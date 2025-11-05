鶯歌陶鄉見學 流轉兩百年陶瓷路

【圖／文．台灣光華雜誌】

燒製陶瓷是一種古老的民生技藝。英國陶瓷藝術家艾德蒙．德瓦爾（Edmund de Waal）走訪東西瓷鄉，將歷代瓷器背後糾結的歷史脈絡，以及眾人的風靡與狂熱，寫成了《白瓷之路》。

在台灣，足以名列世界陶瓷重鎮行伍中，是有「台灣景德鎮」別稱的鶯歌。雖然沒有什麼傳奇或戲劇性的過往，但她，也有屬於自己的故事。

走在鋪排著石板的尖山埔路，兩旁是販售碗盤、茶道具、花器、瓷偶、陶笛、馬桶、骨灰甕的商店，這座足以包辦「從出生到死亡」，人生日常所用各類陶瓷製品的街區，因著主題性強烈，以及比鄰工業區、「前店後廠」的特性，比起其他老街，顯得有所不同。

鶯歌老街，不老，僅約20年歷史。但在這裡，可以親炙200年的陶瓷文化風華。 (林旻萱攝)

鶯歌陶瓷小史

鶯歌是台灣著名的陶鄉，也是少見結合了產業、文化與觀光的小鎮。鄰近台北的地利優勢，讓這裡不論是平假日，總可以見到專程來此一遊的國內外旅客。

位於文化路上，開幕於2000年的鶯歌陶瓷博物館，是適宜認識鶯歌的首站。在館內常設展「回看所來處」與「硘仔鎮」深入淺出為大眾講述了台灣的陶瓷文化，以及鶯歌陶瓷產業發展的歷程。

透過博物館敞亮的玻璃窗，可以看到遠方的尖山堆，那是昔日陶土的主要產地。加上鄰近的三峽與樹林所供應的木材、煤炭，以及鐵路開通前所仰賴的大漢溪航運，促使鶯歌以陶鄉之姿在歷史上崛起。

根據文獻載記，鶯歌陶瓷的起源，為1804年泉州瓷灶的吳鞍（安）帶著原鄉的冶陶技術而來。他先在大湖兔子坑（今桃園龜山兔子坑村）建窯製陶，而後因彰泉械鬥才移至尖山埔。

早期的冶陶技術多為吳氏親族所掌握，直到日治時代，日本人有計劃地開始在北投、南投、苗栗以及鶯歌等陶土產地投入陶業發展，並推出《產業組合法》將產業經營管理合法化，並成立「尖山陶器組合」，才打破了由少數人所壟斷局面。1931年，日本殖民政府推動「工業化運動」，製陶技術進入機械化與現代化。

二戰時期結束，由於台灣斷絕與中國、日本的貿易，面對國內民生陶瓷市場的需求，成為國內陶瓷產業發展的重要契機。1968年後，北投更因禁燃生煤導致產業轉移至鶯歌。1982年，陶瓷業者赴西雅圖參加萬國博覽會，一舉打開外銷道路。1990年代是鶯歌的輝煌年代，最高達1,300家工廠，四處煙囪林立，尚未冷卻的產品，剛出窯即等著裝櫃出口，國際稱鶯歌是「台灣的景德鎮」。

許家製陶第四代接班人許世鋼。 (林旻萱攝)

走過大時代，台灣製造的真實力

1980年代以前，伴隨著科技的進步，鶯歌的陶瓷產業約莫每10年都會發生一次巨大的改變。從早年的粗陶、生活陶瓷到工業陶瓷、藝術陶瓷、精密陶瓷，從燒煤到自動化的瓦斯窯、電窯，從人工手繪到電腦印刷等等。

作家包子逸在《小吃碗上太空》一書中，便書寫了以生產「生意碗」聞名的「清輝窯」，從專門生產民生小吃專用的厚瓷碗，一步步轉型成為專門生產工業用耐高溫的陶瓷過濾網與陶芯的過程。

鶯歌代表企業「許家製陶」也是一例。創辦於昭和元年（1926年），一路從「協興窯業」的「燈塔牌」、「金鋼牌」磁磚，到「新旺陶藝」開啟的手作陶藝教室，乃至現今的「新旺集瓷」的「許家陶器品」的品牌更迭。

「只要有錢賺就做什麼。」許家製陶的第四代負責人許世鋼謙虛地比喻鶯歌陶瓷業者的特性。相較起近年手作風潮的崛起，小型的陶藝個人工作室林立，對於這一批先行的陶瓷業者來說，除了創作意志的實踐、生活美感的表達，他們更關注的，是如何讓產業在時代演替中不斷銳進，永續經營。

從他們身上也能看到，陶瓷在台灣，除了是感性的文化，也兼具台灣製造的韌性與底氣。

創辦將滿百年，目前已是第四代接棒的許家製陶，踏入所開設的博物館，可以親睹前人留下的製陶機具，還有復刻當年的丹青碗。 (林旻萱攝)

何謂鶯歌燒？

代工的宿命使然，讓鶯歌齊聚著生活、建築、衛浴、藝術、工業等五大類製品，放眼世界各地知名多以生活陶聞名的陶鄉，鶯歌確實是異數。但也因此，對於消費者而言，來到鶯歌，陶瓷產品不僅五花八門，論面目、風格，總顯得稍微模糊。

尤其，當鶯歌的陶土來源逐漸枯竭，改為仰賴從日本、美國、歐洲等地進口，作為在地陶瓷特徵指標的原料已不復存在。另一令人費解的是，台灣似乎總無法像日本許多歷史悠久的陶鄉名窯，甘願恪守生產同樣的款式、紋樣的產品超過五代、十代。這樣的特質，連業者也感到疑惑。

或許是先天移民文化較無歷史包袱使然，但也可說是台灣人刻苦耐勞的精神展現，台灣陶瓷業者，多習慣親手包辦一條龍的生產流程，包辦選土、煉土、配土、成型、素燒、配釉、上釉、彩繪、釉燒、包裝、零售等環節，「只差沒去自己挖土。」「臺華窯」第三代、營運長呂家瑋甚至這樣說。而這樣的特性，倒也有利於代工接單：對環節的掌握度高、變化速度快，能快速滿足客戶的所有需求。

然，卻也因如此，所謂的鶯歌燒，「就像世界各地陶瓷的綜合體。」呂家瑋說。實在說不上什麼一眼即知的強烈特色，技術上、文化上，或有從中國或日本承繼、影響的痕跡，但論其手筆、特色與風格，都在各自發展的歷程中，巧妙地融貫、改良，成為各品牌獨特的樣貌。

「就像宜興的製壺技法，原產地的壺身以陶板槌打成形，到台灣則改良成拉胚再注漿的做法。青花彩繪也是傳到台灣，加上描金，被發揚光大。」陶藝家、同時也是釉藥堂負責人呂景輝觀察到。

或如新旺集瓷所復刻推出的丹青碗，其實來自第二代掌門許新旺在1950年代研發、熱賣的產品。丹青的釉綠，搭配著扇子、天鵝、荔枝、竹葉等帶有和風的浮雕紋飾，象徵著戰後因國際貿易中斷而萌發的本土餐具美學。

至於被譽為「鶯歌故宮」的臺華窯，基礎來自於早期代工的白坯，而後一步步加入釉上彩、釉下彩的彩繪技法，並且搭配獨門的雕金，將自古流傳以久的眾多器形賦予輝煌炫麗的風華。

透過組成「陶次瓦代代合作會」，鶯歌陶瓷產業接班人們希望產業相互合作，代代傳承。左起：釉藥堂創辦人蔡美如及呂景輝、新太源第二代接班人王升、臺華窯營運長呂家瑋、傑作陶藝董事長特助許恕維。 (林旻萱攝)

鶯歌新世代，為老街翻新頁

1990年代後期，因製造業外移，鶯歌榮景不再，又遇上亞洲金融風暴的雪上加霜，促使陶瓷業者靜極思動，為了推銷庫存品，原本多以外銷為主的產品，開始轉攻內需，他們聯手在火車站前舉辦鶯歌陶瓷嘉年華，竟蔚為轟動，也開始了鶯歌的觀光轉型。

1997年，經濟部選定尖山埔路推動行人徒步區。1999年，老街轉型為商店街。

然，產業衰退仍難力挽狂瀾。至今，鶯歌僅存不到100家的工廠與個人工作室，如何存續或復振從父執輩傳承下來的祖業，成為新一代接班者的難題。

2019年，經濟部與台灣設計研究院合作推動「T22 設計振興地方產業計畫」，成為了扭轉現狀的契機。計畫藉由跨界合作，媒合不同廠家的強項，如六家業者分組聯手，各自為三家星級餐廳打造餐具；新旺集瓷與日本中川政七商店合作打造新品牌「許家陶器品」（Koga）等等。

「如果不做點什麼，再溫水煮青蛙下去，遲早有一天這個產業會消失。」是這批家族企業的接班者長掛心頭的事。2023年，來自「新旺集瓷」、「臺華窯」、「安達窯」、「陶聚」、「傑作陶藝」、「新太源」的接班人，宣布組成「陶次瓦代代合作會」。

他們仿效日本「燕三条工場の祭典」，結合傳統工藝與觀光，推出「鶯歌產地開放日」活動，除了舉辦市集，也歡迎大眾踏入工廠，或者成為「鶯歌桌宴」的坐上賓，來趟別開生面的產地見學。

雖然，陶瓷業是相較保守的傳統產業。回顧200年前的製陶技術，被掌握在特定家族手中；至今年長一輩的陶瓷業者，也多有著「同業禁止進入」觀念，「所以現在打開工廠，根本可以算『重大突破』！」「翅膀都硬了，講不聽。」身為第二、三、四代的他們，七嘴八舌地自嘲。

然而，對於這批目睹鶯歌興衰點滴於心的接班人來說，所盼望的，無非是在共同願景的前提下，尋求突破，好為故鄉尋找一條可持續發展的路徑。透過彼此的攜手合作，讓已在鶯歌流轉200年的陶瓷之路，仍能持續綿延，代代相續。