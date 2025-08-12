尋找阿抹，遇見鯨喜 拜訪太平洋抹香鯨π計畫

【圖／文】台灣光華雜誌

七月初，台灣賞鯨的線上社群幾乎三兩天發出「鯨」快報，從花蓮港出海的賞鯨船屢屢傳回：三年未見的夢幻鯨種「虎鯨」來到台灣東部海域，而抹香鯨家族幾乎快變成日常款，還有抹香鯨寶寶主動靠近船身，連超少見的「朗氏喙鯨」都來報到，是來響應台灣的夏日盛會嗎？

船隻徐徐駛出花蓮港，奔向浩瀚的太平洋。船上的遊客壓不住心裡隱隱的悸動，更懷抱著對暱稱「阿抹」（抹香鯨）的期待。笑稱自己當年連搭牛車都會暈車的「花蓮縣福爾摩沙協會」創辦人廖鴻基，每一趟出海總是爬上賞鯨船最高點，用望遠鏡眺望無際的海洋，尋找浮上海面換氣「噴風」的抹香鯨。

不同於一般只在三浬範圍內、約兩小時的賞鯨行程，這是遠到12浬海域的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」的五小時航程。從2023年首航，每一次出航重點在尋找來台灣度冬的抹香鯨，同時也收集、記錄在東岸海域出沒的鯨豚品種、位置、聲音，用數據佐證，台灣是有擁有豐富鯨豚資源的國家。

廖鴻基是「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」發起人，計畫執行至今，已證實，有數個抹香鯨家族，每年都會來到台灣的海域。(多羅滿賞鯨提供)_

遇見．抹香鯨

聊起鯨豚可以滔滔不絕，無斷句的廖鴻基，曾是職業討海人，他說起在台灣東部沿海捕魚的日子，船邊經常有鯨魚、海豚為伴，只是無論過程多麼精彩，回到岸上告訴陸上的朋友，大家始終不相信台灣海域有鯨豚，總認為鯨豚是「舶來品」。起心動念，他在1996年用捕漁船當工作船，組織了「台灣尋鯨小組」，出海觀察，「果然在那30個航次，兩個多月的觀察，發現率高達92.4%。」

1997年廖鴻基開始推動賞鯨活動，並在1998年創辦「黑潮海洋文教基金會」，推廣生態旅遊，培訓解說員，並與商業賞鯨船合作，把海洋教室直接搬到甲板上。花蓮成為台灣賞鯨活動的創始地，日久，船長們相互通報鯨豚蹤跡的機制也成熟，「常常兩小時的賞鯨航班，在一小時內就能看完離岸五浬內的沿海基本款，如飛旋海豚、熱帶斑海豚及花紋海豚等。」富冒險精神的船長們開始向外探索，還有哪些鯨豚在台灣的領海內生活著，「在2018年之後，抹香鯨的發現率節節高升。」

抹香鯨和大翅鯨是國際上對大型鯨的共同認知，「如果你的海域擁有這兩種鯨魚，那就可以大聲說，我們是擁有全球一流海洋生物資源的國家。」廖鴻基解釋。大翅鯨的習性是貼著陸棚做長途遷徙，比較容易被觀察與研究，台灣的恆春海域曾經被大翅鯨選作冬季的休息場；但過去無限度的捕殺，使台灣鄰近海域的大翅鯨可說已滅絕。但是，在深海活動的抹香鯨是神祕的存在，人們對其了解與研究尚粗淺，若台灣能提出抹香鯨在所屬海域出沒的證據，勢必能引起國際的關注，進而吸引更多國際學者、友人為抹香鯨而到訪台灣。

海幫手們把收音麥克風深入水下，收錄鯨豚的聲紋。（海幫手游原煥攝）

π計畫誕生

鑒於黑潮海洋文教基金會業務已達飽和，但鯨豚調查的任務刻不容緩，行動力超強的廖鴻基迅速成立「花蓮縣福爾摩沙協會」，執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，預計以三年的時間，計540小時的航程，與多羅滿賞鯨公司合作；並從民間募集各領域專長的「海幫手」，記錄每一次出海資料，包括平面影像、動態攝影、空拍及水下的紀錄，GPS定點、工作船的航跡，還利用水下麥克風，收集鯨豚的聲紋資料，尋找抹香鯨的身影，建立起鯨豚觀測的數據資料。

「牠們每年來我們的海域來拜訪，而我們一直都沒有回應，這是沒有禮貌的，應該回訪。」廖鴻基幽默地說。

而以「π」命名，其含意有三，其一是抹香鯨舉尾深潛時，露出海面的鯨尾似「π」的圖案；其二是數學符號的「π」，圓周率是無限不循環的數字，象徵海洋的無窮盡；其三是台灣東部面對太平洋，海底地形剛好形如π字狀，台灣本島為π字的上緣，東南向伸出的呂宋群島為π的一隻腳，東北向伸出的琉球群島為π的另一隻腳，黑潮流過π的內緣，引發湧升流，形成大洋生態區。這海域裡每年有定期的大洋洄游生物來訪，π的兩隻腳張得開開的，象徵著我們始終張開雙臂，迎接牠們，廖鴻基解釋。

從民間募集各領域專長的「海幫手」，記錄每一次出海資料，包括平面影像、動態攝影、空拍及水下的紀錄，GPS定點、工作船的航跡。(多羅滿賞鯨提供)

旋轉、跳躍，不停歇

賞鯨船駛出花蓮港，不出半小時，就在望遠鏡裡探見第一批路過的飛旋海豚，牠們乘著浪，旋轉著身子，躍出海面，游行速度驚人的快，只有錄影或連拍才能將牠們的身影留在相機裡。

每次船行出海遇到鯨豚群，牠們會在船邊追逐、跳躍，總讓賞鯨的船客們興奮地驚呼連連。「因為船隻機械動力帶動的水流，牠們很喜歡靠近船邊來搭乘這個水流。」廖鴻基解釋，還有鯨豚會浮窺，將頭部以垂直的方式浮出水面，窺看周遭的環境狀況；或是躍身擊浪，像在玩耍般每次都激起大量的水花；而當鯨豚要下潛到較深的水域時，會做出舉尾的動作，像抹香鯨一次下潛可以憋氣達30分鐘之久，因此有人比喻，當抹香鯨舉尾的時候，就是說再見的時候。

觀察這些鯨豚的肢體語言，驚喜又可愛，人們也總愛將之擬人化，感覺與牠們更親暱了一些。這有何不可，廖鴻基引用世界知名生物學家珍．古德的主張，她認為關心生態並不是隔岸吶喊，也不是呼口號，而是到牠們生活的環境把牠們當成朋友。推動29年的賞鯨活動，去到海上關心鯨豚的遊客已超過1,000萬人次，「牠們是我們的海上鄰居。我們像朋友一樣關心牠們過得好不好？有沒有吃飽？這就是保育意識自然的養成。這麼多年的推動，也著實改變了台灣的鯨豚文化，以賞鯨替代捕殺。」

花蓮海域難得一見的糙齒海豚。(多羅滿賞鯨提供，蘇聖傑攝)

重建人鯨關係

台灣位在東亞陸棚的邊緣，台灣海峽那一側的平均深度不到100公尺，但東側的海盆地形深度達5,000～6,000公尺，屬於大洋生態。「我們有陸棚生態，有大洋生態，加上三個海流：東部的黑潮（正式名稱為「北赤道暖流」）、台灣海峽的中國沿岸流、西南方的南中國海洋流，在台灣的近海交互作用，我們擁有一流的海洋生物資源，鯨豚資源也是全球一流的。」數據可資證明，全球的鯨豚種類大約有90種，在台灣曾短時間被記錄到就有30種，佔了三分之一。

台灣的賞鯨也與國外的賞鯨活動不同，廖鴻基解釋，國外的賞鯨活動多屬季節性，在半封閉型的海域內，鯨豚們在固定季節來休息、求偶、交配、繁殖等，需要較不受干擾的環境，因此對於賞鯨有明確的規範。

台灣的情況則不然，因為東海岸的太平洋是完全開放的海域，魚群們是隨著黑潮，跟著洋流跑，「所以台灣東部的賞鯨活動，本質上是船隻載著遊客出海，遇到『路過』的牠們。」

計畫執行至今，廖鴻基自信地道來，「2023年抹香鯨的發現率約13%，2024年達17%。僅兩年的時間就已經能夠證實，有數個抹香鯨家族，每年都會來到我們的海域。每年從3～10月會見到抹香鯨在台灣東部海域的蹤跡，7、8月更是目擊的高峰期。」去（2024）年4月3日的花東大地震，一個月內餘震不斷，團隊一度擔心抹香鯨是否不來了，所幸到5月26日，第一頭抹香鯨出現在東部海域，「牠們回來了，沒有因為地震而放棄花蓮，繞過台灣。」

賞鯨就像到海上去關心我們的海上鄰居，關心牠們過得好不好，海洋保育的意識也在其中自然生成。(多羅滿賞鯨提供，海幫手趙浩宇攝)

台灣是被選擇的

從捕魚到鯨豚調查、海洋保育，廖鴻基在東部海域已經耕耘30多年，若在陸地上做研究可能早碰到臨界點，「但這片海洋對我來說還是充滿誘因，每一次出海，我都期待看到這輩子從來沒看過的風景。」這兩年來，確實也驚喜不斷，他分享去年遇到了少見的瓜頭鯨和糙齒海豚，還遇到抹香鯨母子隊，媽媽帶著寶寶，廖鴻基描述：「寶寶身長大概三公尺多四公尺左右，身上還看得到一些胎摺，可以確認牠們是最近才出生的。」

「這代表牠們是在花蓮的海域出生的」，他笑稱，「應該可以申領台灣身分證。」廖鴻基解釋，如此大型的動物，選擇生寶寶的場域，或者育嬰場不是隨便選的，應該是確定這裡水溫恰當，水質夠好，這裡的人不會干擾牠們，在這裡生寶寶是安全的，「這種動物的習性是會定期回到出生地，所以我們確定牠們之後每年都會回到台灣。」

去年還目擊到抹香鯨在東部海域集合休息的過程，廖鴻基描述，「我們剛好跟上牠們的首領，牠發出命令：以我為中心，全體集合。下達命令後，周遭兩、三公里範圍內的抹香鯨家族全部向牠集中。牠們開始頭部抬出水面，身體站起來，然後下沉，好像在進行一場會議，就在我們的工作船邊，判斷是在做短時間的睡覺跟休息。一、二十頭抹香鯨一起出現的畫面，真的是震撼。」

雖未曾親睹影像，但聽其描述就讓人感動又振奮，「牠們應該觀察這是一個適合生寶寶、休息的水域，台灣是被牠們選擇的。」廖鴻基再補充。

雖然賞鯨總有摃龜的風險，但廖鴻基總愛說「海洋無可預約，但，值得期待」，這樣的風景，希望也能與喜愛海洋的你分享。