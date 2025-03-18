讓信仰跨越門檻 淺談執事人員、效勞生

【圖／文．台灣光華雜誌】

踏入莊嚴典雅的朱紅大門，城市的喧囂彷彿瞬間消逝。這裡是台北最熱鬧的廟宇之一──行天宮。每天到此參拜的信眾絡繹不絕，除了雙手合十祭拜、祈福，求籤解惑更是許多人來此的重要目的。

在行天宮擔任執事人員十逾年的曾思凱，在解籤時常提醒信眾，向神明求籤最主要是提點方向，做決定的終究是信眾自己。

為「全世界」解讀籤詩

特別的是，由於廟宇鄰近松山機場，搭乘大眾運輸僅需20餘分鐘即可抵達，便利的地理位置吸引許多外國旅客紛至沓來。為了讓不同國籍的訪客皆能夠理解求籤流程、籤詩內容，廟方特別設置提供中、英、日、韓四種語言服務的導覽機。

行天宮執事人員曾思凱指出，會使用求籤服務的外國朋友中，以日本與泰國的香客最為常見，尤其是神社也有求籤詩服務的日本朋友使用頻率最高。因此，廟方特地在籤詩背面加注日文翻譯，幫助日本友人也能理解恩主公的提醒、建議和解答。

而在台灣廟宇中最為特殊的服務，便是會透過解籤者幫助信眾理解文言文詩籤的含義，在行天宮是由穿著藍色道袍的執事人員負責。「我們會先了解對方求籤的目的，是單純體驗，還是真的有心事相求。」曾思凱解釋，若是後者，執事人員會再針對其語言提供解說。

他說明，若信眾能理解中文，則以中文解釋最為貼切，畢竟籤詩多採古文，翻譯成其他語言時難免失去部分原意。對於英、日語等訪客，廟內則有通曉這些語言的師兄協助解籤；而在科技快速發展的今日，若遇到其他語種且無對應人員可翻譯，他們也會運用翻譯軟體輔助，盡可能幫助每位求籤者理解籤詩的寓意。

解籤的櫃檯，幫助求籤人了解文言文籤詩意涵的同時，也在細心詢問的過程中，撫慰每一個因困擾而焦躁的心。

求籤時的貼心提醒

曾思凱透露，其實不論國籍，多數來到行天宮求籤的信眾，多會詢問工作，其次是健康或感情。他提醒，許多信眾誤以為神明既然聽得懂來自各國的語言，那應該是無所不知，但其實求籤時仍需要提供明確的資訊，才能獲得精準的指引。

「我們常提醒信眾，要把神明當成徵信社，如果希望能求得所問之解，就需提供正確資訊。」他舉例，若在求職選擇上猶豫不決，向神明請示時，應明確稟報兩間公司的名稱、地址等資訊，而非僅模糊詢問「要不要換工作」，並各求一支籤，才能準確問得答案，這一誤解是國內外參拜者的共同盲點。

其實，台灣各地廟宇的求籤方式各異，例如高雄聖公媽廟會要求信眾需先將個人資訊、問題完整稟報，接著將筊過爐、稍待十分鐘，確認神明已查核完畢才可再行擲筊，否則必須重複這一步驟，直至神明確認；而行天宮的求籤步驟則較為簡潔，恩主公給予解答的時間也相對快速許多，因此有信眾笑稱祂為「效率派」。

正因不同廟宇，在參拜、求籤等，流程皆有屬於各個廟宇的「鋩角（mê-kak，比喻事物細小而且緊要的部分）」，因此行天宮執事人員的角色顯得格外重要，當他們看到有信眾露出迷茫或困惑的神情時，便會主動上前提供協助，確保每位到訪的人都能清楚理解儀式的步驟與意義。

「所以我們都會提醒輪值的師兄們，要把每一位信眾都當作第一次來到行天宮。」曾思凱表示，或許是因為行天宮位於都會的關係，來此解惑的人有時也會焦慮、煩躁，因此執事人員更需要以更多耐心，協助信眾找到解答的方向，「也因此我們常會說自己是心理諮商師。」

曾思凱建議，排隊等待收驚儀式時，可以暫時放下手機，以身心感受廟中的安定氛圍，讓收驚事半工倍。

從「收驚」到身心安定

而在解籤區的另一側，可見排著長長人龍的隊伍，一列的最前頭，有灰色道袍的效勞生（有信眾稱他們為「收驚婆婆」），手持清香在信眾周圍比劃，同時嘴裡低聲念誦祝禱詞，這便是行天宮著名的收魂（一般民眾多稱「收驚」）儀式。

曾思凱解釋，該儀式最初是為真正受到驚嚇的人所設，例如親眼目睹事故、遭遇突發事件後產生心理陰影，導致夜晚頻發惡夢，便透過收魂儀式，幫助信徒穩定情緒、平撫心神。

然而，隨著行天宮聲名遠播，收魂逐漸成為一種「必做體驗」。許多信眾即便並無明顯不適，也會特地前來，求神明庇佑。為了回應大眾需求，廟方也順勢調整，不再侷限施做對象，「只要你覺得需要，隨時都可以來。」曾思凱補充，外國朋友也絕對歡迎。

正如行天宮於2014年撤除供桌與香爐，停止焚香與燒金紙，加強創辦人「問心敬神」的正信理念那般，廟內莊嚴卻不壓抑、簡約卻不隨便的氛圍，使得來自全世界的旅客，無論其宗教信仰如何，只需雙手合十，便能感受信仰所帶來的祥和與安定；還可藉由執事人員與效勞生的悉心服務，進一步體會台灣信仰的包容。