時代的容顏-壓花玻璃 窗台上剔透的台灣風景

【圖／文．台灣光華雜誌】

近來在網路上討論熱絡的「台灣感性」，有人形容是清新且充滿學生感的調色，有人說是懷舊、溫暖、帶點隨性、復古的氛圍，當中的主題不離老屋、紅磚、鐵窗花、街景，還有一定不可或缺的海棠花壓花玻璃，共築了那曖昧又難以明確言說的「台灣感性」。

壓花玻璃流行在1950～1980年代的台灣民宅建築中，被廣泛運用在窗戶、家具櫥櫃或室內隔間，取其透光卻又無法透視的特性，為環境帶來光亮，也保留室內的隱私，亦是空間裡重要的妝點。

壓花玻璃亦是一個時代的標記，海棠花、十字花、節平條、鑽石花、結霜花玻璃等成為世代共同的記憶。你家也曾有一扇鑲滿壓花玻璃的窗戶嗎？

玻璃的進化

玻璃在人類文明裡有悠遠的歷史，但在技術上有突破性的進步，要直至19世紀晚期，鋼鐵材料成為建築的結構體，大面開窗的需求，啟動了玻璃製造技術的革新。

翻查日治時期的《台灣日日新報》，台灣最早記錄的玻璃製造工廠為1884年在台北萬華成立的「金義合硝子製造工場」，揭開台灣玻璃產業的序幕，最初以生產工業儀器、醫療器材、民生必需品為主。建築用的平板玻璃，因為技術的門檻與原料取得不易，日本當地直到旭哨子會社於1907年成立之後，才突破技術成功生產。但由於原料主要自英國進口，造價昂貴，生產的玻璃僅供日本國內使用。直到一次世界大戰期間情勢丕變，日本從玻璃輸入國轉為輸出國，外銷到中國、東南亞等地。台灣當時屬日本的殖民地，也從日本進口建築用的平板玻璃。

壓花玻璃是平板玻璃的一種，英文為patterned glass，日文稱之為「版型玻璃」。這種表面有凹凸不平的花紋玻璃，是趁製程中玻璃尚未硬化時，以刻有紋樣的滾輪碾壓過玻璃液，轉印於玻璃上而成。具裝飾性、可達到光源擴散的目的，同時也具有視線遮斷的效果，常被運用在門扇下方位置或需隱蔽的空間。日治時期的公共建築，如鐵道部廳舍（今國立台灣博物館鐵道部園區）、台灣總督官邸（今台北賓館）、台南公會堂（今吳園）、勸業銀行（今國立台灣博物館古生物館）、台北高等商業學校校舍（今台大法學院），都有使用壓花玻璃。官方的宿舍群，如青田七六（原台大地質系馬廷英教授故居）、金華街錦町日式宿舍群、辛志平故居等，以及戰後流行的步登公寓等，都可見它們的身影。

劉勁廷展示切割玻璃的工具，早期的壓花玻璃厚度僅2～3mm，要用手工小心切割。

玻璃行的年代

台灣的平板玻璃工業係二戰後才開始發展。新竹玻璃與台灣玻璃兩家公司率先取得技術，開始生產平板玻璃、壓花玻璃。有了上游產業能自己製造玻璃，下游的玻璃應用遍及汽車、建築、家具、裝潢等行業，開枝散葉，各大大小小的玻璃行，欣欣向榮。

劉勁廷的父親從玻璃學徒出身，在1979年創立「明順玻璃行」，已有近50年的歷史。劉勁廷說，當初父親就是以切割偉士牌機車的擋風玻璃和玻璃工程為主力。

壓花玻璃當年被廣泛運用在民宅上，與檜木窗、鋁窗結合，或是裝飾櫥櫃。劉勁廷指出，「早期的壓花玻璃因為技術門檻，厚度僅有2～3 mm，安全性和隔音都較差，在今日已不會拿來做門窗用了。為了強化和隔音，當今生產的壓花玻璃厚度都達5mm以上，甚至可以做到8mm厚，但是質地和透光性，我覺得還是老玻璃比較美。」

他也和我們聊起當年業內的作業形式，現今業者跟工廠叫貨，工廠會依據所需尺寸切割，直接送到工地，玻璃師傅到現場安裝施工即可。早期則是玻璃師傅跟工廠叫料，但玻璃後續的切割、研磨、打磨、鑽孔都要自己來，家裡的老師傅十八般武藝都精通。

囤貨的壓力也落在玻璃行，如海棠花的原片約240×120公分，跟工廠叫料是一箱一箱買，一箱就有100才（台灣工程領域的計算單位，一才約30×30公分），「所以現在還有很多庫存，都是以前我爸買的。」

劉勁廷展示切割玻璃的工具，早期的壓花玻璃厚度僅2～3mm，要用手工小心切割。

老玻璃的現代演繹

家裡屯了一堆老玻璃，劉勁廷笑說：「其實小時候看海棠花，多到讓我看到膩了。」

讓壓花玻璃華麗轉身的機緣，是在2013～2014年間，影劇圈流行拍攝復古主題，劇組要找海棠花壓花玻璃做布景拍攝，「很多地方都丟光了，就我們還有」；還有室內裝修掀起的復古風，許多客人都指定選用壓花玻璃。

從客戶端嗅到了商機，「我們剛好有材料，就自己玩起來了，但是點子都是客人給的。」劉勁廷不居功的說。像把壓花玻璃切割成圓形的杯墊，是專營日本茶道的客人請他做的。或在客戶家看到從海棠花玻璃透出的光源，覺得太美了，才捲起袖子設計起復古玻璃燈，裡頭安置光源，從2018年開始生產，跑了許多市集擺攤，讓這屬於台灣人共同記憶的壓花玻璃再次被看見。

「啊！這是我阿嬤家窗子的玻璃。」在台灣文化創意博覽會或市集的攤位上，劉勁廷常常聽到年輕的客人這樣驚呼；在台北的永康街、松山文創園區、台南的林百貨設有賣點，也頗受歐陸、日韓的朋友喜愛；這充滿「台灣味」的伴手禮被外交部、中華文化總會拿來致贈給法國與日本友人，像把台灣帶回家一般。

「賣得最好的還是海棠花的紋路。」劉勁廷帶點不甘願地說，但還有從日治時期就有的鑽石花、十字星（銀河）、十字花（銀星）、結霜花等等的樣式，他不時彎身挖出一片片捧在手上都有三四十年的老玻璃，讓人驚呼它的剔透與美麗。我們端詳那薄薄的、透亮的光澤，想著如果玻璃會說話的話，應該會用「老身……」開始白頭宮女話當年吧！

昔日窗上的海棠花玻璃，化身為「台灣味」的伴手禮。

老玻璃說故事

除了以「明順玻璃行」為品牌，開發燈具、紙鎮、杯墊，劉勁廷也跨界和不同領域的創作者相激盪。像是與玻璃品牌「自愛ZIAI」合作，主理人鍾欣穎是以鑲嵌技法從事玻璃創作的藝術家，兩人合作開發如復古壓花鑲嵌盒及復古壓花鑲嵌項鍊和鑲嵌耳環，是讓人看了就愛不釋手的純手工藝品。

明順也和致力復甦日常文化的「手手Hands有限公司」合作，設計聯名款玻璃收納盒及檜木小托盤。壓花玻璃與檜木重新相遇，就像把那些往昔美好封存住，換了樣態，再次走進我們的生活中。

還有家裡即將重新裝修或都市更新的人家，拆下家裡的窗戶寄給劉勁廷，委託他改成燈具，再分送給子女，以新的模樣留住「老家」的記憶，成為最溫暖的陪伴和存在。

劉勁廷也遇過四位80多歲的前輩，經營的玻璃行要收了，連絡上他，要把店裡還留著的壓花玻璃轉送他，「我們時代結束了，這批材料交給你了，讓你去延續。」那是他們拚搏了一輩子的夥伴，捨不得丟棄，就把它們再交給劉勁廷，延續老玻璃的新生命，以不同的形貌再次回到我們的生活中。