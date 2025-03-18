科儀的流傳 人心的陪伴 淺談道士

【圖／文．台灣光華雜誌】

除了匯聚各宗族參與的水燈頭遊行，主普壇的普度儀式更是重頭戲。每年，普度法會席開四大桌，擺滿豐盛祭品，成為中元祭中最具象徵性的環節之一。2019年，基隆塔正式啟用，串聯山海城，使前往主普壇的動線更加便利，也讓外國遊客得以一窺這場莊嚴而神祕的儀式。

道士作為道教儀式的主持者，是一門傳承千年的傳統職業。

很會讀書的「道士」

主普壇的普度儀式由基隆「雷成壇」主持，該壇道士屬於「紅頭道士」，法事時頭綁紅巾，主要執行「度生」的吉慶法事，如建醮、謝平安等儀式；盛行於台南、高雄地區的黑頭道士則不僅能主持「度生」，也能「度死」（喪葬禮儀、超渡、做功德），涵蓋範圍較廣。

不論派別，道士皆為人與神之間的橋梁。雷成壇第六代傳人李銘峻解釋，在傳統社會中，他們不僅擁有比一般百姓更豐富的知識，還需精通抄書、誦經，甚至觀星測象，堪稱舊時代的知識分子。

也因此，即使到了現在，道士的養成也並不容易，以最基礎的科儀來說，每一項儀式除了需要以台語誦讀經典、詩詞外，還有體能訓練與身段表現等等，「身段又分為文、武，文的部分是誦經，武的則是淨壇、謝壇等較具儀式性的動作，這其實和傳統戲曲演員的訓練方式有些相似。」

回憶學習的過程，李銘峻坦言，自己並不擅長背書，因此往往需要花費兩到三倍的時間記誦，甚至透過錄音帶不斷播放，加強記憶，「其實到現在，每天都還在學習新的東西，因為道士的學習是沒有止境的。」他分享，今年春節前，雷成壇受邀至新北一座廟宇主持一連四天的祈福儀式，從早上九點持續到晚上五點，每場儀式約兩小時，對體力來說是一大挑戰，短暫的休息時間也要不斷複習每個科儀所需的文武內容。

而平日，他除了科儀服務，雷成壇也會在道壇迎接來自各地的信眾，為他們解讀八字、紫微斗數，或進行收魂、補運、解籤等儀式，項目五花八門。李銘峻認為，道士也可說是民俗信仰的律師，「律師熟知法律、撰寫書狀的方式，幫助民眾透過法律爭取權益；我們熟悉民俗經典與科儀流程，能協助信眾書寫所需文件，和神明傳達所期望的願望，或舉行科儀時所企求達成的目的。」

雷成壇道長李銘峻與父親李戊己（中）、爺爺李騰龍，共同守護這項傳承六代的家業。

神秘，卻也不神秘

作為一名道士，他的生活對多數人而言充滿神祕感。13歲那年，他決定傳承家族道壇，從此成長歷程與同齡人截然不同，為法事請假成了日常，甚至曾為了鑽研科儀而停學一年。「其實我也曾經迷惘過。」李銘峻坦言，面對外界的疑問，他一度對自己的職業感到不確定，甚至考慮是否要發展副業。

然而，每當收到信眾的感激，他便更加確信自己的選擇。求學時期，曾有一位老師對他的職業不甚理解，直到某日，這位老師的孩子因不明原因持續發燒，求醫無果，最終到雷成壇求助。經過收魂儀式後，病因迅速找出，老師也因此對他的工作有了全新的認識。或許，每一場看似簡單、枯燥的儀式，都可能成為某個人獲得心靈平靜的契機。

而為了讓更多人了解道士的工作，他近年來陸續開始經營雷成壇的社群平台，如LINE與Facebook，希望能讓更多人能找到與他們接觸的管道；至於不確定自身困擾能否透過民俗儀式解決的民眾，他則鼓勵：「就當作是來聊天。」

李銘峻強調，並非每一次洽談就要收費，許多時候信眾只是需要有人傾聽，就像老一輩習慣在榕樹下聊天一樣，來到雷成壇，也可以和他、他的父親或爺爺談天，「有時候聊一聊，會發現問題迎刃而解，甚至不用透過宗教力量便能解決。」或許道士的角色不單單是主持科儀、傳遞信仰，而是一種陪伴。