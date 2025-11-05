快訊

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

鶯歌陶鄉見學 流轉兩百年陶瓷路

聯合新聞網／ 台灣光華雜誌

【圖／文．台灣光華雜誌】

燒製陶瓷是一種古老的民生技藝。英國陶瓷藝術家艾德蒙．德瓦爾（Edmund de Waal）走訪東西瓷鄉，將歷代瓷器背後糾結的歷史脈絡，以及眾人的風靡與狂熱，寫成了《白瓷之路》。

在台灣，足以名列世界陶瓷重鎮行伍中，是有「台灣景德鎮」別稱的鶯歌。雖然沒有什麼傳奇或戲劇性的過往，但她，也有屬於自己的故事。

走在鋪排著石板的尖山埔路，兩旁是販售碗盤、茶道具、花器、瓷偶、陶笛、馬桶、骨灰甕的商店，這座足以包辦「從出生到死亡」，人生日常所用各類陶瓷製品的街區，因著主題性強烈，以及比鄰工業區、「前店後廠」的特性，比起其他老街，顯得有所不同。

鶯歌老街，不老，僅約20年歷史。但在這裡，可以親炙200年的陶瓷文化風華。 (林旻萱攝)
鶯歌老街，不老，僅約20年歷史。但在這裡，可以親炙200年的陶瓷文化風華。 (林旻萱攝)

鶯歌陶瓷小史

鶯歌是台灣著名的陶鄉，也是少見結合了產業、文化與觀光的小鎮。鄰近台北的地利優勢，讓這裡不論是平假日，總可以見到專程來此一遊的國內外旅客。

位於文化路上，開幕於2000年的鶯歌陶瓷博物館，是適宜認識鶯歌的首站。在館內常設展「回看所來處」與「硘仔鎮」深入淺出為大眾講述了台灣的陶瓷文化，以及鶯歌陶瓷產業發展的歷程。

透過博物館敞亮的玻璃窗，可以看到遠方的尖山堆，那是昔日陶土的主要產地。加上鄰近的三峽與樹林所供應的木材、煤炭，以及鐵路開通前所仰賴的大漢溪航運，促使鶯歌以陶鄉之姿在歷史上崛起。

根據文獻載記，鶯歌陶瓷的起源，為1804年泉州瓷灶的吳鞍（安）帶著原鄉的冶陶技術而來。他先在大湖兔子坑（今桃園龜山兔子坑村）建窯製陶，而後因彰泉械鬥才移至尖山埔。

早期的冶陶技術多為吳氏親族所掌握，直到日治時代，日本人有計劃地開始在北投、南投、苗栗以及鶯歌等陶土產地投入陶業發展，並推出《產業組合法》將產業經營管理合法化，並成立「尖山陶器組合」，才打破了由少數人所壟斷局面。1931年，日本殖民政府推動「工業化運動」，製陶技術進入機械化與現代化。

二戰時期結束，由於台灣斷絕與中國、日本的貿易，面對國內民生陶瓷市場的需求，成為國內陶瓷產業發展的重要契機。1968年後，北投更因禁燃生煤導致產業轉移至鶯歌。1982年，陶瓷業者赴西雅圖參加萬國博覽會，一舉打開外銷道路。1990年代是鶯歌的輝煌年代，最高達1,300家工廠，四處煙囪林立，尚未冷卻的產品，剛出窯即等著裝櫃出口，國際稱鶯歌是「台灣的景德鎮」。

許家製陶第四代接班人許世鋼。 (林旻萱攝)
許家製陶第四代接班人許世鋼。 (林旻萱攝)

走過大時代，台灣製造的真實力

1980年代以前，伴隨著科技的進步，鶯歌的陶瓷產業約莫每10年都會發生一次巨大的改變。從早年的粗陶、生活陶瓷到工業陶瓷、藝術陶瓷、精密陶瓷，從燒煤到自動化的瓦斯窯、電窯，從人工手繪到電腦印刷等等。

作家包子逸在《小吃碗上太空》一書中，便書寫了以生產「生意碗」聞名的「清輝窯」，從專門生產民生小吃專用的厚瓷碗，一步步轉型成為專門生產工業用耐高溫的陶瓷過濾網與陶芯的過程。

鶯歌代表企業「許家製陶」也是一例。創辦於昭和元年（1926年），一路從「協興窯業」的「燈塔牌」、「金鋼牌」磁磚，到「新旺陶藝」開啟的手作陶藝教室，乃至現今的「新旺集瓷」的「許家陶器品」的品牌更迭。

「只要有錢賺就做什麼。」許家製陶的第四代負責人許世鋼謙虛地比喻鶯歌陶瓷業者的特性。相較起近年手作風潮的崛起，小型的陶藝個人工作室林立，對於這一批先行的陶瓷業者來說，除了創作意志的實踐、生活美感的表達，他們更關注的，是如何讓產業在時代演替中不斷銳進，永續經營。

從他們身上也能看到，陶瓷在台灣，除了是感性的文化，也兼具台灣製造的韌性與底氣。

創辦將滿百年，目前已是第四代接棒的許家製陶，踏入所開設的博物館，可以親睹前人留下的製陶機具，還有復刻當年的丹青碗。 (林旻萱攝)
創辦將滿百年，目前已是第四代接棒的許家製陶，踏入所開設的博物館，可以親睹前人留下的製陶機具，還有復刻當年的丹青碗。 (林旻萱攝)

何謂鶯歌燒？

代工的宿命使然，讓鶯歌齊聚著生活、建築、衛浴、藝術、工業等五大類製品，放眼世界各地知名多以生活陶聞名的陶鄉，鶯歌確實是異數。但也因此，對於消費者而言，來到鶯歌，陶瓷產品不僅五花八門，論面目、風格，總顯得稍微模糊。

尤其，當鶯歌的陶土來源逐漸枯竭，改為仰賴從日本、美國、歐洲等地進口，作為在地陶瓷特徵指標的原料已不復存在。另一令人費解的是，台灣似乎總無法像日本許多歷史悠久的陶鄉名窯，甘願恪守生產同樣的款式、紋樣的產品超過五代、十代。這樣的特質，連業者也感到疑惑。

或許是先天移民文化較無歷史包袱使然，但也可說是台灣人刻苦耐勞的精神展現，台灣陶瓷業者，多習慣親手包辦一條龍的生產流程，包辦選土、煉土、配土、成型、素燒、配釉、上釉、彩繪、釉燒、包裝、零售等環節，「只差沒去自己挖土。」「臺華窯」第三代、營運長呂家瑋甚至這樣說。而這樣的特性，倒也有利於代工接單：對環節的掌握度高、變化速度快，能快速滿足客戶的所有需求。

然，卻也因如此，所謂的鶯歌燒，「就像世界各地陶瓷的綜合體。」呂家瑋說。實在說不上什麼一眼即知的強烈特色，技術上、文化上，或有從中國或日本承繼、影響的痕跡，但論其手筆、特色與風格，都在各自發展的歷程中，巧妙地融貫、改良，成為各品牌獨特的樣貌。

「就像宜興的製壺技法，原產地的壺身以陶板槌打成形，到台灣則改良成拉胚再注漿的做法。青花彩繪也是傳到台灣，加上描金，被發揚光大。」陶藝家、同時也是釉藥堂負責人呂景輝觀察到。

或如新旺集瓷所復刻推出的丹青碗，其實來自第二代掌門許新旺在1950年代研發、熱賣的產品。丹青的釉綠，搭配著扇子、天鵝、荔枝、竹葉等帶有和風的浮雕紋飾，象徵著戰後因國際貿易中斷而萌發的本土餐具美學。

至於被譽為「鶯歌故宮」的臺華窯，基礎來自於早期代工的白坯，而後一步步加入釉上彩、釉下彩的彩繪技法，並且搭配獨門的雕金，將自古流傳以久的眾多器形賦予輝煌炫麗的風華。

透過組成「陶次瓦代代合作會」，鶯歌陶瓷產業接班人們希望產業相互合作，代代傳承。左起：釉藥堂創辦人蔡美如及呂景輝、新太源第二代接班人王升、臺華窯營運長呂家瑋、傑作陶藝董事長特助許恕維。 (林旻萱攝)
透過組成「陶次瓦代代合作會」，鶯歌陶瓷產業接班人們希望產業相互合作，代代傳承。左起：釉藥堂創辦人蔡美如及呂景輝、新太源第二代接班人王升、臺華窯營運長呂家瑋、傑作陶藝董事長特助許恕維。 (林旻萱攝)

鶯歌新世代，為老街翻新頁

1990年代後期，因製造業外移，鶯歌榮景不再，又遇上亞洲金融風暴的雪上加霜，促使陶瓷業者靜極思動，為了推銷庫存品，原本多以外銷為主的產品，開始轉攻內需，他們聯手在火車站前舉辦鶯歌陶瓷嘉年華，竟蔚為轟動，也開始了鶯歌的觀光轉型。

1997年，經濟部選定尖山埔路推動行人徒步區。1999年，老街轉型為商店街。

然，產業衰退仍難力挽狂瀾。至今，鶯歌僅存不到100家的工廠與個人工作室，如何存續或復振從父執輩傳承下來的祖業，成為新一代接班者的難題。

2019年，經濟部與台灣設計研究院合作推動「T22 設計振興地方產業計畫」，成為了扭轉現狀的契機。計畫藉由跨界合作，媒合不同廠家的強項，如六家業者分組聯手，各自為三家星級餐廳打造餐具；新旺集瓷與日本中川政七商店合作打造新品牌「許家陶器品」（Koga）等等。

「如果不做點什麼，再溫水煮青蛙下去，遲早有一天這個產業會消失。」是這批家族企業的接班者長掛心頭的事。2023年，來自「新旺集瓷」、「臺華窯」、「安達窯」、「陶聚」、「傑作陶藝」、「新太源」的接班人，宣布組成「陶次瓦代代合作會」。

他們仿效日本「燕三条工場の祭典」，結合傳統工藝與觀光，推出「鶯歌產地開放日」活動，除了舉辦市集，也歡迎大眾踏入工廠，或者成為「鶯歌桌宴」的坐上賓，來趟別開生面的產地見學。

雖然，陶瓷業是相較保守的傳統產業。回顧200年前的製陶技術，被掌握在特定家族手中；至今年長一輩的陶瓷業者，也多有著「同業禁止進入」觀念，「所以現在打開工廠，根本可以算『重大突破』！」「翅膀都硬了，講不聽。」身為第二、三、四代的他們，七嘴八舌地自嘲。

然而，對於這批目睹鶯歌興衰點滴於心的接班人來說，所盼望的，無非是在共同願景的前提下，尋求突破，好為故鄉尋找一條可持續發展的路徑。透過彼此的攜手合作，讓已在鶯歌流轉200年的陶瓷之路，仍能持續綿延，代代相續。

九份老街過去因採金而繁盛，還有著新北市最老戲院「昇平戲院」，如今老街的觀光人潮絡繹不絕，昇平戲院也重現復古售票口、販賣部、電影放映機等，開放遊客參觀，可感受昔日美好的時代氛圍。 （莊坤儒攝，馬英凱設計）
九份老街過去因採金而繁盛，還有著新北市最老戲院「昇平戲院」，如今老街的觀光人潮絡繹不絕，昇平戲院也重現復古售票口、販賣部、電影放映機等，開放遊客參觀，可感受昔日美好的時代氛圍。 （莊坤儒攝，馬英凱設計）

台灣光華雜誌

追蹤

延伸閱讀

使用大陸石材、行控中心漏水…周刊爆料桃捷綠線有弊案 桃園捷工局回應了

新北老街如骨牌走入寒冬？這老街被點名插管治療中

2025鶯歌嘉年華10月18日登場 雙主場域展現陶藝魅力與地方創生

灰灰、黑黑、黑白還是黑紅？OMEGA「月之暗面」七連發 將黑實踐到底

相關新聞

用紀錄片展現台灣精神 《造山者──世紀的賭注》

2025年夏天，一部沒有華麗包裝，卻以真誠平實打動人心的紀錄片《造山者──世紀的賭注》在台灣上映，不到三個月，票房已突破三千萬，並持續創下佳績，躍升台灣紀錄片史上的前五名。這部紀錄片跨越世代與領域的鴻溝，觸發民眾對這片土地的情感。無論是科技界的重要CEO、產業先驅，或是一般觀眾，都在這部影片中看見了台灣半導體的起源、艱辛過程，以及展望中的未來新局。 由金馬獎導演蕭菊貞耗時五年拍攝的《造山者》，走訪台灣科技業的傳奇人物，從歷史縱深出發，探討台灣半導體產業的發展軌跡。

古蹟．漁港．藝術季 頭城老街

宜蘭頭城被稱為開蘭第一城，僅600公尺長的老街，卻是全宜蘭文化資產密度最高的老街；五漁港造就的海洋文化，在老街匯聚。 時勢變遷，頭城從沒落到振興，農曆七月聲勢浩大的頭城搶孤、邁入第十屆的頭城老街文化藝術季、逐年湧入的衝浪客與新住民，讓頭城展現了多元又平靜，熱鬧又穩重的風貌。

金黃閃耀的浪漫山城 絢燦與質樸並存的九份

你心中的九份是什麼模樣？ 是石階旁高掛紅燈籠，摩肩擦踵的熱鬧？還是有著動畫《神隱少女》相似場景的奇幻？也許是電影《悲情城市》裡的淒美？又或是夜晚遠眺海上漁火的靜謐？九份這座曾因淘金採礦而繁盛的山城，幾經起落，仍不斷吸引人們在此駐足、定居。九份的美，千變萬化，一百個人就可以說出一百種迷人的樣貌。

鶯歌陶鄉見學 流轉兩百年陶瓷路

燒製陶瓷是一種古老的民生技藝。英國陶瓷藝術家艾德蒙．德瓦爾（Edmund de Waal）走訪東西瓷鄉，將歷代瓷器背後糾結的歷史脈絡，以及眾人的風靡與狂熱，寫成了《白瓷之路》。 台灣，足以名列世界陶瓷重鎮行伍中，是有「台灣景德鎮」別稱的鶯歌。雖然沒有什麼傳奇或戲劇性的過往，但她，也有屬於自己的故事。

茶路新生 坪林老街的世代接力

茶文化自東方啟程，隨著海風一路西行，不僅改寫了世界經貿的版圖，也悄悄滲入各國的語言。凡是「茶」發音近似tea的地區，多半承接自福建、台灣的出口路線，受到閩南語「tê」的影響。 曾經，台灣茶馳騁國際市場，開啟了屬於這座島嶼的「大航海時代」，島上許多城鎮因茶而興盛，名聲隨香氣遠播。

支線直達，復刻經典 租火車，等你上車

若是租車旅遊，可以租腳踏車、機車、汽車，你知道火車也可以租呦？ 旅行社、鐵道社團，還有政府機關可以向台灣鐵路公司（以下簡稱「台鐵」）「租」火車。 台鐵為饗鐵道迷，提供蒸汽火車等特殊車種，行走在平溪、內灣等支線，甚至停靠在一般列車不會停靠的車站，成為鐵道上的特殊風景。不用「趕火車」，專門列車還會「等遊客」上車，火車經過之處，就像明星一樣，鎂光燈不斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。