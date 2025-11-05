快訊

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

台鐵的老祖厝 國立台灣博物館鐵道部園區

聯合新聞網／ 台灣光華雜誌
(林旻萱攝)
(林旻萱攝)

【圖／文】台灣光華雜誌

自北門高架橋拆除，與台北北門郵局正對的國立台灣博物館鐵道部園區，乍然露臉。

這座有著紅磚牆、白仿石砌的古典建築，是台灣鐵路公司的老祖厝，目前交由台灣博物館經營。2020年，修復後的老建築華麗轉身，正講述著台灣現代化歷程中，扮演重要角色的鐵道故事。

造型特出的八角樓，有著中央中空的八角柱與相接的放射狀屋梁，均是鋼筋混凝土，是當時先進的建築工法。由於彼時興建是作為男廁使用，八個小便斗就環繞在中央的八角柱周圍。 (林旻萱攝)
造型特出的八角樓，有著中央中空的八角柱與相接的放射狀屋梁，均是鋼筋混凝土，是當時先進的建築工法。由於彼時興建是作為男廁使用，八個小便斗就環繞在中央的八角柱周圍。 (林旻萱攝)

建築百科全書

雖然人去樓空的建築群一度閒置，但瑰麗又古典的空間，其實常入鏡影視作品中，李玟的〈DiDaDi〉、《牯嶺街少年殺人事件》、《波麗士大人》、《宅變》都在此取景。

並且，隨著近年古蹟修復的風潮，2007年被指定為國定古蹟的鐵道部，共有著廳舍、食堂、八角樓、電源室、工務室、戰時指揮中心，以及外圍的機器局東側圍牆等共計「6+1」座建築。

雖說，坊間早已不乏古蹟修復後再利用的場域，但如鐵道部這般以建築多樣性者，仍屬少有，「就像建築教科書一樣，就算不能說『百科』全書，應該也有『十科』了吧。」台博館展示企劃組研究助理馮佳福開玩笑地說。

2020年修復完成的園區重新對外開放，豐富的建築語彙，自然成為遊客來訪的重要看點。

台博館鐵道部助理馮佳福（左）及洪煒茜（右） (林旻萱攝)
台博館鐵道部助理馮佳福（左）及洪煒茜（右） (林旻萱攝)

召喚共感的鐵道地景

鐵道部為何設立在此？與台北城發展有著莫大關係。起先是被稱為「台灣最早的竹科」的清代機器局設立在這，而當時的市街多集中於城西的萬華、迪化街一帶，1920年，正位於城市中心的北門，包含了鐵道部、北門郵局，聚集於此，此處，「正是當時科技最高、最發達的地方，這也是台灣現代性、歷史發展進程對應的重要空間點。」馮佳福說。

在展覽上，除了最重點的「鐵道文化常設展」，展出不同等級的車廂、車站月台、交通號誌、票券、驗票剪、號誌機、閉塞器，甚至運行圖等文資。

二樓展間，以微縮比例1/80出現的「鐵道動態模型展區」，是一大亮點。

模型的街景試圖拉回到蒸汽火車的末代，柴油車過渡到電氣火車的時代。「我們試圖在不同區域放入不同的故事。」參與規劃動態模型展區的台博館鐵道部助理研究員洪煒茜說。

整個展區其實融貫了20世紀台北車站周邊的城景，有台灣第一座扇形車庫，偌大的站前公車月台，以及中華商場及天橋等。這些早已消失的歷史場景，除了讓老台北人會心一笑，跟著軌道往來運行的列車，在引人驚嘆之餘，召喚起所有人的生活共感。

台灣光華雜誌

追蹤

延伸閱讀

德陽三星堆博館 帶你走進古蜀世界

穿古裝免費參觀！中台世界博物館《雲裳萬象》邀你11/4-9夢迴大唐

街友為逃票把台鐵站員推落五權車站鐵軌 中檢今依殺人未遂起訴

高雄澄清湖大公園成形獨缺「原住民博物館」 原址荒廢8年未動工

相關新聞

用紀錄片展現台灣精神 《造山者──世紀的賭注》

2025年夏天，一部沒有華麗包裝，卻以真誠平實打動人心的紀錄片《造山者──世紀的賭注》在台灣上映，不到三個月，票房已突破三千萬，並持續創下佳績，躍升台灣紀錄片史上的前五名。這部紀錄片跨越世代與領域的鴻溝，觸發民眾對這片土地的情感。無論是科技界的重要CEO、產業先驅，或是一般觀眾，都在這部影片中看見了台灣半導體的起源、艱辛過程，以及展望中的未來新局。 由金馬獎導演蕭菊貞耗時五年拍攝的《造山者》，走訪台灣科技業的傳奇人物，從歷史縱深出發，探討台灣半導體產業的發展軌跡。

古蹟．漁港．藝術季 頭城老街

宜蘭頭城被稱為開蘭第一城，僅600公尺長的老街，卻是全宜蘭文化資產密度最高的老街；五漁港造就的海洋文化，在老街匯聚。 時勢變遷，頭城從沒落到振興，農曆七月聲勢浩大的頭城搶孤、邁入第十屆的頭城老街文化藝術季、逐年湧入的衝浪客與新住民，讓頭城展現了多元又平靜，熱鬧又穩重的風貌。

金黃閃耀的浪漫山城 絢燦與質樸並存的九份

你心中的九份是什麼模樣？ 是石階旁高掛紅燈籠，摩肩擦踵的熱鬧？還是有著動畫《神隱少女》相似場景的奇幻？也許是電影《悲情城市》裡的淒美？又或是夜晚遠眺海上漁火的靜謐？九份這座曾因淘金採礦而繁盛的山城，幾經起落，仍不斷吸引人們在此駐足、定居。九份的美，千變萬化，一百個人就可以說出一百種迷人的樣貌。

鶯歌陶鄉見學 流轉兩百年陶瓷路

燒製陶瓷是一種古老的民生技藝。英國陶瓷藝術家艾德蒙．德瓦爾（Edmund de Waal）走訪東西瓷鄉，將歷代瓷器背後糾結的歷史脈絡，以及眾人的風靡與狂熱，寫成了《白瓷之路》。 台灣，足以名列世界陶瓷重鎮行伍中，是有「台灣景德鎮」別稱的鶯歌。雖然沒有什麼傳奇或戲劇性的過往，但她，也有屬於自己的故事。

茶路新生 坪林老街的世代接力

茶文化自東方啟程，隨著海風一路西行，不僅改寫了世界經貿的版圖，也悄悄滲入各國的語言。凡是「茶」發音近似tea的地區，多半承接自福建、台灣的出口路線，受到閩南語「tê」的影響。 曾經，台灣茶馳騁國際市場，開啟了屬於這座島嶼的「大航海時代」，島上許多城鎮因茶而興盛，名聲隨香氣遠播。

支線直達，復刻經典 租火車，等你上車

若是租車旅遊，可以租腳踏車、機車、汽車，你知道火車也可以租呦？ 旅行社、鐵道社團，還有政府機關可以向台灣鐵路公司（以下簡稱「台鐵」）「租」火車。 台鐵為饗鐵道迷，提供蒸汽火車等特殊車種，行走在平溪、內灣等支線，甚至停靠在一般列車不會停靠的車站，成為鐵道上的特殊風景。不用「趕火車」，專門列車還會「等遊客」上車，火車經過之處，就像明星一樣，鎂光燈不斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。