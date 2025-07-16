台北微醺夜 總有屬於你的祕密角落

【圖／文．台灣光華雜誌】

你不一定嗜酒如命，也不一定是雞尾酒的愛好者。但是，你一定有和朋友聚會或和自己獨處的需求。

在台北，有著不少能滿足此類需求的酒吧。不管你尋求的是熱鬧喧騰，又或偏好隱密安靜，還是期待能像回家一樣的自在溫馨，都可以找到合乎個人需求的祕密角落。

在眾類型酒吧當中，雞尾酒酒吧近年更屢成鎂光燈下的焦點。舉凡多家台灣店家連年入榜「亞洲50大酒吧」（Asia’s 50 Best Bars）；被調酒師視為職涯桂冠，也是台灣從第一年開始即受邀共襄盛舉的「World Class世界頂尖調酒師大賽」，不斷創造話題，也捧紅許多明星調酒師。種種原因，都讓雞尾酒酒吧蔚為潮流。

風格以細膩見長的Liowl，店內沒有酒吧常見的酒牆，下午造訪，猶如走入咖啡館。

跟著內行人跑吧

酒過三巡，始有酣意，對於雞尾酒愛好者來說，一晚動輒造訪三家以上酒吧來跑吧（bar hopping），才能真正體驗到酒吧文化的精髓。

為了稍稍體驗台北酒吧面貌，我們的引路人，是由北南漂，在高雄開設精緻雞尾酒酒吧Maltail的劉奎麟。是日午後，跟著他的步伐，我們踏入台北酒吧的熱區、信義安和捷運站一帶。

由調酒師陳品汎（Pin）所開設的Liowl是第一站。就在大馬路旁的靜巷的店面，落地窗白色紗簾半掩，只看得到一片乾淨紅磚牆以及職人專注工作的身影，入內後，是僅有約十席的小店。

下午旋即營業，精巧細緻的裝潢，清爽俐落的調酒，加上穿梭席間的店貓，在在散發出女性業主特有的細膩，被劉奎麟稱非主流店家的Liowl，也以滿席證明了消費者的喜愛。

傍晚，我們移步往鄰近、被熟客簡稱為「冰箱」的The Fridge bar。店家就藏在一家三明治店的後頭，推開猶如冰箱一般的厚重暗門，是別有洞天的另一世界。

像這樣具有隱密感，抑或店中店，帶有地下酒吧氛圍的店家，被稱為「speakeasy bar」，是1920年代美國禁酒令下誕生的產物。於今來看，則成為氛圍感強烈的空間體驗，而冰箱店內的昏暗燈光、復古裝潢，以及身著老派制服的調酒師，更呼應著speakeasy的傳統。

這裡的酒不俗，但吸引人的還有食物，由於酒吧與前頭的餐廳共用廚房，餐點水準之高，也為停駐此刻的時光增色不少。

從大學開始對調酒文化感興趣的劉奎麟，連英文名字都刻意取叫Tonic（通寧水，調酒常用的軟性飲料，成分含有「奎寧」，與他的名字讀音相近）。

快速崛起的當代雞尾酒文化

台北酒吧正逢戰國時代，不同店家，風格、類型各有勝場，呼應著小眾、分眾化時代的到來。但誰料得到，千禧年之際，現代雞尾酒的概念才剛誕生。2000～2010年間，雞尾酒酒吧才陸續在台灣萌芽；2010年左右，才爆發成為顯學。

「由於台灣並沒有像英國、德國，有著深厚的啤酒文化，台灣對外來文化態度一向開放，比起新加坡、香港，甚至成為亞洲第一批更早接受當代雞尾酒文化的國家。」劉奎麟說。

當年的先行者，包括了老字號的Barcode酒吧，積極援引國際資源到台灣，也培育、催生出許多後來的雞尾酒店家，如以汲飲調酒聞名，兩次入選亞洲50大酒吧，已在香港、韓國、新加坡都有分店的Draft Land，創辦人鄒斯傑即出身於此。

以及業界尊稱「王老師」的王靈安，擁有美國調酒執照的他，回台後，成為洋酒品牌大使，同樣把雞尾酒文化帶入台灣市場，他在2008年開設的Trio，至今屹立不搖，「都是職人精神。」劉奎麟欽佩地說。

縱然只有發展短短的十年多時間，伴隨著社群媒體時代的傳播，就像fine dining的風潮，雞尾酒酒吧在台灣迅速地開枝散葉。

質量均佳的台灣雞尾酒

劉奎麟觀察，台灣消費市場有幾個特點：對新文化相當開放，地理位置介於東亞地區的輻輳，國際資訊傳播便捷，國內幅員不大，業界資訊流通快速。

並且，台灣社會貧富差距並不算大，中產階級厚實，品味、興趣大多相近，使得市場上有足夠的經濟水平可以支撐起商業發展，尤其在白領最多的大台北地區，雞尾酒酒吧林立，更可謂理所當然。

而相較諸鄰國，台灣餐飲的入門門檻，包括人力、租金都較低廉，「試錯成本比較低。」台灣又是餐飲業蓬勃發展的國家，多方因素加乘，催使不少年輕人勇於開店圓夢。

總是頻繁奔走在各國的劉奎麟以相鄰的國際市場作比。日本的雞尾酒文化引入甚早，至今早已超過百年，風格自成一派，在經典雞尾酒上著墨甚深，但因為包袱較重，對於現代雞尾酒文化的接納速度反而較慢。鄰近的香港，雞尾酒文化亦相當蓬勃，但酒吧熱區主要集中在中環，其餘如九龍、尖沙咀地區，僅有罕見店家。種族多元的新加坡，雞尾酒酒吧主要仰賴西方消費者，酒吧數量密度雖然高，但因客群單一，風格較為類似。

總的來說，受惠於產業的活絡，以及年輕新血樂於投入，台灣雞尾酒文化饒富活力，加上市場激烈的汰換與競爭機制，促使台灣調酒師的水準優異，也因台灣向來擅於接納，也擅於融貫異質素材，如近年已不罕見的茶、馬告、蜜餞、肉乾、米酒、高粱酒等元素，常能在創意調飲中發現，總得說來，台灣雞尾酒酒吧的質高、量高、多元性高。

PaperPlane創辦人涂立青。

台北小酌熱區

也由於雞尾酒市場的瞬息萬變，每隔三到五年，就會歷經重大變革，然而，隨著技法、材料開始進入瓶頸，取經西餐的液態氮、舒肥、泡沫、澄清等伎倆，也不再讓消費者感到新鮮。疫後，店家除了必須維持基本的餐飲服務水平，「還必須提供明確的主題或附加價值，才能吸引到消費者。」劉奎麟說。

「PaperPlane」是酒吧圈具有公信力的跑吧指南，創辦人涂立青信手拈來舉例台北幾家酒吧，如下午即開門營業的Liowl，開到深夜4點的Public House，夾帶原住民風格的三藩市Some Fun，把夜市小吃放到調酒中的Bar Pine松，擅長茶調酒的tei by O’BOND，主打經典雞尾酒的無WU，專攻發酵的Futura by TPH，提供無酒精雞尾酒的一時無酉等等，都是近年的話題店。

涂立青也分享，台北有幾個酒吧熱區，風格也略有異同。

毗鄰百貨與影城之間的松壽路，鄰近巷子聚集了約莫20家酒吧，是年輕人尤其喜愛的集散地，當中包括了知名的Fake Sober、Sleep No More，供應以啤酒為基底的汲飲調酒，人們恣意群聚，站在街邊立飲的氛圍，就有如縮小版的香港蘭桂坊。

若想在品飲的風味、餐點、氛圍上更上層樓，可以前往東區、捷運信義安和及六張犁。東區的指標店，不能不提七次入選亞洲50大酒吧的Indulge Bistro。捷運信義安和站一帶的酒吧，有最享富盛名的Public House、一位難求的無WU。

至於因市場外溢，後來興起的六張犁一帶，則有Public House二店的Futura by TPH、Mad:men、銀波Silver Lining等名店。

酒吧選擇琳琅，但涂立青提供簡單的準則：如果要從傍晚開始跑吧，第一家，可以先從餐點表現較佳的店家開始；第二家可就自己感興趣的店家隨喜好任選；第三家，則建議前往營業時間到較晚的店。

想在台北微醺，缺的絕不是選擇，是不夠長的夜。

台北酒吧又一章 條通，華燈初上

台北的「條通」，是特別的存在。條通，有酒吧，但也不是只有酒吧。條通是匯集了日式各類型酒吧的娛樂地，也是針對旅台日本人打造的心靈故鄉。而自從電視劇《華燈初上》播出以後，原本總讓人覺得幽深隱晦的條通，才漸漸揭開神祕面紗。

聚集許多日式酒吧、居酒屋的條通，能讓人一秒切換，猶如來到日本。

台北小日本區

「在台灣，沒有第二個地方，有著像條通酒吧一樣的密度。」我們的引路人，是廣告人、同時也是酒吧「萬華世界下午酒場」的創辦人李政道。

儼然可被稱「最了解條通的台灣客人」的他，為我們娓娓道來。所謂條通，即台北中山區市民大道、中山北路、南京東路、新生北路環繞的街廓，又依巷弄排列，稱之為一條通、二條通……到九條通。

而「條通」，其實源自日文對街巷的稱呼，這一稱呼，也可見這裡的歷史淵源了。李政道考察歷史，他說，條通最早由大正街所開始，而後逐步轉身為聚集日本官員宿舍的大正町，戰後約莫在1980年代，演替成為日式酒吧、餐飲店聚集的地方，如今的條通，約莫有70家店，包括以鰻魚飯聞名的肥前屋，以及在《華燈初上》中露臉的卡拉OK酒吧「名度」，執業超過40年的日式酒吧「藤」，受到日本觀光客喜愛的台菜名店如雞家莊、梅子、青葉、吳師大眾飯店，也在這有一席之地。

堪稱最懂條通的台灣客人李政道。

喝懂條通酒吧的精髓

熟門熟路的李政道說，條通的酒吧有幾大特色：為了讓長期旅台日人能有一秒回到故鄉的感覺，條通的店，不論業主是台灣人或日本人，多會遵守這裡的潛規則。店內不論溝通、菜單，都以日文為主；店家類型也承襲自日本，除了大宗的居酒屋，也有媽媽桑招呼的Snack bar（スナック），有卡拉OK吧，或是提供雞尾酒的酒吧等等。

然而，客人鍾愛哪一家？在店家脾性不一的條通，李政道說：「是酒吧、居酒屋在挑客人，不是客人挑酒吧。」

有不接待三人以上客人、不能擦香水、講話音量務必控制，龜毛無比的精緻雞尾酒酒吧，但憑著職人手藝，仍虜獲了一群死忠客人。也有裝潢簡單到幾乎可稱沒有裝潢的隱密小店，但歸功於媽媽桑的靈活手腕，溫馨的氛圍，讓日本人絡繹不絕，視為第二個家。也有從擺放著熟客寄酒的巨大酒牆，就看得出年紀的老店，但對外始終標榜預約制，意味著：「如果你不懂這裡的規矩，只好請你離開。」

至於所謂雞尾酒愛好者動輒展開的「跑吧」，李政道說，按照日本人喝酒的常例，一晚連訪三家，也是常見之事。慣例是，一進門，先向店家打聲招呼，無論如何先點杯啤酒，菜單隨後就到，一邊喝酒聊天，一邊慢慢點菜。

不論你是朋友聚會、還是商務客，必定能在條通，享受到私密且愉悅的飲酒時光，猶如重現日本居酒屋況味，原汁原味地的生啤、沙瓦、Highball，搭配坊間罕見，各家精研的手路菜，好比萬次郎的熟成鯖魚、木村屋的黏稠三重奏、よりみち繞遠路的拿坡里義大利麵、名度的烤魷魚絲……耳邊還可能縈繞著精準可比原唱的日式演歌。一時之間，竟讓人迷惑，這是在台灣？還是日本？

在這融混了台灣與日本兩國文化，因而誕生的老派溫柔鄉，夜越深，越顯其魅力。