快訊

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

鐵博誕生、持續前進 一座國家鐵道博物館之必須

聯合新聞網／ 台灣光華雜誌
(林旻萱攝)
(林旻萱攝)

【圖／文】台灣光華雜誌

人類對於能動的巨大機械，似乎總有一股本能性的喜愛，如汽車、飛機，或仰賴著軌道縱橫來去的火車。

能載運著大量的人與貨物長途來去的火車，也被認為是現代文明的重要標記，是當代人類日常文化的重要表記。

而為了留下記憶，也讓歷史能有所憑依，台灣終於有了一座國家級的鐵道博物館。

座落在台北信義區，毗鄰松山文創園區的國家鐵道博物館（簡稱鐵博），前身是建成於日治時期1935年，專責鐵路車輛維修的台北機廠。2013年，由於機廠遷至桃園富岡而功成身退。

廣達17公頃的偌大園區，2015年指定為國定古蹟，並決定全區保留。歷經九年的籌備，將年滿90載的工業遺址華麗轉身，於今（2025）年7月第一階段正式對外開放。

國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰感慨萬千：「雖然比國外晚上很多年，但是（鐵博）有了政府的支持，也有民間願意回饋。可以說整個建館過程，是由下往上推動而成，讓政府也更願意把古蹟做更有意義的展示與處理。」

從大學時代鐵博仍是台北機廠時期就結下緣份的鄭銘彰，是談起火車眼裡有光的資深鐵道迷。 (林旻萱攝)
從大學時代鐵博仍是台北機廠時期就結下緣份的鄭銘彰，是談起火車眼裡有光的資深鐵道迷。 (林旻萱攝)

由下而上的鐵道文化運動

鄭銘彰與鐵博的綿長緣份，恰恰好也說明了博物館的來之不易。最早，那是鐵博仍是台北機廠的時代，還在台大圖資系就讀的他，就曾因為作為火車社成員，出於好奇欲參訪而前來叩門。

由於鐵道，攸關技術，也涉及交通、運輸等議題，戰爭、戒嚴時期亦被視為絕對機密。

但對於說起火車就會兩眼放光的鐵道迷來說，鐵道同時也是引發人童心，供人遊戲、能得到樂趣的遊園地。恰好在大學時躬逢解嚴、野百合學運等盛事，壓抑已久的民間能量瞬間爆發，當時的社會氛圍，「沒有什麼不可以研究的。」鄭銘彰回憶。

出於對鐵道文化的嚮往，以及鐵道大國如英國、日本提供的範型，讓這批鐵道迷從個人的嗜好研究，開始成立專業的民間組織。

作為中華民國鐵道文化協會的創始元老，鄭銘彰直言：「鐵道的詮釋權，為什麼只能掌握在政府、鐵路單位手上呢？」而台北機廠這座規模最大、保留最完整的工業遺址，也成為他們甘願被稱之「文化恐怖份子」，也要積極搶救保留的對象。

而後，他因緣際會踏入體制內，成為繼鐵道文化研究者洪致文之後，鐵博籌備處的第二任主任。一路參與鐵博館的誕生、籌備、規劃，這「挖坑給自己跳」的過程，正是「自業自得。」鄭銘彰大笑認栽，甘之如飴。

鐵博的展覽先由軟性的人文基調開始，再一步步深入技術硬底的核心。 (林旻萱攝)
鐵博的展覽先由軟性的人文基調開始，再一步步深入技術硬底的核心。 (林旻萱攝)

由人文開場，走入技術核心

或許每個鐵道迷心裡，都有一座憧憬的理想型存在。如就屹立於約克車站旁，收藏規模世界最大的大英鐵道博物館；或是前身為日本國鐵梅小路機關區的京都鐵道博物館。話說回來，台灣的鐵博有何特出之處？

首先，由台北機廠轉身的歷史意義，就足以讓台灣鐵道迷感到引以為豪。但也絕不僅止於此。從常設展內細細針對鐵道相關的音樂、影視、攝影、文學作品，逐一爬梳，當看見翁倩玉主演的《真假千金》、美黛〈飛快車小姐〉的黑膠唱片，又或是鐵道攝影家古仁榮的〈奔馳於稻田中的黑頭仔，稻草人默默地送它〉，還有就任職於鐵路局的詩人錦連，在鐵路局用紙上信手寫下的詩作〈重量感〉⋯⋯先由訴諸集體記憶的軟性文化論述，來喚醒大眾的深處悸動。

繼而踏入「柴電工場」，大陣仗的火車，重現往日榮光地展示於眼前，修復細節也如鄭銘彰說：「對資訊正確的要求、塗裝的正確表記，包含顏色、符號、數字、字體、字級的還原等等。」均合乎作為一所專業博物館念茲在茲的細節講究。

而就算並非鐵道迷，雄偉宏大廠房的另一頭，還有那難得一見，形式糾結複雜的火車部件展示，其機械時代的力與美更是直入於心。

經考證後修復的初代莒光號，有著白底淺藍色啞鈴型塗裝，寬敞的座位、大面積的開窗、雙層窗簾等細節，在當年可比今日的高鐵商務艙。 (林旻萱攝)
經考證後修復的初代莒光號，有著白底淺藍色啞鈴型塗裝，寬敞的座位、大面積的開窗、雙層窗簾等細節，在當年可比今日的高鐵商務艙。 (林旻萱攝)

博物館的任務與企圖

鐵博的任務與企圖，不會只停留在平面的展覽上。

舉凡向泰國政府回購，1964年由台北機廠所製造、1965年外銷的守車（掛在貨運列車最後方，供給列車員監看、瞭望的小型車廂），車身上還有著「Taiwan」的字樣，象徵著當年台灣製造的榮光。以及由JR東日本公司慨然相贈，1970年代所製造的臥車，因此彌補了未能留下台灣同年代所生產的臥車遺憾。

與此同時進行的，還有鐵道職人口述歷史的採集工作。藉由訪談八、九十歲的耆老，並出版成冊《他們的鐵道時代》。從前輩與鐵道相濡以沫的一生，構築出相互呼應的集體歷史記憶，也讓技術、文化得以傳承與延續。

「在人文歷史的論述上，我們希望盡可能做得深層。」鄭銘彰說。唯有以國家級博物館之名，才有辦法將調查、研究、典藏等基本工作，做得透闢如斯；甚至藉由公開向民間募集相關文物，引起迴響；又獲藉典藏之機，擴大與國際鐵道組織的連結與交流。

目前僅有1/4空間開放的鐵博，仍有超過七成的面積尚待修復，但階段性的新頁已足夠吸引大眾的眼球。這博物館，仍在以國家之名的軌道上持續前進，再來的蛻變，值得期待。

修復後的藍皮列車精神抖擻地行駛在國家鐵道博物館園區內，不同世代的鐵道記憶重新被喚醒，代代傳承。 （林旻萱攝，馬英凱設計）
修復後的藍皮列車精神抖擻地行駛在國家鐵道博物館園區內，不同世代的鐵道記憶重新被喚醒，代代傳承。 （林旻萱攝，馬英凱設計）

台灣光華雜誌

追蹤

延伸閱讀

德陽三星堆博館 帶你走進古蜀世界

趨勢觀察／華碩董事長施崇棠：打造國家級 AI 戰略

穿古裝免費參觀！中台世界博物館《雲裳萬象》邀你11/4-9夢迴大唐

高雄澄清湖大公園成形獨缺「原住民博物館」 原址荒廢8年未動工

相關新聞

用紀錄片展現台灣精神 《造山者──世紀的賭注》

2025年夏天，一部沒有華麗包裝，卻以真誠平實打動人心的紀錄片《造山者──世紀的賭注》在台灣上映，不到三個月，票房已突破三千萬，並持續創下佳績，躍升台灣紀錄片史上的前五名。這部紀錄片跨越世代與領域的鴻溝，觸發民眾對這片土地的情感。無論是科技界的重要CEO、產業先驅，或是一般觀眾，都在這部影片中看見了台灣半導體的起源、艱辛過程，以及展望中的未來新局。 由金馬獎導演蕭菊貞耗時五年拍攝的《造山者》，走訪台灣科技業的傳奇人物，從歷史縱深出發，探討台灣半導體產業的發展軌跡。

古蹟．漁港．藝術季 頭城老街

宜蘭頭城被稱為開蘭第一城，僅600公尺長的老街，卻是全宜蘭文化資產密度最高的老街；五漁港造就的海洋文化，在老街匯聚。 時勢變遷，頭城從沒落到振興，農曆七月聲勢浩大的頭城搶孤、邁入第十屆的頭城老街文化藝術季、逐年湧入的衝浪客與新住民，讓頭城展現了多元又平靜，熱鬧又穩重的風貌。

金黃閃耀的浪漫山城 絢燦與質樸並存的九份

你心中的九份是什麼模樣？ 是石階旁高掛紅燈籠，摩肩擦踵的熱鬧？還是有著動畫《神隱少女》相似場景的奇幻？也許是電影《悲情城市》裡的淒美？又或是夜晚遠眺海上漁火的靜謐？九份這座曾因淘金採礦而繁盛的山城，幾經起落，仍不斷吸引人們在此駐足、定居。九份的美，千變萬化，一百個人就可以說出一百種迷人的樣貌。

鶯歌陶鄉見學 流轉兩百年陶瓷路

燒製陶瓷是一種古老的民生技藝。英國陶瓷藝術家艾德蒙．德瓦爾（Edmund de Waal）走訪東西瓷鄉，將歷代瓷器背後糾結的歷史脈絡，以及眾人的風靡與狂熱，寫成了《白瓷之路》。 台灣，足以名列世界陶瓷重鎮行伍中，是有「台灣景德鎮」別稱的鶯歌。雖然沒有什麼傳奇或戲劇性的過往，但她，也有屬於自己的故事。

茶路新生 坪林老街的世代接力

茶文化自東方啟程，隨著海風一路西行，不僅改寫了世界經貿的版圖，也悄悄滲入各國的語言。凡是「茶」發音近似tea的地區，多半承接自福建、台灣的出口路線，受到閩南語「tê」的影響。 曾經，台灣茶馳騁國際市場，開啟了屬於這座島嶼的「大航海時代」，島上許多城鎮因茶而興盛，名聲隨香氣遠播。

支線直達，復刻經典 租火車，等你上車

若是租車旅遊，可以租腳踏車、機車、汽車，你知道火車也可以租呦？ 旅行社、鐵道社團，還有政府機關可以向台灣鐵路公司（以下簡稱「台鐵」）「租」火車。 台鐵為饗鐵道迷，提供蒸汽火車等特殊車種，行走在平溪、內灣等支線，甚至停靠在一般列車不會停靠的車站，成為鐵道上的特殊風景。不用「趕火車」，專門列車還會「等遊客」上車，火車經過之處，就像明星一樣，鎂光燈不斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。