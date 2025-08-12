夜釣一「夏」 基隆鎖管季

【圖／文】台灣光華雜誌

東北角海域的鎖管，佔全台灣產量的七成以上，邁入第21年的基隆鎖管季，也成為夏日漁業季的品牌。吹著沁涼海風夜釣，大啖盛產時鮮，探訪十多處漁港風情，享受台灣特有的豐富一「夏」。

「如果你釣到人生中第一尾海魚，你第一件事要做什麼？」華倫號船長陳致豪問著前來體驗夜釣的遊客們。

是先放好釣竿？先解魚？都不是。「當然是先拍照啦！」

每年六到九月是台灣鎖管產量最豐富的時期，除了澎湖、南方澳，七成以上的產量集中在東北角海岸。

2005年呼應政府「一鄉一特色」的政策，基隆市政府推出第一屆鎖管季，至今已舉辦20年，帶動以鎖管為主題吃喝玩樂的風潮。

廖正信說，如何辨別鎖管，可以伸出一隻手來，對比鎖管胴體的長度，尾手指就是咪咪卷；食指尖到拇指尖的距離稱為小卷；手指加上巴掌大小的稱中卷；透抽約是前手臂長；而砲管則是前手臂加手掌的長度。

什麼是鎖管？

研究鎖管超過27年的國立台灣海洋大學海洋科學與資源學院院長廖正信指出，台灣的土地面積只佔世界的萬分之2.77，但台灣的海洋生物多樣性卻佔了全世界的十分之一，以鎖管為例，全球約有49種鎖管，台灣發現的鎖管物種就高達三屬10種。

鎖管與花枝、魷魚有什麼不同？廖正信從生物課的分類法「界門綱目科屬種」講起，他提供最簡單的方式來辨別。

學術界將鎖管分為劍尖槍鎖管、杜氏鎖管等，但對漁販而言，為了要區分價格會另取名字，方便辨別。最大隻、40公分以上的叫砲管；20～40公分長的叫透抽；15～20公分叫中卷，再過來15公分以下是小卷；小小隻、約2～7公分的叫咪咪卷，通常做成鎖管XO醬的主要材料。因此，市場中聽到的咪咪卷、小卷、中卷、透抽與砲管，其實都是鎖管，只是體型大小不同而已。

鎖管產量呈現週期性

入夜之後，東北角沿岸經常可見漁火點點，就是在捕具趨光性的鎖管。

廖正信根據1960年至今的漁業統計年報數據指出，鎖管的年產量，呈現15~20年週期性的高與低，但產量低的週期，拉得越來越長。例如從1997年達到產量的高峰28,402公噸，自此產量逐年下滑，直至2004年產量再回升。

1997至2003年間，產量銳減的原因之一是1997～1998年有一個超級聖嬰（指東太平洋海水異常升溫的現象），更可怕的是，聖嬰年結束後，是反聖嬰年，全球海洋環境連續有三到四年面臨大規模異常動。由於聖嬰現象越來越頻繁，廖正信說，學術界有句話說「Abnormal is normal」，就是指不正常的現象太頻繁都變正常了。

原因之二是中國經濟起飛，中國在東海大肆搜捕鎖管，也會影響台灣的捕獲量，中國2003年沿岸只有兩艘光誘敷網船，2007年已增至130多艘。

台灣2018年產量甚至不到5,000公噸。

有人建議應該像櫻花蝦一樣，採取配額制，由政府限制捕捉鎖管的數量。

但廖正信採取保留的看法。他認為，頭足類生物與人類不一樣的地方，就是頭足類出生後，就只是拼命吃，拼命長大，活得越久，長得越長。但人類長到某一個階段，就不會再長高。

「如果你不利用它，它也是死掉。」他建議，反而要保護好它的產卵場，才是治本之道。

每年黑潮流到陸棚邊緣時，會隨著海底地形的變淺，形成地形性湧升，湧升會把海底下的營養鹽給擾動起來，北方三島成為一個很好的漁場，也是鎖管重要的產卵場。

漁業署2019年頒布的「鎖管棒受網漁業管理辦法」，趁著鎖管產卵高峰的春、秋兩季，在北方三島各實施一個月的禁漁期。從數據可以看出，禁捕實施後，2019年產量開始止跌，並有些許回升。

基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀認為，鎖管季已成為代表基隆漁業文化的品牌。

鎖管季推陳出新

2011年從漁業署回到基隆市政府服務的產業發展處處長蔡馥嚀，舉辦了每年的基隆鎖管季，也見證了漁撈量衰退的15年。

蔡馥嚀指出，由於捕撈技術的成長，帶動單位努力漁獲量（即漁獲率）的增加，但嚴重的是中國越界捕魚，他們使用底拖網捕撈蝦子、螃蟹的時候，卻同時把其他生物的棲地跟繁殖地都「刮」壞了，尤其將底棲性的魚苗破壞殆盡，讓鎖管幼苗沒有機會慢慢長大。

影響所及，鎖管季帶客出海的娛樂漁船，不論是夜訪鎖管或是夜釣體驗，可能「摃龜」。

為了減少遊客失望的情況，鎖管季陸續推出漁村走讀、海釣學院，讓民眾走進漁村，了解漁村的生活、誘捕鎖管的棒受網漁船的構造，順便「機會教育」，捕到鎖管是幸運，要為漁夫開心，客人也開心。如果沒有捕到鎖管，也不用擔心，可以吃船長事先準備好的鎖管米粉。

蔡馥嚀說，漁民們流傳著一句俗語：「敢允人山頂一隻豬，毋敢允人海底一尾魚」。也就是說可以保證在山上抓到一頭野豬，但沒有辦法保證，今天一定可以抓到海裡面的一條魚，反映漁夫靠天吃飯，競風頂浪，跟海浪抗搏的生態。

華倫號船長陳致豪進行新手教學。他強調，不一定要專業釣客，親子、女孩子也可以體驗。

鎖管季帶動漁業的轉型

基隆鎖管季的亮點之一「新手體驗釣」，連釣具都不用帶，只要人來就好，船家就會幫遊客準備魚餌、釣竿，甚至是冰塊。

漁船可以兼營娛樂漁船，來自1991年「漁業法」的修訂，蔡馥嚀說，鼓勵漁船轉型是最早的出發點。到了第二代經營娛樂漁業的業者，從海釣舒適度考量去造新的船。第三代則結合了海釣加遊艇的模式，遊艇內有吧檯、唱卡拉OK的交誼廳，業者也發展出多元的體驗吸引客人，例如潛水或是登上基隆嶼的行程，也可以包船，開夜釣派對，由船家準備基隆在地的海鮮特產，標榜海上無菜單私廚自助餐或是BBQ現釣料理。

她認為，這些原本只會捕魚、釣魚的大男人們，或是接下父執輩衣缽的漁二代，以前只會拿魚竿，後來學習拿起麥克風，令人感動，尤其是白天在滿是階梯的基隆嶼燈塔步道跑上跑下；晚上開著船，搭載著夕陽晚霞班、午夜星空班、海上日出班的客人，欣賞北海岸不同時段的美景，帶出鎖管季成為代表基隆城市意象的特色。

華倫號船長陳致豪便是漁二代轉型的代表。他的父親陳明欽七歲開始捕魚，後來面臨漁業資源減少，陳致豪力勸父親轉型，推出新手釣的行程，由經驗老到的老船長負責開船，用魚群探測機找魚、追魚，針對白帶魚、鯖魚、鎖管等不同的特性，準備不同的魚具與魚餌。

陳致豪說，夏季東北海岸浪較小，很適合客人體驗休閒夜釣，不同季節有不同魚種，例如四到六月有鯖魚、竹筴魚、飛魚、尖梭魚；接下來主力就是鎖管；七到十月同時也是白帶魚季，八、九月有三點蟹，燈一照就會笨笨地浮起來。

有些小朋友吃過魚，卻沒有看過活魚，夜釣成為父母讓孩子體驗「海海人生」的場域。不小心釣到有刺的河豚，戳它一下會鼓起來，就像憤怒鳥，女客人會覺得河豚特別可愛；另有胸鰭的飛魚，將翅膀拉起來拍網美照，很受客人歡迎。

日籍的大江榮年參加新手釣的遊程，其實是專業釣客的他，果真比其他客人「高竿」，一晚上釣上十多隻尖梭、鰹魚、竹筴魚。他說，日本只有夜釣squid（魷魚），台灣夜釣的魚種多很多。

蔡馥嚀說，曾有一年，世界年輕廚師菁英賽決賽在基隆，來自26個國家的冠軍菁英廚師，一下飛機，就安排他們去夜釣，然後凌晨訪視崁仔頂漁市場。各國的廚師覺得很不可思議，因為外國通常都是在大白天釣魚，陽光、沙灘、比基尼，很少有夜間的體驗活動，而且晚上出去，海上還那麼熱鬧，釣起白帶魚閃閃發亮，令人驚豔。

棒受網漁船用燈光將鎖管誘入網內，再進行捕獲作業。（基隆市政府產業發展處提供）

亮不亮有關係

早期台灣捕鎖管是用焚寄網（又叫做「火罾仔」，罾就是魚網）。晚上抓鎖管的時候，需有一至三艘的火船去誘集魚群；另外有二艘用以撐開網具來捕魚的「罟船」。

這麼費人力的漁法，1955年，基隆市八斗子漁民杜仁平加以改良，用集魚燈替代燈船或是火船，兩艘罟船以兩根竹竿伸出去的網子代替，就是現在的棒受網漁船。

棒受網漁船一度陷入「誰比較亮」的惡性競爭。尤其是剛開放漁民可以兼營娛樂漁業的時候，船主希望他的釣客能夠釣到更多的鎖管，於是增加燈光強度。競相增加燈光強度的結果，卻超出主機發電量負荷，不時傳出火燒船的事故。

廖正信曾做過統計，東北角的棒受網漁船平均每艘船有36盞燈，但西南海域、澎湖或是南部平均只有17盞，可見在東北角海域競爭之激烈。

趨向環保、永續的漁法

其實，集魚燈有改良之法。

廖正信先說起一個故事，他的學生晚上到海上做燈火漁船的鎖管實驗，回來後曬傷，家長以為孩子騙人，晚上做實驗，為什麼會曬傷？原來燈火漁船上的鹵素燈含有紫外線。

若用可以控制波長，不會有紫外線的LED燈代替，加上LED燈的用電量是鹵素燈的50分之一，學界便一直在研究LED燈替代的可能性。

「但LED燈的指向性很高，因此必須做成牆面的面板，才能發揮集魚的效用。一旦風大，LED燈牆就像一扇帆，被風吹著走，讓船長無法控制方向。」廖正信說，因此目前LED燈只能用在抓秋刀魚的大型船，用於沿近海漁船的LED燈還需要再改良。

然而，燈火漁船用燈光集魚，不會誤捕其他物種，再說它不像托網漁船會破壞棲地，只要改善燈光消耗大量能源的問題，棒受網漁船不只是友善漁法，還是真正環保永續的漁法。

鎖管在營養位階的生態系裡，位於中間位置，扮演重要的能量傳遞角色。廖正信想起，曾經隨船出海做研究，晚上肚子餓了，船長把剛撈上來還是透明的鎖管，直接煮來吃，「哇，那個鎖管是甜的，真的好吃。」大自然有此恩賜，就要好好享用。