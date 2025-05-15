我家前面有小河 台北水城

【圖／文．台灣光華雜誌】

保存霧裡薛圳支線等歷史古圳，成為城市中難得的水棲地與降溫、休閒的場域。 (林旻萱攝)

作家舒國治的《水城台北》說道，1970年代的台北曾是水渠密佈、水田處處。「婦女浣衣，在隨著可見的小溪水河邊。人們行路，常沿著河或溝，並隨時準備過橋；甚至推開家門，就見一塊天天踏跨的橋板。」

隨著溝圳加蓋、都市開發，想探索台北水城，仍有蛛絲馬跡可循，甚至不用到台東的伯朗大道，台北市關渡平原還留有一處一望無際的稻田，欣賞綠色搖曳的稻浪之餘，不要錯過豐富的水文化與生態，五月端午在洲美濕地更有划龍舟比賽。

台北市大安區溫州街49巷有處隱秘入口，連結一座木棧橋，到了45巷，別有洞天，經由社區與文資工作者的努力，重現了300年前台北市第一條灌溉水圳──霧裡薛圳支線的歷史場景。

看著小圳裡斑龜、巴西龜慢條斯理地游來游去，很是療癒。幸運的話，還可看到一條黑溜溜的土虱快閃而去。

都市叢林裡尋找水城密碼

霧裡薛圳經過公館來到溫州街附近，日治時期在九汴頭共分出九條支流，其中三條是主要支線，現於溫州街45巷的水圳為第二霧裡薛支線。

從事水文研究20多年的社區大學環境學程講師梁蔭民，指著附近一棟多邊型的公寓說，「你看，這幢房子一直在轉彎，這就是隱藏的水城密碼。」

他解釋，這棟房屋當初沿著水圳興建，呈不規則形的建物；台北市有許多三角形的街屋，或是大馬路斜岔出去，都是過去倚河闢建的明證。例如台北市安和路，從仁愛路以斜線方式連結忠孝東路、敦化南路，就是因為安和路原是「大灣」河道；有著清朝時期建造的芳蘭大厝、義芳居等古蹟的芳蘭路，「彎」沿著到台北市民族國中，即是昔日瑠公圳。

台灣大學水工試驗所旁約50公尺有一段圳道，是瑠公圳系統至今保存良好的大安支線，流經小椰林道，穿越辛亥路，沿和平東路二段96、175巷，到瑞安街71巷便是圳尾了。

正如舒國治《水城台北》書中所說：「台北之街路彎曲，巷中生弄，全是沿由早年的溪渠河道而逐漸形成的。」

台灣大學的醉月湖昔日是農業灌溉的埤塘。 (林旻萱攝)

穿城之水，流光記憶

台北地景的變遷裡，現在還可以看到昔日水城的粼粼痕跡。梁蔭民說，台灣大學的醉月湖曾是農業灌溉的埤塘，可以說是台北平原在農業時代消失後所留下的最後一個天然湖泊。南海學園的荷花池、榮星花園的螢火蟲復育地都曾是灌溉埤塘。

又如台北市敦化南路有一公車站，名叫「坡心」（此站現已改為成功國宅），梁蔭民說，坡的古字是「陂」，用閩南話來說，就是埤塘。從《台灣堡圖》古地圖，可見這個地方以前是在灌溉的埤塘上。

梁蔭民更援引校歌為證，顯示昔日台北水城的潺潺風光。國立台北教育大學附設實驗國民小學校歌的第一句：「遠山蒼蒼，綠水泱泱」，寫的是100多年前創校時的地景。當時學校左、右各有一條溉灌水圳，四周都是水田，從學校教室遠望，可以看到七星山與大屯山。

台北市三興國小的校歌裡也有「瑠公圳，水泱泱」。前新北市長周錫瑋曾說過，就讀三興國小時曾在學校旁的水圳戲水，但水圳隨著都市開發封蓋以後，校歌也改了。

梁蔭民教授的「穿城之水」走讀課程，帶領參加者尋找隱藏在台北市的水路，路線是「沿著新生南路順流而下，可以到基隆河；匯流之處往上走會發現，原本忠孝東路有條河，逆流而上可到六張犁。」

這些需要些許想像力的走讀路線，對照1904年的《台灣堡圖》或是中研院《臺灣百年歷史地圖》，正是百年前的台北水城。梁蔭民說，就像韓國清溪川、日本瀨戶川的復原計畫一樣，本來「理想就是引領社會改變的可能」，如果未來計劃將河流開蓋，就可以從台大醉月湖划獨木舟到六張犁。

大員水協在霧裡薛圳支線舉辦移除外來種的原生復育工作坊，樂趣多於收穫。 （梁蔭民提供）

公民倡議，社會參與

昔日河圳的再造與重現，公民的倡議與社區的參與缺一不可。

就像溫州街45巷的霧裡薛圳支線，「這一段水圳呈現出來的意義，就是公民參與。」梁蔭民說，大學里里長吳沛璇結合里民認養「霧裡薛圳支線」，協助綠美化，不僅成為當地小學戶外環境教育的場域，結合在地強大的文資保護力量，保留下來殷海光故居、臺靜農故居等日式建築，加上溫州街上富有人文氣息的咖啡廳、書店等，成為台北市人文走讀最熱門的路線。

一路參與殷海光故居、大院子文資保存運動的台北市大員水文化復興協會（以下簡稱「大員水協」）理事郭麗雪說，2012年參與了大安社區大學梁蔭民老師教授的「戀戀圳道」課程，結合志同道合的同學成立「大員水文化復興社」，2024年更向台北市政府立案，成立台北市大員水協，將對水環境的關心，從大安區擴大到整個台北市。

擔任大員水協理事長的梁蔭民講了一個小故事，台北市嘉興街有一處建築工地，整地的時候，挖出一條小水溝，本來小水溝加蓋後，就要蓋房子。

好巧不巧地，被社大水圳文化班的一位學員楊坤明認出，這不是「小水溝」，而是一條古河流，是從福州山山上流下來的小溪。經過大員水協向台北市政府申請「文資保存」，雖然並未通過，梁蔭民認為，仍有撒種教育的功能，讓市府官員、建商不要輕忽：「我們這裡有一條小溪！」

溫州街霧裡薛圳支線目前也有都市更新的計畫，郭麗雪指出，大員水協已將霧裡薛圳支線提報為文化資產，經過會勘，建商也展現善意，願意配合把建物轉向，將霧裡圳的部份圳道作為綠地的開放空間，讓台北城的歷史古圳仍有機會保存下來。

在台北這座城市，還可以看到一望無盡的稻田風光。 (林旻萱攝)

水文化豐富的五分港溪

台北市最富有水文化與生態的河流，梁蔭民推薦又稱五分港溪的舊雙溪河道。

「五分港溪仍保留自然的河道，」他所說自然的河道，指的是沒有水泥堤岸的河道，也因此衍生了特別的生態與水文化，例如此處可以找到野生的、台灣原生種的「穗花棋盤腳」。

又稱為「水茄苳」、「夜間煙火」的穗花棋盤腳原本被列為瀕危植物，台灣各地已傳出不少人工復育成功的案例，但在五分港溪卻有野生的水茄苳，顯示用水漂來繁殖後代的穗花棋盤腳，正是台北濕地時代重要的證據。

五分港溪流經的洲美濕地，保留了原生河道、水田、灌溉渠道、埤塘等水文風光，與當地住民的互動，形成特殊的文化景觀。梁蔭民指出，當地民眾在土溝旁邊種植經濟作物，例如茭白筍的根莖防止水流對土溝沖刷與侵蝕，因此把200年來的土溝保存下來，這是人跟自然互動的生態智慧。

五分港溪也有著獨特的水神信仰，位於北投區洲美里的洲美屈原宮，是台灣屈原宮中，唯一主祀戰國時期愛國詩人屈原。端午節時，屈原宮還會舉行具有嘉年華氣氛的划龍舟比賽。

來自香港的梁蔭民說，有華人的地方就有划龍舟，每個地方龍舟大小都不一樣，台灣的龍舟配備18個槳手；但屈原宮的龍舟卻有32個槳手。他認為這是出於地方的榮譽感與驕傲，「台灣最大的龍舟在洲美」，有「輸人不輸陣」的意味。

有人會好奇，洲美里明明是陸地，為什麼會有水神信仰？曾在當地進行田野調查的梁蔭民指出，當初先民開墾此地時，應該是河道縱橫的。很多老一輩的居民回憶，4、50年前家裡有舢舨，顯示他們傍水而居，還說五分港溪的鯉魚比基隆河裡面的魚還要大。

探索淡水河流域沿線，充滿遊憩、美食、健身等樂趣。 (林旻萱攝)

大川大水，親水文化

若溯源台北最早的古地圖，可以找到1654年由荷蘭人所繪製的《淡水與其附近村社暨雞籠島略圖》（簡稱為「大台北古地圖」）。梁蔭民認為，雖然比例不太對，但大台北地區重要的河流都有畫進去，從地圖中可看到已從西班牙人手中奪下的和平島，淡水河口連接彎彎的基隆河，以及新店溪與大漢溪流域。

這些大台北的主要河川，早期經濟掛帥時期，民眾把河流變後院，垃圾越丟越多，工業汙染在一夕之間，河川變色。近30年經由政府的努力，使大漢溪、新店溪及基隆河三大支流匯集而成淡水河流域，水質越來越乾淨。

垃圾掩埋場被開發為河濱公園；大漢溪建置了八處人工濕地，生態盎然；河流的沿岸開發變成籃球場、壘球場、散步道或是自行車道；淡水河與基隆河會合的關渡、竹圍等沙洲地，成為北部最重要的水鳥與紅樹林保護區。

梁蔭民也感嘆，「我們用200年的洪水率來整治河流，所以堤岸越築越高，卻阻隔了人與河流之間的交通往來。」但亡羊補牢猶未晚，透過堤岸美化或是跨堤橋，來增加通行、景觀、休閒的功能。

知名建築師Zaha Hadid設計的「淡江大橋」，設計靈感來自雲門舞集舞者的跳舞姿態，預計2026年初完工，將是世界450公尺最大跨徑單塔不對稱斜張橋，欣賞淡水河口廣闊美景指日可待。

對喜歡冒險、健腳的遊客，梁蔭民推薦不妨前往一探基隆河的壺穴群，因基隆河上游多雨，湍急的水流將上游的礫石往下帶，在基隆河河床向下鑽蝕出大小不一、形狀百變的坑洞，稱為「壺穴」。

最顯著的四個壺穴群──暖暖、猴硐、四廣潭與大華壺穴群，這些以水所侵蝕出來的地形，由於壺穴的數量不計其數，形類眾多，生命週期完整，分布範圍廣，可以稱為世界級的地景。

不論是尋索台北市精華區的水城密碼，或是在大漢溪、新店溪河堤騎自行車、看日落；或是用悠遊卡，搭乘觀光客輪遊淡水河；或是在五分港溪划龍舟，河流有助減低城市的熱島效應，提供休閒的場域，也是生物的重要棲地。台北水城不再只是存在記憶之中，而是親水生活中流動的饗宴。