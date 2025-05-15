與水共舞 徜徉水岸的詩意風景

【圖／文．台灣光華雜誌】

人體70%由水組成，水是生命之源，文明也沿河而生，親近水乃是靈魂深處的召喚。於是，人們整治河川、創造與水共生的空間，從歷史悠久的台北大稻埕河岸碼頭，到營造新意的台南河樂廣場，再到與自然共生的宜蘭安農溪、冬山河流域，台灣各地的親水空間，各有其迷人風貌。讓我們一同享受水岸，欣賞流動的風景，感受水的悠然詩意。

猶如哈德遜河之於紐約、塞納河之於巴黎、萊茵河之於科隆，一座城市若有一條河，蜿蜒流過，除見證時光荏苒，也承載人們的回憶。水岸不僅是地理上的分界，更是城市的文化重心，人們在岸邊漫步休憩，享受水域帶來的開闊視野與溫柔滋養。

在台北，也有一條見證城市發展的河流──淡水河。淡水河流域所形成的水運系統，自古便是北台灣的重要命脈。早年河運興盛，帶來繁榮的貿易，孕育了台北的經濟與文化的發展。縱使時代變遷，城市不再仰賴河運，然而，河岸的重新規劃設計，成為城市一方親水與放鬆的遊園地。

郭瓊瑩認為，河岸水域是珍貴的公共資產，能帶來寬闊的視野，值得一遊。

享受台北慢生活

春分時節，我們與文化大學景觀學系教授郭瓊瑩相約在大稻埕碼頭，一探台北河岸的魅力。「台北市是一個三面環山、一面有河流的漂亮地方。可以親山，也可以親水，雖然河岸設有堤防，可是只要走過堤防，就會發現，我們的生活是跟河如此的近。」郭瓊瑩分享，繁忙的城市步調，帶來緊張的生活壓力，然而走進台北大稻埕碼頭，視線立刻被寬闊的河景吸引，不自覺地就放慢了腳步。

隔絕了堤外的車水馬龍，大稻埕碼頭河堤充滿閒散的氣氛，人們可以放心在此散步、騎腳踏車、曬曬太陽。一旁的大稻埕碼頭貨櫃市集，呼應過往貿易據點的歷史，以貨櫃為設計概念，改裝成一間間的小餐館，販賣台式、美式、日式、韓式等各國美食，民眾可以在貨櫃一樓點餐，然後到貨櫃二樓的開放座位，一邊欣賞美景，一邊享用美食與啤酒。天氣晴朗時，前方有寬闊的淡水河景，側面還能將觀音山、大屯山、七星山、小觀音山的山稜線一覽無遺。

傍晚時分，不只能看到夕陽美景，夜晚的碼頭廣場點起燈，又是另番風情。到訪這天是平日，人潮仍絡繹不絕，還有很多外國面孔，三五好友相約在此聚會、小酌，氣氛十分歡樂而放鬆。「我喜歡來這邊，是因為我喜歡這個氛圍，這邊的人看起來都很開心。」郭瓊瑩說。

郭瓊瑩表示，當城市的開放空間大，生活就不會覺得擁擠，而河面就是我們的開放空間。就像香港的維多利亞港，為居民降低了城市過度密集的窒息感，「河岸水域是珍貴的公共資產，應該多鼓勵大家去親近、體驗。」

大稻埕碼頭貨櫃市集有各式美食，點餐後在二樓戶外座位享受美景與悠閒，是遊客不能錯過的體驗。

搭乘藍色公路的遊船，閱讀不一樣的台北，是郭瓊瑩推薦的另一種玩法。例如從大稻埕碼頭出發，前往淡水碼頭，沿途可以看山、看水鳥、看魚，還能從水上回望城市，看到很多台北的天際線。若想體驗更深度的旅遊，有些旅遊平台也推出套裝行程，先帶遊客導覽大稻埕街區史蹟，例如大稻埕的茶行，介紹此地早年茶葉、樟腦的外銷貿易，街區建築裡的文化符碼，認識昔日繁華。再搭船遊淡水河，行經忠孝橋、重陽大橋、關渡大橋、紅樹林河畔等，在船上介紹沿途風光，最後讓旅客在淡水碼頭下船，遊客可自由續遊淡水老街等地。

郭瓊瑩表示，談到水岸遊憩，不見得一定要去玩水，可以看水，視覺上的親水，也可以近水，跑到水裡游泳，台北有些水域雖然不能游泳，但卻規劃有划船、衝浪等體驗。例如社子島的嘻嘻哈哈國際滑水學校，就提供了寬板滑水、快艇衝浪、沙發衝浪等服務。仔細盤點台北水景點，就會明白，台北不只有夜市小吃和101大樓，親近水域，體驗台北慢生活，也是另一種閱讀台北的方式。

開蓋，讓城市深呼吸

在都市發展的脈絡裡，水域不僅只有景觀遊憩的用途，更扮演著氣候調節與提供生態棲地的重要角色，能帶來空氣流動、降溫、調節微氣候等實質效益。

多次參與國際性環境規劃設計競圖、景觀大賞等評審的郭瓊瑩分享了「開蓋」（Daylighting）的國際趨勢，「將過去被加蓋埋入地下、或是水泥化、溝渠化的河川水路開蓋，還給河川應有的『陽光、生命』」，成為全球許多城市面對氣候變遷時的必要措施。她舉韓國首爾清溪川為例，開蓋後，風廊效益提高了五成，讓市區平均降溫達8.6℃空氣品質變好，也引入濕地生態復育，吸引人們前往，成為觀光熱點。

在台灣，近年也有許多城市回應此國際趨勢，位於台南市中心的「河樂廣場」即是一例。原址為「台南中國城」商場（以下簡稱中國城），是許多老台南人的青春記憶，在這裡看電影、逛街、約會，是昔日時髦的好去處。隨著時代變遷，中國城沒落並封閉多年，直到台南市政府買下產權、有意改造為公共廣場，開啟了這場「水與城市」的對話。

廖慧昕分享，像河樂廣場這樣由政府買下私人產權，再重新作為公共空間的案子，十分少見，也因此吸引了國際的關注。

水中重生的河樂廣場

在公開國際競圖中，來自荷蘭的建築師事務所MVRDV脫穎而出。在MVRDV官網如此寫著，「We create happy & adventurous places.」（我們創造快樂且富有冒險精神的地方），這間以創新聞名的建築團隊，曾參與鹿特丹拱形市場設計等國際知名案例。「我們公司喜歡有挑戰性、議題上有趣的案子。」MVRDV台灣總監廖慧昕表示，團隊重新梳理台南的發展脈絡，建城400年的歷史，整個大台南市擁有多樣豐富的自然景觀，如海岸線、紅樹林、濕地、山林等，但是到了市中心，就成了混凝土城市，而中國城的改建計畫，給了在水泥叢林中注入水、綠等自然元素的契機。

MVRDV對這項改造計畫提出的構想，是從基地本身的歷史出發。中國城位處昔日台南運河的盲段，是台南的漁貨集散地，隨著城市的發展，1980年代中國城興建，成為當時重要的商圈。回溯歷史，「水」成了重要的元素，這段水岸記憶也成為MVRDV設計的核心。

一般的公共廣場設計，多以地面層為主，然後加上水景觀的處理，像是噴水池。廖慧昕表示：「既然基地本身的條件這麼有趣，有承載歷史的一面，除了拆除建物，還需要回填地下室保留載重，那何不用既定的條件作為設計的起點？」於是團隊順應原有地勢，打造一座下沉式的親水廣場。形塑如人工潟湖般的水池地景，並以細石鋪面營造沙灘的感覺，讓人們能夠親近水域、赤腳漫步。廖慧昕笑說，每次回台灣，若行程許可，就會到河樂廣場「巡田水」，她經常看到的景象是，當大人還在觀望要不要脫鞋，小孩看到水，二話不說就衝進去玩，同行的爺爺奶奶也跟著下水嬉戲，享受甜蜜時光。

廖慧昕認為，中國城是這座城市發展的一頁歷史，所以不希望將建築體全部拆除，抹滅這段過去。反倒希望能夠保留部分舊有結構，化作景觀的一部分，讓它與水池、廣場結合，成為屬於台南獨特的廣場設計語言。因此，團隊特別保留部分柱體與基座結構，並在廣場一隅設有透明地板，可以看到原建築的遺構，「就好像看到一個古蹟一樣，讓過去的歷史在這裡被看到。」廖慧昕欣喜地說。

透過都市更新來回應氣候變遷，河樂廣場不僅保留了往昔地方的風采，更讓城市多了一處能呼吸、戲水、創造回憶的空間。

在冬山河生態綠舟搭船，欣賞園區豐富的自然生態。

水岸的綠意夢境：冬山河生態綠舟

目光轉到台灣東部的宜蘭，這座與水緊緊相繫的城市，終年雨水充沛，在山與海之間，天然溪流交織著人工圳路，不僅灌溉蘭陽平原的田野，也為發展生態旅遊與環境教育提供了沃土。

冬山河中游，有一片從水田慢慢「長出來」的森林──冬山河森林公園，也被稱作生態綠舟。這座水岸公園由日商日亞高野景觀規劃台灣分公司（以下簡稱台灣高野景觀）耗費25年打造，從一片沒有半棵樹的水田，變成如今盎然的生態園區。

「我們本來以為森林公園是在山上，結果基地勘查時嚇了一跳，是一大片被堤防包圍的水田，中間還穿過鐵路，周邊有台九線和三條河流，四塊土地像拼圖一樣被切割。」台灣高野景觀負責人石村敏哉笑著回憶。從搬石頭、挖地形、建山坡、種樹，團隊花了許多時間，塑造出從濕地、草原到森林的低海拔森林。「這些看起來自然的景觀，其實全都是我們一點一滴做出來的，『人做的自然』，結果很快地白鷺鷥、蜻蜓就自己過來了。」

園區內的神祕水道是遊客最愛的秘境，利用台灣特有的鴨母船，遊客可以緩緩駛入穿越鐵路下方的涵洞。原是一座鋼筋混凝土的涵洞，經團隊巧手改造，變身成宛如《魔戒》的岩洞。走入岩洞中，能看到陽光照射在水面上及反射到岩石上的光影變幻，不只白天很美，夜晚還會打上燈光，營造成絢麗魔幻的神祕洞穴。

若沿步道登上園區制高點，等在前方的是一座帶有童話風格的樹屋。屋頂平台上可眺望河道和整片綠意，若時間抓得準，還能看到火車穿橋而過的畫面。「眼前這些，從零開始，我們花了25年，將水田打造成人造的森林公園，讓生態變成好玩的體驗。」石村敏哉欣喜地說。

安農溪經整治後，沿途景緻迷人，可騎自行車欣賞台灣農村的恬靜。 （莊坤儒攝）

水．綠．人共生的安農溪

從冬山河再往西，來到安農溪，這條曾經雜草叢生、鮮少人敢靠近的河川，如今搖身變為綠意盎然的生態水域。

「安農溪原本堤防內長滿芒草、到處垃圾，人們根本不敢走進去，可是它的自然生態很好。」台灣高野景觀副總經理李永鼎表示，我們在做的就是讓人和生態取得平衡。安農溪經過整體規劃，不僅公部門投入，社區居民也積極維護環境，公私協力使這條河川敞亮起來，讓人們願意親近。

現在的安農溪，沿岸綠意盎然，河水清澈，最適合輕鬆騎單車、賞鳥、散步，也能玩水泛舟。全長約17公里的自行車道，因為與橋梁立體交叉，途經七、八座橋梁都不用下車過馬路，讓騎行流暢又安全。沿路可欣賞自然生態豐富的安農溪分洪堰、張公圍親水公園、田心橋落羽松等景點，一路吹著風、看著溪流與農田交織的景致，享受恬靜的時光。

而在安農溪下游尾塹公園內，還建有台灣第一座公立「公園高爾夫」球場。這種源自日本北海道的運動，結合槌球與高爾夫的玩法，因為簡單易學，非常受社區居民喜愛。目前球場由在地的社區發展協會認養作環境的維護，民眾只要租器材，就可體驗公園高爾夫的樂趣。石村敏哉笑說，前幾年台灣組團到北海道比賽，前幾名都由台灣的選手包辦呢！

郭瓊瑩表示，遊憩的英文就是recreation，就是我來參與休閒活動，我可以recreate（再造），會有活化再生的效果，有一種被療癒、充電的感覺。而城市中與人們相伴的水域，經過整理設計，提供了多樣的遊憩體驗，「親水，不一定真要跳到水裡，而是我們可以每天去走、去親近它，與水共同生活。」她興味盎然地說。