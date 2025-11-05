慢旅裡風景 驚喜滿滿的觀光列車

台灣的觀光列車串聯小鎮故事，要向國際行銷台灣的獨特。 （台灣鐵路公司提供）

有日本特色列車之父美名的水戶岡銳治曾言：「搭乘火車就是旅行的目的。」近年，台灣新興許多特色觀光列車，具設計感的車廂、精緻的餐食、親切專業的服務人員、精心規劃的遊程，讓火車不再只是把人從甲地送到乙地的運具，而是值得你遠道而來的風景。

在藍天白雲的襯托下，一輛列車行駛在花東縱谷間，溫暖的黃綠色車身，既吸睛又無違和融入地景。這是今（2025）年四月正式運營的台鐵觀光列車，行駛在花蓮到池上之間的「山嵐號」。

山海交織的盛宴

一上車，深綠為主色調的車廂內裝，佐上融合木質調香氛，營造舒適與沉穩的山林意象，窗外則是群山疊翠與金黃稻穗環繞的景色。為讓遊客能飽覽台灣花東的自然風光，作為觀光列車，理想上，窗戶當然是越大越好，但山嵐號改裝自通勤電聯車EMU500，窗戶要加大有其極限。台灣鐵路股份有限公司營業處觀旅科科長葉宇倩表示，現實是很骨感的，列車改裝必須遵守國際規約的規範，耐撞、安全為首要考量，若窗開大車體結構容易不穩，所以不是窗想開多大就能開多大的。

為此，台鐵與設計團隊再三激盪，最後找到破解妙招。

EMU500作為通勤列車，原本設計有三個車門，方便乘客上下車，但觀光列車不需要頻繁進出，於是把中間的車門封起來，改成大片落地觀景窗。如此一來硬體結構不受影響，還成了深受旅客歡迎的取景位置。

列車行駛一段時間後，服務人員送上餐點。木餐盒的透明上蓋，印有黃、綠、粉組合具有山巒意象的圖案，一打開，色香味俱全的佳餚，令人食指大動。雄獅旅遊總經理王岳聰指出，山嵐號的餐食是以禮盒為概念，設計別具主題的正餐，例如以太陽為靈感，使用烏魚子為食材的「烏金、日暮」；選用花東海鮮製作的「海跳浪」；或是用稻米、紅藜、南瓜、芋頭等食材，做成炊飯；「東豐祭」則呼應東部原鄉的特色，提供原住民傳統米食──阿粨。

強調在地特色，運營多台觀光列車的雄獅旅遊，費心蹲點台灣各地，尋找合適的地方品牌，為每台列車尋找在地夥伴。像是山嵐號的甜點，由花蓮玉里的甜點店九日良田供應，以中央山脈為造型的水羊羹搭配金針山造型的和菓子，盛裝在花蓮特產的蛇紋石盤上，不僅豐富視覺，也蘊含濃濃的當地風土。

列車美學翻轉

如今看來，台灣的觀光列車已是目光焦點，但，其實也曾有段灰暗的歷史。

葉宇倩表示，早在1991年，南迴鐵路完工之時，台灣的環島鐵路終於完成了最後一哩路，當時的總統李登輝便提出了啟動環島觀光的想法，開始了台灣觀光列車的濫觴。不過，早期的觀光列車，多停留在外觀塗裝、座椅升級、團體包車的印象上，並未有亮眼的突破。

葉宇倩指出，台鐵過去習慣以剛性的實用需求出發，並未對美學多有著墨。直到2018年，台鐵將老舊的莒光號車廂重新塗裝，意欲推出新的觀光列車，但卻被社會大眾評為「美學災難」。為與時俱進，台鐵從善如流，找來設計、建築、行銷、鐵道文化等各領域專家，在2019年四月成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」（以下簡稱美學小組），重新評析設計觀光列車、車站建築、禮賓室等，為台鐵迎來美學的復興。

美學小組的第一個任務，就是將老舊列車「微整形」。

說是微整形，但小組成員與台鐵團隊使出渾身解數，從車輛外觀、火車頭、車廂裝潢、窗簾、地毯等，連垃圾桶也不放過，每一個細節都仔細打磨，甚至找來裝潢豪宅的工班。一輛列車的改造，匯集了台灣優秀的設計、材料、工程、工班，終於有了「鳴日號」誕生。

鳴日號，駛向觀光列車的明日

亮黑色的外觀營造奢華感，融合莒光號和自強號的橘，並在車頭保留舊時柴油車頭的V型印記，再加上特製的金屬車頭牌，車廂裡則放入台灣杉木、花蓮大理石紋、原住民藝術圖騰等元素，要讓旅人感受觀光列車導入美學設計的改變。「鳴日號的鳴日，代表著一鳴驚人，同時也是對明日的展望。」葉宇倩解說鳴日號英文取名為Future所蘊含的期待。鳴日號果然不負眾望，獲得了世界四大設計獎項之一「日本2020 Good Design Award」的肯定。

有了令人耳目一新的硬體，負責運營鳴日號的雄獅旅遊，則賦予了鐵道旅遊另一種想像。鳴日號作為台鐵美學革新後的第一輛觀光列車，推行之時，便遇上了Covid-19疫情，全球封境，各國都在國旅下足功夫。職涯中參與過台灣多輛觀光列車規劃設計的王岳聰，對鐵道旅遊自有一番見解和期待，他認為，鳴日號的推出是天時地利人和，要讓台灣的觀光列車走出不一樣的結構跟生命力。

「我們把鳴日號定義為頂級旅遊的郵輪式列車，以旅遊為核心主題。」王岳聰笑說，是先射箭再畫靶，既然定調了奢華旅遊，勢必要讓鳴日號提供的遊程服務有相應的價值。亦因疫情之故，過去常駐國外旅遊部門的同仁紛紛回台，疫情期間在各縣市蹲點，挖掘在地合作夥伴，尋找國際旅客有興趣的遊程，並協助在地夥伴將服務升級。

於是鳴日號不只有專屬月台、禮賓室，一路有身穿黑橘色系制服的管家服務，就連報到手冊、紀念品、接駁巴士等，也都是同色系的設計。車上有台東的樟樹搭配花東縱谷柚香，調製的鳴日香，音樂也精心安排。在地遊程的合作夥伴亦精挑細選，像是金曲獎得主帶團在台東成功鎮的海光走讀；在布農部落可眺望270度花東縱谷的高台上，享用原住民風格的fine dining；又或是安排在油芒產地部落吃原住民養生餐；還能在卑南遺址旁的閩日式建築享用茶席等，「他們都是非常認真經營在地特色的團隊，讓遊客能在鳴日號感受很不一樣的旅遊體驗。」王岳聰欣喜地說。

後續推出的鳴日號2.0──鳴日廚房，更將米其林三星料理搬上列車，從桌上花材、佐餐酒、交響樂團等琢磨每個細節。隨著列車緩緩行駛，用在地風土製作精緻的fine dining，搭配窗外流動的台灣四季迷人風景，享用一場五星級的移動饗宴。鳴日廚房獲得日本Good Design設計獎、德國iF設計金質獎、美國IIDA室內設計大獎「餐廳、酒吧類」年度最佳設計獎等國際獎項，開創台灣鐵道觀光的新格局。

骨董列車的逆襲

不同於鳴日號、鳴日廚房定調為高奢，行駛在南迴鐵路上的藍皮解憂號，以文資為主題，是全台唯一的骨董級開窗列車。

王岳聰坦言，在推出前，公司內部並不看好，許多同事直言：「這台車可不可以不要做？」相較於鳴日號嶄新、亮眼，藍皮火車沒有冷氣，行駛在南台灣的燠熱中，彷彿舊時代的過氣產物。然而，王岳聰卻從劣勢中看見了機會，窗戶可以打開，意味著海景、海風、海的氣息，全都能直接迎面而來。他說：「這列車可以穿過一座山、遇見兩片海、看見三座島。」藍皮解憂號行經中央山脈、台灣海峽與太平洋，可眺望小琉球、綠島、蘭嶼，「如果運氣好，還能同時看到九種不同層次的藍色！」王岳聰把藍皮的亮點濃縮放大，讓人搭上就足以忘憂。

為了讓列車價值被看見，藍皮解憂號的每節車廂都安排導覽老師，將舊式電扇、燈光變化、沿線故事娓娓道來。經過隧道時，車廂燈光轉為昏黃，重現過去夜行列車的氛圍；行經多良車站時，刻意放慢車速緩行，讓旅客盡情拍下「最美車站」的海天一線；回程則搖身變成「夕陽列車」，伴隨金黃落日駛向枋寮。

藍皮解憂號還串起在地的深度體驗。在金崙站下車，旅客可走讀原住民部落，參觀融合排灣族元素的教堂，由部落長老導覽，分享原民生活文化。這不僅令遊客印象深刻，也提振地方經濟。從前部落居民須外出打零工，如今靠導覽獲得更好收入，青年也願意返鄉。藍皮解憂號的沿線小鎮，皆因觀光列車而帶動了經濟。

曾經一天不到20人搭乘的冷門列車，如今一年吸引超過七萬人次，深受國內外旅客喜愛。票價雖平實，卻包含便當、水果盒、紀念品與迎賓飲料，讓人感受到台灣觀光列車的誠意與溫度。藍皮解憂號成功把劣勢轉換為優勢，著實是一場從懷舊出發的逆襲旅程。

台灣為禮，俯拾皆美

這幾年，隨著台灣觀光列車的服務越趨成熟，經常有國際旅客慕名而來。葉宇倩就分享，自己前陣子偶遇為了海風號特地來台的澳洲旅客，近年也常有日本鐵道公司來台考察觀光列車。王岳聰分析，台灣的觀光列車是以服務「旅客」為出發，而非「乘客」，因而與日本的載具升級概念有很大不同。「我們從旅客的需求面思考，觀光列車的服務應該做什麼樣的優化跟調整。」

例如，日本的觀光列車停靠點，多是買伴手禮，台灣則有地方文史的深入導讀。曾任台鐵局長、亦是美學小組召集人的張正源就曾言，台鐵有241個車站，每一個車站都有地方的故事，就像一顆顆的珍珠，台鐵就是珍珠項鍊的串聯。而觀光列車就是把這些小站的美麗與獨特，讓大家看見。

像是山嵐號的姊妹列車──海風號，以蒂芬妮藍的色系，主打仕女喜愛的甜點列車，不僅在列車上以珠寶盒概念供應鹹點、甜點，還有米其林一星的冰淇淋，精緻的外型，讓人一見就忍不住驚呼。而海風號的停靠站點，也充滿驚喜，夏天行駛在南港往返宜蘭的路線，沿途欣賞太平洋與龜山島風光，並停靠猴硐站探索礦業歷史；或是頭城站由地方青年導覽開蘭第一城的故事；抑或停留在大里站，步行兩分鐘便可從月台直達海邊，把太平洋和龜山島盡收眼底，是東北角新興的祕境景點。

依循季節變化，海風號冬季則行駛新竹至台中路段，停靠在有鎮瀾宮媽祖的大甲站，或是較少人熟悉的後龍站，帶遊客走訪媽祖廟周邊的民俗文化與圍繞而生的小吃。又或是海線五寶之一的新埔車站，不僅有百年車站的歷史，還是個離海很近的小站，可在此欣賞夕陽美景。

台灣不僅有好山好水，更有多元融合的文化。透過觀光列車的串聯，把大家眼中的日常變成不平常。台灣的觀光列車行銷台灣的獨特，讓我們以台灣為禮，一起Say hi to Taiwan！