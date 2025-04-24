時間封存在鹿港 古風猶存的閩南藝術瑰寶

【圖／文．台灣光華雜誌】

名列「一府二鹿三艋舺」的鹿港，在清代曾是繁華一時的古城，仍堅持著頑強抵抗的姿態，面對歲月的沖洗。遙想往昔先民運用河運的便捷，以其勤懇與商業頭腦撐起一地的繁華，這裡，就如江南水鄉、威尼斯，直到現今，風韻猶存。

正月初春剛過，鹿港鎮上仍縈繞著年節的氣息，磚樓院落之間，燈籠盞盞，春聯新貼。

鹿水草堂主人、鹿港文史工作者陳仕賢。 (林旻萱攝)

家世底蘊都在細節間

鹿港的底蘊，就展現在這些不經意的細節之間。鹿水草堂主人、深耕鹿港文史超過30年的陳仕賢告訴我們，簇新紅紙上書寫的對聯，可不是尋常量產的產品，它們多由屋主或者鹿港書法名家揮毫撰寫，內容還依屋主名字或商號客製化融入作為對聯的「冠首」。

開在老街上的老茶坊「怡古齋」，上下聯就這麼寫著：「『怡』神養性請來品嘗茶點，『古』藝傳薪可堪稱謂大師」，橫披：「老街曲巷氣象維新」。百年香舖「施美玉」則是：「『美』香獻瑞迎春福，『玉』舖滿堂喜氣臨」，橫披：「美滿乾坤如璧玉」。糕餅名店「俊美」，上下聯是：「『俊』巧甜糕生隽味，『美』香玉饌著鴻聲」，橫披：「大財源百川聚會」。

屹立於中山路上的丁家大宅是遊客拜訪鹿港不會錯過的重要景點，同樣也展現出大戶人家、書香門第的氣勢與內蘊。

陳仕賢說起從前，鹿港在清代因河港貿易而崛起。移民到此，經商致富後的泉州商人開始重視文教，後代積極求取功名，促使不少商業家族轉變為書香門第。清朝治台213年，全台共有33名進士，「其中有4人，就在鹿港。」陳仕賢說。出身自「丁協源」商號，丁家大宅的前代屋主丁壽泉也是其中之一。

進士是科舉考試中的最高等級，由此反推，當年鹿港自然也有相當多的秀才、舉人，可見文風鼎盛的程度，從事「字、墨、算」（字：寫詩；墨：書畫；算：記帳、算盤，指做生意）行業的人相當多。

至今仍供奉祖先的丁家大宅，可見鹿港人的慎終追遠。 (林旻萱攝)

風雅書香進士第

中華民俗藝術基金會董事長林明德，曾任職彰師大國文系教授兼副校長，長年投入彰化學研究。他說起某次經當地人引路，踏入鹿港某戶泉州式長屋，乍看尋常的宅邸，內部環繞著匾聯、細雕與大木構，令他難忘，讚嘆：「絕對是富過三代才有。」

雖然外人無緣一睹這棟私宅風貌，但早已名列縣定古蹟、對外開放的丁家大宅，同樣能親炙鹿港豪門世族的風華。又名「進士第」的丁家大宅，有著綜寬三戶、15公尺的寬度，縱深達75公尺，總計約310坪，內部採「三坎三落兩過水」格局。

這樣庭院深深的建築，在鹿港尤多。陳仕賢說明，由於200多年前的房屋建材，取進口的福州杉木作為梁木，受限於當時的船運尺寸，故房子寬度多以五公尺為限。然而，因縱深不設限，往往長達70～80公尺。當時的人們多將對外的區域當作店面，內部作為倉庫或私人住宅使用。

目前人去樓空的丁家大宅，曾在九二一地震時嚴重受損，又經修復。現存的建築結構仍可見百年以前士紳文人的生活講究。導覽志工特別指出幾處：代表規矩及出身的門檻；牆面上的屏風採左字右畫的安排；以及地面的貼磚方式不同，用以區別公私領域，女性閨房的方型地磚，象徵了「止」，中堂的菱形地磚則表示著「入」等等。

另外，宅邸的階梯、神明桌、窗櫺的數量，一概採單數，以符合「陽宅」的風水準則。一階代表了「一步登天」；三階是「步步高陞」。牆面上的窗，有象徵了「圓滿、財富」的圓窗；代表「八卦、平安」的八角窗；以及代表「書香世家」的書卷窗，窗中還有暗喻「竹報平安、中空有節、節節高昇」的竹子。

不過，鹿港令人嘆服的文化厚度，不只有這些建築的意象符碼。神桌上的祖先牌位仍香煙裊裊，接受著後代供奉，展現出大家族的慎終追遠。大宅的對外開放，並無償供民眾參觀，更是由丁氏家族成員、前鹿港文開國小校長丁禎祥極力促成，鹿港人對於自身歷史的珍重與自豪，由此可見。

香火始終鼎盛的鹿港天后宮。 (林旻萱攝)

由盛轉衰的鹿港古鎮

據學者考據，鹿港原名「鹿仔港」，地名由來主要有二：其一是，當年在此活動的平埔族巴布薩族，稱此地為「Rokau-an」，而後由平埔族語轉譯為閩南語「鹿仔港」。其二是，當年中部多梅花鹿，常有梅花鹿聚集於海口草埔，故得其名。

鹿港的崛起，可追溯到1784年。陳仕賢曾親赴泉州蚶江考察，至今留存的「對渡碑」，碑上記錄著1784年鹿港與泉州正式設置開口對渡，留下了鹿港輝煌往昔的歷史紀錄。

據歷史紀錄，乾隆50年至道光30年（1785～1850年），是鹿港最繁華的時期，鎮上郊商林立、商船雲集，商務繁忙，規模僅次於府城台南。「鹿港飛帆」曾列清代「彰化八景」之一。

然而，這般好景不常。由於港埠淤積日益嚴重，船隻行駛不易，貿易快速衰退。到了日治時代，縱貫線鐵路未行經鹿港，更註定了鹿港日趨沒落的命運。

不過，家世顯赫、腦筋靈活的鹿港人並未坐困愁城。鹿港人走出地方以後，不論商業、政界、醫界、藝文界，仍舊叱吒風雲，名列台灣五大家族之一的辜家；文壇「施家三姊妹」施淑女、施叔青、李昂（施叔端）；宏碁集團創辦人施振榮；味全食品創辦人黃烈火；帝寶車燈董事長許敘銘等，都來自鹿港。

閩南藝術活化石

從另一面來說，在地發展停滯，無心插柳地成就了文化資產的留存。

由於當年移民在生活富裕後，積極復刻原鄉生活樣態，也從泉州帶來了不少手藝巧奪天工的匠師，這些匠師不少在此落地生根，上百年來傳承未斷，甚至開枝散葉。

「也因為鹿港人保守，願意守著過去的家業與傳統。」林明德直言。他與彰化縣政府合作，進行鹿港的工藝種類普查，發現鹿港的木工、粧佛、竹籐、金屬、紙藝、刺繡等傳統藝術，其數量、種類均高居彰化之冠。因其代表性、特殊性，自成一格，足以被稱作「鹿港工藝」。

而這些工藝，往往環繞著祭祀、民俗、信仰而展開，至今仍被保留在廟宇、民家、聚落中。

是以，當人們走在俗稱鹿港老街的埔頭街、瑤林街、大有街一帶，除了可以遙想過去「前為街，後為河」，船行、碼頭林立的風光，在曲折的紅磚小徑上，還有昔日留下的半邊井、甕牆、石敢當、九曲巷、隘門等特殊景觀。當年廈郊旗下代表商號所建的十宜樓、意樓等船頭行（類似於今日的船運公司或代理商）至今仍在──其中的意樓，20年前由出身彰化福興（鹿港隔壁鄉）、發跡於台中的俊美食品創辦人李俊德出資買下後，自費修復，頹圮的老屋煥然一新，傳為地方佳話。

在老街外的中山街，是清嘉慶年間，因腹地飽和而擴建的一條馬路，當時被稱「鹿港大街」。道路前後約1公里長，人們為了避免風吹日晒雨淋，以木架構搭成連綿不絕的屋頂，故又別稱「不見天街」。雖然屋頂在日治時代因為都市計畫拆除，但卻因此露出了美麗的建築立面，舉凡丁家大宅、百年糕餅老店「玉珍齋」，都在這條街上。

整體說來，鹿港範圍不大。小鎮最精華的區段，由地標性景點的龍山寺徒步到天后宮，總長不過1公里，步行到最早開發的北頭漁村，也不過3公里。東西向不到500公尺寬。縱然尺度規模不比府城，但大小景點、商店，均匯聚在腳程範圍可達之內。

而在這小小古鎮，是林明德所言，堪稱珍貴的「閩南藝術的活化石」，是台灣值得與世界分享的世界文化潛力點。因天時、地利、人和，古風猶存，步行其中，繁華流轉，百年時空一瞬，都在眼前。