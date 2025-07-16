灰白之間 洗石子建築的當代風情

【圖／文．台灣光華雜誌】

到訪台灣人或外國朋友都愛逛的台北迪化街，除了體驗熱鬧的南北貨市集和感受當中的人情氛圍外，街廓裡逾百年的建築風情，不同時期的風格揉雜交融，是讓人移不開眼的亮點。而當中附在外牆、灰白色澤的洗石子，是街區裡安靜沉穩的存在，它被妝點在紅磚間，成為街屋牌樓洋風立面的裝飾，或與磚構造水乳交融，說洗石子構造是最富台灣味的建築特色之一，似乎不為過。

不同於紅磚給人的溫潤質地，也異於當下流行的清水模顯現的冷冽理性，洗石子擬仿石材的厚重，近看其紋理亦不單調；高度的可塑性，又帶著手工匠藝的溫度，為建築帶來多元的風貌表情。

洗石子擬仿石材的厚重，近看其紋理亦不單調；高度的可塑性，又帶著手工匠藝的溫度。(林旻萱攝)

洗石子的誕生：石材的替代方案

洗石子是建築表面裝修材料的一種，以水泥混合砂石為主要材料，塗抹於建築表面之後，趁水泥未乾之際，用噴霧器去除表層的水泥漿，將石頭的質感裸露出來。

擬仿石材是洗石子最主要的效果，中原大學建築系助理教授葉俊麟說明，缺乏石材資源與考量開採成本，洗石子是建築石材的替代方案之一，另外一個優勢就是縮短工期，同時也減省經費。另外，洗石子可隨造型之需要任意塑形，這也是它廣受喜愛，歷經流行興衰仍持續至今的原因。

隨處可見的洗石子並非台灣的原生技術，而是日本人引進，在日本統稱為「人造石塗」，可再細分為洗石子、磨石子、抿石子、斬石子等，都屬於人造石相關工法。葉俊麟表示，「洗石子在日本運用也很廣，但比例還沒有台灣高。」

從平面到雕刻的匠心獨具

洗石子的美不只來自材料，更來自技術的演進與匠師的巧思。洗石子可分為平面洗石、泥塑洗石和開模洗石。平面洗石是最普遍的做法，多使用於建築外牆、柱身、台階等處，可保護結構體。二戰後流行的步登公寓，即可見洗石子被運用於立面上的裝飾與側背面。

泥塑洗石則是從傳統的「泥塑」基礎發展出來的，其工序是先用銅線或鐵線做出骨架，再以水泥漿仔細雕塑，之後運用洗石子的工法完成模仿石材雕刻的成品。泥塑是靠著匠師的手藝堆塑出花樣形式，從無中生有，必須具備相當的美術天分，「一般洗石子的施作多是土水師傅，在台灣很多泥塑洗石是出自剪黏師傅之手。」

開模洗石則是在「泥塑洗石」的基礎上再發展。當建築量體大，建築設計有重複性的構件裝飾時，「每個樣式都要從零開始，太耗工了，所以師傅們很聰明，當量大的時候，用模具複製，這種就叫開模洗石。」

已有90多年歷史的三峽拱橋，外型優雅簡練，橋體是以洗石子鋪面。(林旻萱攝)

街頭的低調風景

日治初期，北台灣使用洗石子技法的代表建築物首推建於1908年的「台北水道水源地唧筒室」（今「自來水園區自來水博物館」），外牆大量採用洗石子，並運用洗石子可塑性的特點，用開模洗石與泥塑洗石仿製愛歐尼克（ionic）柱頭、穗帶花飾與卷草紋飾，將洗石子作為石材替代物的特質發揮得淋漓盡致。1901年落成、1913年改建完工的原「台灣總督官邸」（今「台北賓館」），仿歷史樣式建築形式洗石子的外牆，呈現洗石子工藝的精鍊成熟。

洗石子約從1910年～1970年被大量使用在建築外牆，在1930年代面磚出現後，更可見建築外牆裝飾由洗石子、紅磚和面磚組合成的多元搭配。1930年改建完工的台北北門郵局，外牆除了大面積的十三溝面磚，亦可在立面山牆、裝飾的柱頭、窗台下牆面看見使用洗石子的希臘式回紋雕刻、哥德式葉飾和球形花飾等多種造型。以紅磚建材搭配上白色洗石子外觀的台灣總督府台北醫院（今「國立台灣大學醫學院附設醫院西址」，1912年整建），外觀以紅磚與洗石子相間砌成，女兒牆上嵌入華麗的牛眼窗，並以在地的各式熱帶水果，如香蕉、蓮霧、鳳梨為綴。

透過官方的推動，洗石子迅速普及，從公共建築延伸至民間住宅，成為一種在地化的建築語言。建於1933年的新北市三峽拱橋，橫跨三峽河，是以精密力學測量所打造的拱橋，外型優雅簡練，橋體即是洗石子鋪面。全台許多老街上流行的牌樓建築，如台北迪化街的街屋、桃園大溪和平老街、三峽民權老街、台南新化老街等等，都可見匠師們精湛的洗石手藝。在寺廟裡可見洗石子龍柱，以洗石子工法完成的神龕，還有洗石子洗手台，洗石子毫無違和地融入了台灣人的生活中。

新芳春茶行的天井處，可見以洗石子施作的竹節落水管。（鄧慧純攝）

走進位在民生西路上，台北市市定古蹟的「新芳春茶行」，外觀是1930年代大稻埕華洋混合的現代建築，室內多處也以洗石子裝修，第一進天井處的洗石子欄杆，做成寶瓶形狀，象徵諧音「保平安」之意；在第二進及第三進間的天井，設有外形典雅的竹節落水管，取其節節高升之意，細看其質地亦是洗石子的工法。

洗石子不只是建築裝修的材料，更藏了一段段關於城市、匠心與美感的故事。它是構成台灣街景的靈魂細節，一種可被觸摸的詩意，訴說著一種台式靜美的生活哲學。想經驗「台灣感性」，摸一摸老屋的牆面，探一探樓梯的轉角，或許就能聽見洗石子的呢喃。