【圖／文．台灣光華雜誌】

你知道花蓮的九份是指何地嗎？

曾經是洗金之地、黃金之城，因為礦業沒落與交通改道，這座被遺忘的鄉鎮，再度以檸檬汁、全球罕見結合日本神社與天主堂的諾亞方舟建築等亮點，吸引遊人目光。這不是新來乍到，而是重現歷史的光亮，讓回憶成為感動人們的「新城」。

花蓮縣新城鄉的地名，相傳是1874年清朝治台時期，閩浙總督沈葆楨開築從宜蘭蘇澳到花蓮的「後山三路」，路通後，移民在此地建立新聚落，因此命名「新城」。還有一說是清朝嘉慶年間，淡水富紳吳全率領民眾到此墾荒，太魯閣社的原住民築城防禦，取名「新城」。

噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、阿美族與太魯閣族，都曾在新城落腳，比鄰而居，有衝突、有結盟、有妥協。舊時稱新城為「大魯宛」，漢語譯做「哆囉滿」。

楊文欽伉儷在新城照相舘前合影。

洗金歲月，淘金夢醒

新城鄉有砂金卻鮮為人知，根據史料記載「哆囉滿產金」，從17世紀開始，洗金人前仆後繼；日治時期，探勘隊確認礦脈位於立霧溪中段；二戰後，更有私人向國軍退除役官兵輔導委員會取得屏風山的採礦權，但因不敷成本於1991年停採。

當颱風或是下過大雨，可以看到許多人帶著鐵盆與簡易篩具到海灘、立霧溪口，淘洗從上游礦脈沖刷下來的砂金。

曾是當中一員的佳興冰果店老闆楊文欽說，他親眼所見，2005年從東海岸登陸的強烈颱風龍王過境後，有位原住民在立霧溪河中的一塊大石頭裂縫下，淘洗出了四兩二錢的金子，當時砂金的收購價是一錢1,300元。

「不下去死一家，要下去死我一個。」早一輩洗金人相傳的俚語，楊文欽解釋，洗金人深入「內山」長達半個月到一個月，由於冬天冷峻，有時還下霜，整天泡在冰冷的立霧溪溪水中淘洗砂金，上岸時常常全身發黑，即使艱苦，也要賭一把這個淘金夢。

古人有云，新城若有「現」金之時，就是地方困苦之時。楊文欽笑著說，老天爺換一個方式發「振興券」，想照顧勤勞的人，日晒雨淋艱苦淘洗一天，可能收不到一錢砂金，但若洗到金，一日所得可換一斗米。經常有洗到金的人還會請戲班酬謝神明。

物換星移，人去樓空

新城因為淘金的緣故，吸引許多抱著發財夢的外地客，最盛時期有三家酒家、兩家旅社、一間戲院，洗金客將辛苦賺來的錢，喝酒揮霍，把錢又留在新城。

楊文欽說，日治時期因應洗金的繁盛，規劃可以容納萬人的井字型街道，你可以想像當時的熱鬧，還沒有柏油路，都是石子路。但卻是新城最輝煌的歲月。

1986年太魯閣國家公園設立，隨後將山區礦脈劃入保護區內禁採，現今立霧溪也在水利署的管制下，無法淘洗砂金，400年來的採金盛況終告落幕。新城的酒家、戲院早已關門歇業，走入歷史。

過去還因應開採大理石、旅遊太魯閣之需，北迴鐵路、蘇花公路（台九線蘇澳到花蓮段）、中橫公路等三大要道，再加上全台灣最長的縣道──193縣道，全部在新城鄉交會。但台九線通車後，往來花蓮縣與北部區域的車輛都改走外環道，昔日熱鬧的新城老街人潮驟減，新城逐漸被遺忘。

佳興冰果店第二代老闆楊春旺希望，進來新城的人不只買檸檬汁，而是記得這個地方。

山海不變，新城新貌

如今的新城，歷經時光的淘洗，繁華後的寂寥，卻有一群對新城鄉有感情、理念的人，深耕新城老街。

前往花蓮太魯閣等地遊玩的遊客，可以先搭到距離太魯閣國家公園最近的新城火車站，車站V型的立面，隱喻立霧溪切割太魯閣峽谷的氣勢；車站題字來自書法家朱振南；站內有藝術家馬白水、陳彥君的窯燒玻璃藝術〈太魯閣之美〉，以及林介文的編織創作〈織路〉，令人驚豔。

繞進新城老街，不要錯過拜訪保留日本神社的新城天主堂，憑弔百年前太魯閣戰役、新城事件的慘烈，如今廢墟上有聖母坐鎮，庇佑祈者的平安。新城天主堂神父戴宏基說：「國家、城市要有歷史的傳承，就像一棵樹根扎得深，才能枝繁葉茂。」

旅客時興來到140年的歷史建築「新城照相舘」的樸素木門前，拍下網美照，再到隔壁買一瓶佳興檸檬汁。佳興冰果店第二代老闆楊春旺重新修建新城照相舘，免費開放參觀，他說：「我希望進來新城的人不只買檸檬汁，而是記得這個地方。」

為陪伴地方棒球隊，設立只借書不賣書的「練習曲書店」，創辦人胡文偉還將閒置十年的台電舊大樓，改造成具有文創特色的「山海百貨」，是一處結合選物、餐飲與藝術展示的複合式空間。

這些人正協力著手復振當地酸菜、花生、大理石等產業，期望未來，能在新城設立一座洗金博物館，保存及記錄新城的淘金文化，還有更多的選物店、特產店，讓新城打開歷史的新頁，有更豐富的觀光資源與城鄉風景。

宛如諾亞方舟造型設計建造的新城天主堂。

為了愛，求祢使我向前進，跟著我的兄弟姐妹們，以及整個宇宙，並懷著勇氣及虔誠的心，在山間朝向祢。──新城天主堂〈山間朝聖者禱詞〉。

新城天主堂，歷史的聖所

造訪花蓮新城天主堂，入口處高聳直立的鳥居，引領的是一條參拜之路。

天主堂牆面爬滿了青綠色的藤蔓，採用諾亞方舟造型設計建造的主建築，古樸洗練；船型教堂兩側的長窗，鑲了14片的彩繪玻璃，都是瑞士籍神父戴宏基直接向瑞士訂製，由專業工藝師手工打造，價值不菲。仔細觀看，其中一窗的彩繪玻璃，聖母膝蓋前還有一個台灣形狀的珍珠。

來到教堂的遊客不妨坐在教堂中祈禱，每當天光灑進，在靜謐與光明的氛圍中，沉靜了心，領悟愛與寬恕可以穿越歷史與時間，為這處曾為戰場的廢墟，轉化為和平的聖所，帶來前進的力量，就如〈山間朝聖者禱詞〉所說。

歷史的見證，和平的祈禱

瑞士大聖伯納修會在1964年買下了新城神社的廢墟，用來興建教堂和神父會館。1976年9月來到台灣花蓮的戴宏基發現，這裡曾是血腥的戰場與亂葬崗，依傳統習俗沒有人想靠近；但他認為遺跡承載了歷史與文化，經過他向縣政府爭取，保留了鳥居、石燈籠、玉垣、荒垣及瘞骨碑等歷史的陳跡，並且將殘破傾頹的神社本殿重建為聖母亭。新城神社舊址並在2005年申請列入縣定古蹟。

原來，日軍1896年征討太魯閣族，遭到為保衛家園的族人頑強抵抗，死傷慘烈，史稱「新城事件」。1914年日軍發動太魯閣戰役，戰事成功後，日軍建立了太魯閣弔魂碑，又興建了新城神社，就是新城天主堂現址。

東華大學中文系副教授劉慧珍，十多年來協助戴宏基神父處理文書工作，向縣府申請將教堂與神父會館列為歷史建築。

她指出，目前正在撰寫新城事件的學術論文，她與戴神父訪談太魯閣族耆老，對照史料與照片，未來也會著手記錄大聖伯納修會在此傳教超過一甲子的故事，讓歷史不被忘記，在歲月的吟唱中，天主堂仍舊溫暖著這個小鎮。

「人長大了，真的什麼都變了。」——電影《盛夏光年》

百年照相舘，拍下新回憶

位於新城博愛街18號的新城照相舘是一間具有140年歷史的百年老屋，走進相舘內，抬頭可見四垂型的南方松梁木與鋼構橫梁，支撐起鋪著茅草的斜屋頂，古意十足。

相舘內舊式閃光燈、復古電視，還有那黑膠和卡帶音響，充滿懷舊的符碼。

新城照相舘舘長顏欣嵐強調，「新掛上的招牌復舊如舊，沿用照相舘原本用『舘』這個古字，因為不是餐館，部首是舍，而不是食。」

內設有拍貼機，雖是快照，卻提供照相舘特有的「溝通、妝扮、練習」專人服務。顏欣嵐說，以前老相舘拍照，一定是有服務的，在相師的建議下，增加照片的豐富度。她建議，可以選擇四格照片，演出真人版的四格漫畫來。遊客還可以為照片蓋上鋼印、DIY明信片，享受在老相舘拍照的趣味。

每個人都是過客

第一代的攝影師林燦珍、蔡金蓮經營這家照相舘超過一甲子，他們用德製的六吋相機為駐守在新城的日本軍人、學生拍下大頭照；也曾趕場到花蓮太魯閣，為遊客留下珍貴回憶。

隨著林燦珍2003年過世，獨居的蔡金蓮年紀大，眼睛也老花，無法對焦，曾由當地志工以雜貨店、豆花店等形式，開放給外地客參觀。

照相舘年久失修，由佳興冰果店負責人楊春旺承租下來，取得林家後代同意，2023年12月左右進行了翻修工程。

「我是新城在地人，看著新城的沒落，比更多人都還要來得有感觸。」楊春旺接著說：「我希望進來新城的人不只買檸檬汁，而是記得這個地方。」

「因為沒有一個人可以完整擁有這個空間。」為什麼有這種感傷？楊春旺提到，「新城」本來就是人來人往的地方，每個人都像過客，就像這個房子140年了，第一代屋主在哪裡？我們這一代只要扮演好承接的角色，將累積的過程，再往下傳承，讓每位來到照相舘的旅客都有美好的回憶與感動。

誤打誤撞，酸甜檸檬汁

遊客必買的佳興冰果店檸檬汁，也是老闆楊文欽38年前標會借錢，頂下已有67年歷史，以冰塊批發、剉冰為主的志成製冰。

原本做木工的楊文欽，接手後取名佳興冰果店，夏天賣冰棒、剉冰，冬天改賣什錦麵。尤其是檸檬汁，被前來進行偏鄉服務的台大、輔大學生口耳相傳，並且透過社群推薦，逐漸打響品牌。

一般檸檬汁做法，都是對切再壓汁，加糖水、加冰塊。第二代負責人楊春旺透露，他的父親用整顆檸檬沒削皮直接打汁，「我們都知道，每顆檸檬有三種味道，皮有檸檬精油，白色的囊有檸檬素，果肉有酸味，攪打之後其實會有苦味。」楊春旺說，或許是誤打誤撞，他的父親怕客人嫌太酸，信手捻來加了幾滴烏鶖牌煉乳中和，意外調出佳興檸檬汁酸甜有勁的招牌口味，甚至引起7-ELEVEN興趣，在超商通路上架。

楊春旺目前正在籌設觀光工廠，想再整合在地花生、地瓜、酸菜等農產，為小農行銷。他委託顏欣嵐訪談，編輯成《新城老街故事多》人物誌，做產業的紀錄。顏欣嵐說，很多遊客到新城，不知道這裡有什麼農產品、伴手禮。其實，新城有很豐富的農產，因為砂質的土地肥沃，種植的九號花生、芥菜製作的酸菜、山藥，品質很好，早就被大盤收購。

顏欣嵐更建議，不妨到半天紅牛肉麵店，品嚐店家推出獨特的新城酸菜飯、酸菜麵，採用的酸菜就出自新城，也可以到山海百貨選購伴手禮。

山在那裡．海也在那裡

很多人不知道新城可以看到海，從新城老街開車，不用十分鐘，即可到達曼波海堤、月牙灣。

有人說，有一種藍，叫做花蓮藍，海洋的藍，天空的藍，還有旅人的心情藍。美麗的太平洋不遠，壯闊的太魯閣也不遠，曾被遺忘的新城，也不遠，值得旅人造訪。