的礦業歲月。

「對九份人來說，夢想是動詞，不會停留在想像，要什麼就去做。」九份金礦博物館館長曾譯嫻如此敘說。就像她的阿公曾水池，想蓋博物館，就真的把祖厝改建成金礦博物館了！

外牆有著簡易手繪的卡通礦車，沒有華麗的外觀，看似普通的民宅，入內卻別有洞天。一座寫著九番坑的模擬坑道，裡頭擺著鐵軌、礦車，牆面一字排開的工具，「這些都是阿公從礦場蒐集回來的。」曾譯嫻熟稔地示範礦工如何探金、鑿山等，每一個物件都有故事。

又名救命燈的磺火燈，是礦工不可或缺的法寶，其原理是以電石加水產生化學反應，因而產生火光來照明。但這與礦坑裡不能使用明火的認知相牴觸，曾譯嫻解釋，金礦坑的溫度只有18℃，是天然的冷氣房，且裡面沒有易燃氣體，所以點火是沒問題的。除了照明，這盞燈還有另外兩個重要功能，第一是救命、第二是探金。「礦工進礦坑越走越深，會越怕什麼？」曾譯嫻問道並笑著說，不是怕鬼、怕迷路，而是怕沒有氧氣。所以當火焰變暗、冒黑煙，代表燃燒不完全，礦工就得出來，等熄掉再跑就來不及了。

我是礦工，我驕傲

雖然沒有經歷過礦業的年代，曾譯嫻卻能活靈活現地解說礦場日常，這一切，源自她阿公。「我們家在阿公的阿公那代就在九份定居，從燦光寮、大粗坑到八番坑，礦挖到哪，我們就搬到哪。」曾譯嫻的家族見識了九份礦業的發展。而九份金礦博物館創辦人曾水池，是家族第三代礦工，面對礦業停採，深以礦工為榮的他，在1990年代便打造了自己的展示館，把家族歷代挖到的礦石大方與眾人分享。他不是為了販售，而是真心覺得這些東西有其意義，應該被保存下來。

由阿公帶大的曾譯嫻，童年記憶就是在博物館幫忙賣門票，看阿公為遊客解說。曾水池過世後，她不忍阿公一輩子守護的心血付之一炬，毅然辭職，接手博物館，至今已逾13年。

大家常說，九份過去燈火通明的繁榮，讓這地方有小上海、小香港之稱。曾譯嫻認為，若探究城市的內裡，當年上海、香港作為租借區，盛行自由市場，到處充滿機會；這正與九份的開放承租採礦模式相近。人人都能到此尋找機會，只要努力，每個人都可能致富。

以前的九份是越夜越美麗，如今店家打烊的時間越來越早。為不讓遊客覺得九份的夜晚好空，多年前，曾譯嫻推出夜間導覽活動，帶著遊客在山城裡尋覓礦業的痕跡，像是有應公廟的對聯：「前是名利客，今為夢中人」道盡曾經的滄桑。九份礦業歷史的內涵，是曾譯嫻希望旅客瞭解的故事。她將博物館當成理解九份的入口，館內動線模擬礦工的日常，先是進坑，介紹工具，再展示各種礦石與煉金技術，讓人彷彿來到礦工的工事現場。「我喜歡帶完導覽後，大家因重新瞭解九份而發出讚嘆，很有成就感。」曾譯嫻欣喜地說。

李明峰在九份開起野事草店，要將青草文化以現代姿態連結人們的日常。

九份追夢人：野事草店

長久以來，九份都像座承載夢想的山城，雖然黃金夢早已停歇，遍布的茶館重新點亮九份，吸引著新一代的追夢人前來。李明峰便是如此，懷抱著對青草的熱愛，在老街深處開起野事草店，為九份注入清新的氣息。

過去在都市經營早午餐，節奏緊繃，幾年前，李明峰與妻子決定遠離塵囂，重新調整步伐。因緣際會下，野事草店便在輕便路上、五番坑紀念公園附近落地，遠離老街核心區域，自成一派寧靜悠閒。這裡原是九份釘畫家胡達華的工作室，灰色的牆面，空間堆滿作品。經整修後，打開天窗任陽光灑落，牆壁漆成白色，擺上幾幅胡達華的作品，營造簡潔的展示空間，室內種植豐富的綠色植栽，呼應著草店的野性風采。

自小就是藥罐子的李明峰，經常中、西藥吃不停，許多棘手的症狀，都是在中醫的治療下逐漸恢復，引起他對中藥的好奇。再加上求學時的園藝背景，李明峰著迷於要如何讓中草藥、青草這類材料走進日常，他認為：「最好的場域就是喝茶。」

「我們希望呈現植物最原初的氣味，不必刻意添加過多的花香去修飾。」李明峰說。透過一次次的嘗試，配方調整，把常民的青草文化，轉譯成現代人的風味。例如舒緩助眠的「山月夜」，以白鶴靈芝、桂花、野菊、陳皮等，搭配玄米，花草混合穀物香氣，深受民宿旅客喜愛。即使是最常被誤解的魚腥草，在他的巧妙調和下，也能散發清香，顛覆人們的想像。

除了茶飲，野事也延伸出許多創意。像是藥草球體驗，讓人親手包裹草材，在嗅覺與觸覺中建立與植物的親密感。近年更開始製作琥珀糖，以日本和菓子的技法，將台灣在地農產融入其中。例如用北投桶柑做成的糖果，不只展現果肉的酸甜，還能嚐到果皮的香氣與花葉的清新，一顆小小的糖便濃縮了風土。李明峰把青草帶入日常，讓夢想在九份扎根。

林正文（前）將山城美館搬至九份，作為藝術與在地的橋梁。

九份，永遠有新鮮事

總是處處生機的九份，近年，又添了新亮點──山城美館（以下簡稱「美館」）。經營者林正文與陳雪娥夫婦，因故離開在水湳洞經營多年的美館據點，恰好想起過去在九份購置的老屋。重新踏勘後才驚覺，這裡竟是地方頭人高九登昔日經營的「義和商號」。

在日治時期挖到金的高九登，不僅投入南北雜貨與木材的生意，熱心地方事務的他，栽培九份的北管子弟，成立義和堂，也出資興建昇平戲院。這棟老宅荒廢數十年，屋頂坍塌、庭院雜草叢生，卻仍保留著「義和」牌匾。經營團隊決定讓建築成為九份礦業脈絡的載體，也提供旅人全新的視覺經驗。

如今的山城美館，不只是咖啡館，而是一個在地藝術家的平台。不時舉辦展覽、藝文之夜等活動，秉持「街區共好」的理念，將藝文能量帶進老街巷弄。更進一步，他們將空間轉型為「綠色餐廳」，以友善耕作的食材入菜，讓遊客在品味料理時，能與台灣土地建立連結。

除了藝文與飲食，美館積極與國際交流，邀請外國藝術家駐村，並走進校園，跟孩子分享創作與文化。透過點滴累積的努力，期望九份能蛻變成與世界對話的藝文據點。

從礦業的黃金夢，到茶坊引領的文化復甦；從草本茶的清新，到美館帶來的共好。老九份人與新九份人，共同譜寫新篇章，讓山城的美麗不斷轉化。下一次，等你來挖掘更厚實、更立體的九份。