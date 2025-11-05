支線直達，復刻經典 租火車，等你上車

【圖／文】台灣光華雜誌

若是租車旅遊，可以租腳踏車、機車、汽車，你知道火車也可以租呦？

旅行社、鐵道社團，還有政府機關可以向台灣鐵路公司（以下簡稱「台鐵」）「租」火車。

台鐵為饗鐵道迷，提供蒸汽火車等特殊車種，行走在平溪、內灣等支線，甚至停靠在一般列車不會停靠的車站，成為鐵道上的特殊風景。不用「趕火車」，專門列車還會「等遊客」上車，火車經過之處，就像明星一樣，鎂光燈不斷。

「行駛內灣線的R113莒光號專門列車，即將出發，未持本班車票旅客請勿上車。」耳邊響起列車長的廣播，但如果你是鐵道迷，當可聽出其中的弦外之音。

正常情況下，莒光號並不會行駛在內灣線。

內灣車站的「轉盤秀」，吸引火車迷從台東、南部北上，專程來觀看。 （王照文攝）

轉盤秀最吸睛

七月的一個週末，莒光號R113行駛在內灣線上，這是鐵道臉書社團「台灣鐵道文化意象」所舉辦的「夏遊內灣．漫步山城」活動，向台鐵承租五節莒光號列車。

「莒光列車行駛內灣線」消息在鐵道迷間傳開，沿線都有「追火車」的鐵道迷拿著長鏡頭相機拍攝。最吸引人的是內灣車站的「轉盤秀」，吸引火車迷從台東、南部北上，專程來觀看。

內灣線為單線軌道設計，由於車站腹地窄小，如果列車未掛上雙車頭，無法轉向，因此台鐵利用高雄機廠的報廢品修復再利用，在內灣站增設轉車盤，讓列車調頭。

「轉盤秀」可不常有，坐在控制車廂內的工作人員，會讓火車重複轉向四到五圈，左邊轉兩圈，往右邊再轉兩圈，讓鐵道迷一次看個夠。

看到莒光號停靠內灣線，即可判別此為專門列車，會等旅客上車。 （王照文攝）

內行人看門道

以鐵道旅遊為主題的YouTuber「kuteeboy」鄭皓允指出，「柴油車頭莒光號」乍聽之下好像沒有什麼特別，但現在幾乎已經看不到柴油車頭的莒光號，因為全台灣的鐵路都已經電氣化，車頭都是電力車，才會物以稀為貴。

不少鐵道迷還會專門到柴油車頭引擎室車廂外，錄下柴油引擎的聲音，作為「不虛此行」的紀錄。

台鐵主要環島幹線已全部電氣化，只有集集、內灣等支線尚未電氣化。因此一般旅客搭火車到內灣，必須換搭區間火車。但「專門列車」（以下簡稱「專列」）會在新竹站，置換成柴油動力車頭，再行駛至內灣線，也讓此次旅程多了一項「換車頭秀」的節目。

以交通運輸為節目主題的YouTuber查爾斯說，全面電氣化後，旅客已不太容易看到掛車頭的過程，也是「專列」旅程的亮點之一，專列直接從新竹開到內灣，不用換車，增加了「專車」的尊榮感。

曾在日本體驗過類似火車包車行程的查爾斯認為，這類型的旅程更適合外國客人體驗，客人不用安排行程，跟著火車去到各個車站是很棒的事情。尤其是台灣的三條火車支線──集集、內灣、平溪，不只是一條單純的鐵道路線，它們有故事，承載了地方發展的特色與歷史，讓外國遊客透過鐵道了解台灣，看見不同角度的風景。

「台灣鐵道文化意象」社長鍾濬豐向台鐵租火車，從國小就喜歡追火車，是個不折不扣的火車迷。 （曾蘭淑攝）

夏遊內灣，春季賞櫻

「台灣鐵道文化意象」臉書社團是由國中生到社會人士的鐵道迷所組成。社長鍾濬豐說，向台鐵租五節車廂的莒光號，總價約9萬8千多元，本來擔心招不到人，要找親戚朋友幫忙湊合人數，經過宣傳，此次除了社員，還吸引許多非鐵道迷的遊客報名參加。

向台鐵提案租火車，社長鍾濬豐還只是汐止青山國中二年級的學生。

從國小就喜歡火車的鍾濬豐，起初用手機拍火車，國中拜師學攝影，他希望明年配合白沙屯媽祖進香，再舉辦專列活動，媽祖鑾轎到哪裡，專列就可以開到附近的車站。

此次推出「夏遊內灣」的活動，考量不是所有的旅客都是鐵道迷，沿線停靠鶯歌站一小時，可以逛新北市美術館或是鶯歌老街；山佳站有鐵道公園；內灣線是基於樟腦、木材和煤礦等產業所開闢的支線，儘管1980年代煤礦業、水泥業逐漸沒落，但隨之興起的觀光業，帶來客運轉機，遊客來到內灣老街，可飽嚐地方特產、小吃的美味。

內灣到了二～三月，山櫻、八重櫻、吉野櫻盛開，可以再搭乘鐵道小火車，遊覽內灣大橋木棧道、內灣吊橋以及木馬道舊遺址。

台鐵專列，是舞台也是教室

台鐵2024年即受理了319列次專門列車的申請，從EMU3000型新自強號列車到普悠瑪自強號都可以租用，普悠瑪自強號還可以行走環島路線；較受歡迎的內灣支線，以莒光號編組行駛。

除了鐵道社團、公司行號，政府機構也會利用專門列車舉辦特殊活動。例如台南、嘉義等縣市政府聯合舉辦的夏至藝術節，開出「移動劇場」專門列車，從新營到斗六，讓觀眾在行進中的火車車廂裡，參與沉浸式戲劇表演；缺點是一旦買票上車，只有到站了才能離席。

國家科學及技術委員會每年開出「台灣科普環島列車」活動，今（2025）年已邁入第十年，這班環島列車從台北出發，逆時鐘方向繞行全台，一節節車廂都是一間間行動科學教室，所到之站，事先報名的師生可以上車探索科學的趣味。

七、八月間在花東間運行的「仲夏寶島號」，「氣」場十足。 （台灣鐵路公司提供）

支線直達，經典不滅

除了公私團體租火車，台鐵為饗鐵道迷，也會不定期舉辦「郵輪式列車」支線小旅行，例如每年二月在櫻花盛開之際，開出兩端由電力E503與鐵道迷口中「經典柴客」R112機車頭推拉的莒光號，停靠新竹、竹東、內灣等站，沿站整列火車會等旅客上車，到了內灣也會有轉盤秀。

不定期推出的「柴客鐵道之旅」從台北出發，到猴硐、十分等支線，強調「專車直達」，無須轉乘，讓鐵道迷體會漫遊支線的美好魅力。

自2014年起，每年出動「仲夏寶島號」的郵輪式列車，由「蒸機女王」CT273附掛六節莒光號車廂，行駛玉里至台東，當汽笛響起，煙雲衝天，讓火車迷心中澎湃不已，成為每年暑假的鐵道盛事。

2013年台鐵CK124蒸汽機車與日本JR北海道C11型機車，締結姊妹車，二種車型都擁有相當高的人氣，象徵台日鐵道的深刻友誼。

CK124蒸汽機車由日本車輛株式會社在1936年製造引進台灣，是台灣現存可運轉的蒸汽火車頭之一，是鐵道迷眼中的經典，懷舊專列的主力車頭。

2014年起，台鐵使用CT273蒸汽機車，沿用「仲夏寶島號」的名稱，每一年在七、八月間擇三個週末假日，在花東間運行，停靠的車站中，不乏深具特色的車站，例如木造穀倉式的池上站、關山舊站及舊宿舍，還會停靠作家劉克襄所說「傳說中．到不了的車站」──山里車站與站前迷你的白色小教堂，一圓鐵道迷的祕境夢。

追火車，在下一站遇見自己

台鐵2025年開始不定期推出藍寶寶DR2400型文資郵輪列車，藍白相間的車身，車廂內還有電風扇轉啊轉，這輛曾是許多人學生時代通勤或是外出工作的交通工具，再次馳騁在鐵道上，就像穿越時光、重返青春，讓老一輩乘客宛如遇見年少的自己。

YouTuber鄭皓允在他的頻道推出「神祕車次」系列，記錄搭乘特別火車的經驗，例如從台北搭區間快車到高雄，票價只要新台幣531元（2025年調漲為640元），用很少的錢，卻享有自強號一樣的速度。

「鐵道旅遊是一個可貴、可便宜的方式。」搭過全島鐵道的他指出，每次搭乘南迴段都會很感動，一下子行駛在山裡面，一下子又會經過大海，看到太平洋的海景，他心中還有一個壯闊的想法，就是遍訪台灣每一個小車站與邊緣車站，期待超乎預期的旅程，在下一站遇見自己。

對鐵道迷來說，消失的車種重出江湖，就是一種感動。搭上限定專列、懷舊蒸氣列車，風馳電掣，再來上一個台鐵便當，收藏限定車票，漫遊在鐵道軌跡中，細品人生無限的風景。