茶路新生 坪林老街的世代接力

茶文化自東方啟程，隨著海風一路西行，不僅改寫了世界經貿的版圖，也悄悄滲入各國的語言。凡是「茶」發音近似tea的地區，多半承接自福建、台灣的出口路線，受到閩南語「tê」的影響。

曾經，台灣茶馳騁國際市場，開啟了屬於這座島嶼的「大航海時代」，島上許多城鎮因茶而興盛，名聲隨香氣遠播。

在距離台北市區僅半小時車程的新北市坪林區，是北台灣重要的茶鄉。這裡不僅座落有「新北市坪林茶葉博物館」，可以一探茶的故事與淵源，還有一條日常氣息濃厚的老街，散步其間，依稀可見先民循著淡蘭古道南路進入山區、墾築家園，留下的生活與產業印記。

老街上的保坪宮已逾160年的歷史，是在地人的信仰中心。 (林旻萱攝)

茶鄉的前世

在週間踏進坪林老街，有一種閒適感。老街的長度不長，也非家家戶戶都開門營業，「坪林老街的生活感很強，主要是這邊並非靠觀光客維生，而是賣茶，接近B2B的形式。」《走水》的編輯團隊鐘振紘說。

2022年創刊的《走水》是以坪林在地年輕人觀點編纂的地方誌，編輯團隊走訪耆老、翻找史料，從產業、信仰、教育、生態等面向，逐一拼湊出這座小鎮的發展史。

鐘振紘說：「我們聚落的歷史沒有很長，大概就200年左右。」若以漢人開墾的歷史脈絡解讀坪林，先民從沿海的地區進行墾殖，當平地資源逐漸開發殆盡，才轉往山區發展。淡蘭古道是在此脈絡下，分成北中南三路，連結了淡水到宜蘭的交通，坪林是南路上重要的節點，爰此，總編輯詹培昕說：「坪林是你還看得到早年開墾的樣態，還找得到一些線索的地方。」

早年先民靠山林資源為生，種稻、伐樟、鋸木。老街上仍留有以北勢溪石塊砌成的石頭厝，冬暖夏涼，見證昔日生活。文獻紀錄坪林曾是北部最大的樟腦中心，鐘振紘指著保坪宮二樓主祀玄天上帝的香爐，就是罕見以樟樹瘤製成。

丘陵地適合種茶，但早年坪林產量有限。清領時期，茶農要扛著茶翻山越嶺送到深坑，再循水路到大稻埕。日治時期北宜公路初具雛形，則利用此聯外道路，一路到新店，就有台車再轉送到大稻埕。

老街，是坪林重要的集散和交易中心。鐘振紘解釋，坪林的聚落極度分散，老街因地勢較平坦，鄰近村落的人會聚集到老街上交易，當年這裡有中藥行、紙糊店、六、七間豬肉攤，包辦居民日常生活所需，山上的茶農也會扛著茶葉來老街賣給中盤商。

近代的北宜公路商圈，迎合的是往返台北、宜蘭的遊客；直到雪山隧道開通，商圈榮景才受衝擊。與此同時，坪林老街依然安靜存在，沒有繁華的喧鬧，卻保留著濃厚的生活感。

從父執輩手中接下家業的茶青們，以青年人的創意與進擊的精神，讓家鄉的茶香故事繼續延續。 （新北市坪林青年茶業發展協會提供）

從黃金年代到傳承之路

「坪林雖被稱為茶鄉，但真正規模化生產，其實是民國六、七十年代以後的事。」詹培昕解釋道，早年製茶全靠人工，還得用大灶炒茶，產量有限。直到1960年代後期，農村電氣化深入坪林各村落，製茶才逐漸有半機械化的工具輔助。1970年代，隨著台灣茶葉市場從外銷轉向內銷，坪林迎來了屬於自己的黃金時期，至今仍是北台灣重要的茶葉產地。

「以前價位很高，我爺爺就曾說過，當年的茶一斤可以賣到一萬元。那個年代，平均茶農一年就能買一間房。」坪林青年茶業發展協會理事長陳威憲回憶。

不過，務農辛苦，加上少子化影響，茶產業的榮景逐漸褪色，許多長輩甚至不鼓勵後輩回鄉。但在坪林，卻有不少茶農二代選擇回到家園，接下父執輩的手藝。組成「坪林青年茶業發展協會」，用年輕人的創意，讓家鄉的茶香故事繼續延續。

陳威憲（左）和詹承得（右）希望透過協會和合作社的力量，大夥兒一起找出坪林茶產業更多的可能性。 (林旻萱攝)

有種精神，進擊的茶青

坐在老街上成立不久的「有種茶 UChung」複合茶空間，陳威憲和「有種茶合作社」理事主席詹承得聊起回家的動機，他倆異口同聲說想承接下家族的手藝和放不下對家鄉的感情；但回來之後才發現問題大了。詹承得直說了四次「摩擦」。陳威憲接著：「和父親的邏輯思維不一樣。生活與工作無法切割。」此外，父執輩的觀念也偏向保守，怯於嘗試突破。詹承得舉例，全球氣候變遷讓茶長得比以前快，但父親仍堅持數十年的採收期；他卻認為應該提前，因為氣候，葉片生長的厚薄已不同，做法自然也要跟著調整。

諸如此類的衝突，二代茶青們聚在一起，像同溫層一般，抱怨、取暖，也交流自身製茶的經驗。陳威憲分享，長輩只教要怎麼做，卻沒有明說為什麼，但年輕茶農想探究原因，一起交流討論，因此學得很快，也常常獲獎。但是，新世代的青農們也理解，以前父執輩們是競爭關係，各家的手路都是「吃飯工具」，會影響收益，每家都有不外傳的祕訣，當然不可能分享交流。

青農們也發現，如果再依照老一輩經營模式，終究會被淘汰，於是成立了「坪林青年茶業發展協會」，推廣坪林茶文化，四處策展舉辦活動，與各地的「茶青」交流，共同為了茶產業奮鬥。更在2023年成立「有種茶合作社」，創立品牌「有種茶」，開發商品販售，如小包裝讓年輕人輕鬆消費，開發「茶慶酒」則是看準年輕人喜愛茶酒的風潮。合作社收購茶農的茶葉，未來更希望能夠穩定茶葉行情，有助於茶農整體的收益。

合作社有了新據點「有種茶 UChung」，可以舉辦各式活動，透過食農教育、製茶體驗、一日店長等活動，分享茶的知識，也讓茶農站到第一線，直接面對消費者。陳威憲就分享，許多人誤會採茶在清晨時分，其實不然。做茶是要把鮮葉裡的多餘水分去掉，因此會選在葉子水分最少的時候摘採，大約在中午到下午兩三點間採茶，這也是下雨天不製茶的原因。

此外，坪林製茶是以家戶為單位，人力成本高，也是市場競爭較不利之處。透過產期調節，春茶可以一路採收到五月中，這意味著茶農每天就在採菁、萎凋、乾燥、炒茶的過程中循環，詹承得解釋，「每一批茶，我們都會控制在24個小時之內完成。」陳威憲分享，四、五月的產季就是在高壓下拼產量，他曾經連續工作16天，碰到雨天才休息，身體真的會吃不消；因為一旦過了節氣，茶的味道就不一樣了。

詹承得說：「我們這個世代，面臨著比較多危機跟需要轉機的狀態，所以我們一直在尋找備案，合作社像是我們尋找另外一條出路的可能性。希望透過團體的力量找出其他通路的可能性，或者是共耕、共同生產。」

來自雲林的蔡威德在坪林找到自己的位置，也在此地，成了家，立了業。 (林旻萱攝)

農創翻轉老茶鄉

2013年為寫論文來到坪林蹲點的蔡威德，試著把體驗設計、服務設計的概念在地方做結合，以指導教授提供的金瓜三號為基地，他實驗性的安排年輕人來這邊打工換宿，進行農事體驗，解決社區長者需要人力協助的問題，一方面也藉由農事體驗的學生，蒐集在地的故事。如此的累積，也讓蔡威德有了靈感，發想幾條路線，設計成體驗遊程。當時，許多上班族願意利用周末的兩天一夜，來到坪林體驗不一樣的生活。

剛開始以「學生」身分進到地方，論文完成後，本來可以離開的蔡威德說，一方面是想把課堂上的理論轉到地方來實踐，二來是受到許多長輩們的照顧，「我在地方開始有了角色，只要缺工，大家就想到要找阿德，這個角色的建立，讓我有了一個明確的工作職務，可以從中得到自信與自我價值展現。」

擁有行銷設計專長的蔡威德，也逐步從體驗活動轉換到產品設計，並找到了另一個可以快速連結人與人關係的「餐桌」。當年和他一起來開拓的女朋友吳姝嫻，如今成了牽手，投入餐飲和花藝，繼續用食物分享人與人間的交流。2019年他們另在老街覓得一間石頭屋古厝，開啟了「坪感覺」的篇章。

蔡威德還認識了在地的茶青二代，一群年齡相仿的夥伴，想為地方做一點事情，他們一起出點子，一起玩鬧，一起打屁，創立了協會，打造出「有種精神」、「新茶世代」的品牌故事，拍攝時尚照，翻轉茶農傳統的形象，注入設計概念，讓每一次的出擊都是最吸睛的存在。

走水要走得好，茶才會香。《走水》編輯團隊秉持「走水」的精神，堅持一字一句寫下坪林的故事。 (林旻萱攝)

走水，走出坪林的沉香

在格子裡，一字一句寫下坪林的故事，是《走水》編輯團隊對坪林的志業。鐘振紘解釋，用「走水」當刊名，其一，坪林是翡翠水庫的水源保護區，田調的工作就是走在這條水路上。其二，坪林產茶，「走水」也是製茶的重要製程，讓茶葉中的水揮發的步驟，走水走不好，茶不會香，製茶要等水分揮發之後，香氣才會被帶出來。坪林有許多外移的人口，但是意外地，回鄉的青年人比例不少，他們運用不同的觀點，帶進了新的能量，這也像是符合走水的隱性意涵。

編輯團隊拿起錄音筆，一次次的田調，從文獻史料、耆老訪談，一步步架構出坪林開發的歷史。採集的內容就是坪林的日常點滴，從包種茶的技藝、居民如何與水共生、北勢溪四季怎麼玩、抓魚的魚筌製作、先民如何利用竹管從山上「抾水」（台語khioh-tsuí，意指從源頭接水）。還有坪林人重要的鬧元宵、迎媽祖等祭典儀式，都包羅其中。

他倆對於坪林的現況也有諸多的討論，譬如詹培昕告訴我們，他認為雪隧的開發，其實是讓茶青更容易回家。而因翡翠水庫被劃歸為水源保護區，限制開發的立意，卻得以保留了坪林的自然生態，成為當前發展綠色旅遊永續觀光的優勢。

詹培昕（左）和鐘振紘（右）編輯《走水》刊物，在字裡行間，更多透露他們對於產業、生態、人文的想法。 (林旻萱攝)

綠色願景，永續未來

蔡威德說：「坪林有一種慢，是在生活中空下半天、一天，感受坪林不同的生活步調後，再返回城市裡面生活。」在他的願景裡，勾勒著2030永續綠色茶鄉，要結合很多綠色旅遊、綠色餐飲、綠色茶食跟旅遊服務，從綠色永續觀光的角度，把產業再帶起來。近期將承接營運坪林遊客中心，將是一個新的起點。

詹培昕說，「坪林還在開墾ing的階段，還在嘗試與創新中，但是《走水》已經發揮輻射的效果，把坪林文化輸出是我們想做的事。」

對茶青二代來說，他們兢兢業業以職人的態度做茶；對家鄉，則是秉持「地創地生」的精神，希望藉由合作的模式，找到自力更生的方法，創造在地的生機與機會。

在這條短短的老街上，許多新的意念正萌芽中，就像茶樹抽出的嫩芽，帶著無限的可能。