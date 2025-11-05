疾速裡的台灣WAY 探索．台灣高鐵

【圖／文】台灣光華雜誌

上午，在南台灣墾丁的熱帶海洋裡浮潛，與五彩斑斕的珊瑚礁魚群共游；午後，跨過北回歸線，穿著羽絨衣在山區小城平溪放飛寫滿心願的天燈。如此的一日生活圈，橫跨將近400公里的旅程，不是穿了「綠野仙蹤」裡桃樂絲的小紅鞋，也不是借了孫悟空的筋斗雲，只是因為台灣有了高速鐵路，讓這多元又豐富的體驗，在一天之內，變成可能。

搭乘高鐵，就像打開一扇窗，沿途的城市、山河與海岸線，讓旅人迅速拼湊出台灣的輪廓。而踏進位於桃園高鐵站五號出口外、運務大樓內的「台灣高鐵探索館」，則像推開另一扇門，走進台灣高鐵的誕生故事——從工程藍圖、科技研發，到營運背後的安全與效率，這裡讓每一次疾速前行，都有了被理解與記住的意義。

地理空間的革命

一踏進台灣高鐵探索館，首先延展在前方的是台灣鐵道空間革命的故事。台灣鐵道的發展歷史始自清領時期。首任巡撫劉銘傳欲興建鐵路，上奏請慈禧太后允准，特別寫了「官督商辦」四個字，意指從民間籌募款項，不勞官方出資，這項提議可說是台灣BOT（Build-Operate-Transfer）的始祖，與台灣高鐵有跨時空的連結。日治時期，殖民政府完成了長達404.2公里的西部縱貫線，可以在12個小時左右從台北到達高雄，這是第一次的空間革命。

第二次的鐵道空間革命是在戰後1955年到1979年間，此時期台鐵火車提升至柴油動力，1966年的光華號可以在4.5小時完成台北到高雄的路程，1979年運行的EMU100型自強號更把時間進一步壓縮到四小時內。

第三次的空間革命就是台灣高鐵的出現。1999年動工，2007年通車的高鐵，開啟了台灣鐵道科技的新紀元。台灣高鐵時速可高達315公里，路線全長350公里，設有12個車站，沿線經過11個縣市、76個鄉鎮市區。2010年，高鐵旅運量突破一億人次，至2024年已突破九億人次，2025年每日平均運量則約為21萬94人次。今日，在台灣生活，可說是離不開高鐵了。

鄒衡蕪表示，台灣高鐵的通車實現了台灣一日生活圈，也讓南北發展更均衡。

實地到達，真實感受

2007年，台灣實現了一日生活圈，台灣高鐵發言人暨公共事務處副總經理鄒衡蕪聊起，最明顯的就是通勤圈的擴大，昔日從新竹通勤到台北上班，今日從台中通勤台北也不足為奇了。「從台北出發到西部的每一個站點都可以在一天或半天的時間完成，再從容地回到你的居住地，追求效率的同時，也讓生活變得更輕鬆。」

速度壓縮距離的差距，也讓南北發展更均衡，「像在文化藝文領域，我們看到中南部這幾年的展演活動變得比台北更熱絡。」鄒衡蕪舉例。

旅遊台灣正邁入全新里程碑——「高速慢遊」。鄒衡蕪指出，高鐵的快速連結，大幅縮短城鄉間的行車時間，這讓旅客得以用更輕鬆自在的步調，深入體驗目的地的獨特風情。不只是作為運輸工具，台灣高鐵公司更致力打造成為整合旅遊資源的平台，串聯各地景點與相關產業，推出結合交通與觀光的「高鐵假期」方案。針對國際旅客，推出了專屬的「THSR Pass」優惠，讓探索台灣可以方便又深入，短時間內飽覽從南到北多元豐富的台灣風光。

這再再都回應了台灣高鐵的企業精神「Be There」。近期的文宣「最真實的台灣WAY」，文字寫得很有感：「會面了3次，被請喝的烏龍茶累積843cc，拍肩的力道跟上次相比513g，這一年的688km，感受有緣作伙的人情way，這就是我的台灣way。」或許國外的朋友知道台灣的TSMC晶片名聲響亮，也聽過近年流行的「台灣感性」概念，但真正理解台灣人的個性與精神，唯有透過親身體驗、真實接觸——「Be There」，才能感受台灣飽滿的真實。

高鐵興建之初，即開始文物徵集收藏，包括營建的軌道耗材、工程車輪胎，都被當作重要的歷史文物被保留下來。

適合台灣的高鐵

作為全球少數大規模的BOT案，台灣高速鐵路的誕生，其實經歷許多的討論與溝通，才拍板定案。世界發展高鐵列車的國家，以日本和法國為兩大主軸，各有特色與優勢。鄒衡蕪說：「台灣在發展之初，同時參考了歐洲跟日本的系統，採用適合台灣的部分，是屬於台灣獨有的高速鐵路系統。」

舉例來說，在營運上，採用歐洲鐵路的「雙向號誌」，同一條鐵軌可以雙向通行，如此在調度上會更有效率。

台灣高鐵選用日本新幹線列車700T，是融合了新幹線500系跟700系，為台灣特別量身訂做，這也是日本新幹線輸出海外的首例。700T屬「動力分散式」的電聯車，12節車廂中，9節有動力，一節車廂有4顆馬達，也就是一列編組有36顆馬達在運作，這使得列車在離站後加速能力快，適合運用於站距短、車站密集的台灣。

安全是回家唯一的路

高速鐵路要在時速300公里下高速行駛，安全議題更是重中之重。

台灣高鐵公司與交通部在1998年完成簽約，但在1999年發生921大地震，台灣高鐵公司旋即針對整體高架橋的耐震係數做了調整。2007年通車以來，2010年發生芮氏規模6.4的甲仙地震、2016年遭遇芮氏規模6.6的美濃地震，高鐵的土木結構都完好，至今仍保持時速300公里的運行。

鄒衡蕪指出，「台灣高鐵的安全性是非常高的」，採用的ATC系統（Automatic Train Control System，自動列車控制系統），以自動控制列車運行速度，避免列車超速、冒進、追撞等事故發生；並且連結到DWS（Disaster Warning System，災害告警系統），隨時偵測地震、強風、豪雨、邊坡滑動、坍方、落石及洪水等狀況，即時傳送警訊至列車及行控中心，以有效迅速進行各項反應措施，確保高鐵的行車安全。

而列車定期的維修保養，包含日檢、月檢、轉向架檢修及全面大修；路線維修包含號誌、通信、電力及軌道等作業，一入夜這些星光英雄就會上工，確保每一趟行車的出入平安。

走進「台灣高鐵探索館」，了解台灣高鐵誕生的故事。

無國界的高鐵

串聯島嶼南北的高鐵工程，包括土木工程、軌道工程、基地設施工程、車站建築工程及核心機電系統等，台灣高鐵有賴許多幕後英雄，其中更大量借助國際資源的協力與經驗分享。

參與高鐵興建工程的國內外承商超過4,000家，從事工程、設計、監工的工程師超過5,000人，總計興建階段有來自26國家的專業人士離鄉背井，協助台灣高鐵。

高鐵全線350公里的土木建築、橋梁、隧道、車站、維修基地等，僅耗時4年9個月即完工。探索館提示了相關的工程法，也呈現各國文化的特色，如德商與大陸工程聯合承攬了最長的八卦山隧道（7,357公尺）工程，在施工期間就請來一尊芭芭拉女神，庇佑工程順利。參與林口隧道貫通工程的日本營造商，會灑酒和鹽來祭拜山神，並有保存貫通石的傳統。探索館不忘分享這些多元文化的故事，這些紀念品也入庫高鐵的文物收藏。

在探索館另一方的角落，展示了各國工程師的安全帽，外籍工程師在台工作時的工作證、健保卡等，泰籍勞工在宿舍區一定會擺放的泰王、王后照片，都是高鐵建造過程中不可抹滅的歷史。

台灣的高鐵很台灣，也很國際。在興建過程中有多國的參與，讓台灣營建廠學習到新興技術與工程管理概念，在技術面，各國人才的專業如何融會，共同解決問題，這樣的發展情境，很適合台灣走向國際，與國際分享交流，與世界對話。

對環境、文化多了一份守護的用心，台灣高鐵公司投入復育台灣特有種鳥水雉的棲地。 （潘桐錫攝）

Going the Extra Mile

高鐵的服務，也深富台灣的人情味。率先提出的「乘車引導」，協助單獨旅行之長者在車站閘門的引導。鄒衡蕪解釋，這類的服務多在航運，在軌道業比較少見，在國外也多需額外付費才有，但台灣高鐵視乘客為家人，總想為他們多付出一點。

出門在外，總是會有不小心遺失重要物品，台灣高鐵以「going the extra mile」的理念，協助旅人找到珍貴的遺失物。她舉了曾經有一名考生將重要的應考資料忘在高鐵上，因為時間緊迫，高鐵同仁以特別急件處理，在兩小時內送到乘客手中，這是服務外的多一點貼心。

不只對人，對環境、文化的守護，也多了一份用心。在台灣高鐵探索館內可看見台南官田的水雉保育事蹟。興建過程才發現原訂路線會經過台灣特有種鳥水雉的棲地，台灣高鐵公司為此與當地縣政府、在地鳥會共商因應，林務局出了11公頃的地，高鐵投入6,000萬經費，進行人工棲地的復育，讓這當初僅有50隻瀕危的水雉有了新的棲地，到今日已有2,600隻左右；國際知名生物學者珍．古德曾二度到訪，肯定其生態保育成果。

還有跟常民生活相依的大樟樹，是在地居民信仰的寄託，位在新竹段的原規劃路線上，台灣高鐵公司也透過與居民溝通，為老樹將路線稍做偏移，讓大樟樹繼續伴著居民生活。

一步一腳印，歷史的軌跡

台灣高鐵探索館是為了慶祝2017年高鐵通車十週年而開館，但高鐵文物的徵集是首任董事長殷琪就念茲在茲，從興建期就開始，收藏整飭起台灣高鐵的一步一腳印，並將之展示出來，讓大家對高鐵有更深度的認識。

探索館之外，更不容錯過位在高鐵台南站外的花魁車地景公園。

日本是高速鐵路的原創國，新幹線「0系」車是世界第一款高速鐵路列車。目前，全世界僅有兩台0系車在日本國外，一台日方捐贈給大英鐵路博物館，另一台則是在台灣。鄒衡蕪說：「我們這台更特別，它是高鐵興建期間，日方送到台灣，做為協助探測路線界線、檢測軌道及路徑淨空等測量工作的『限界測量車』。為了探測是否與周圍維持適當距離，車體內外都裝設了許多探針，像極了江戶時代的花魁在髮上插飾繁複的髮簪，因此被暱稱為『花魁車』。」任務完成後，花魁車留在台灣，經過整修，如今展示在高鐵台南站外，成了不只是收藏，還述說著與台灣特有的緣分。

2027年，台灣高鐵將迎來通車20年的里程碑，「高鐵的新車已在日本製造中，是以日本最新的N700S做為參考車型，預計在2026年出廠來到台灣，2027年加入營運的行列。」鄒衡蕪說，新世代的列車也將持續奔馳在台灣的土地上，發掘更多台灣的故事。